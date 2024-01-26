Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец" - 26.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240126/1052922977.html
Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец" - 26.01.2024 Украина.ру
Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Российского актера Никиту Кологривого, снимавшегося в сериале "Слово пацана", внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса
2024-01-26T14:57
2024-01-26T14:57
миротворец
сайт
новости
актер
"слово пацана" (сериал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052922292_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_fc15214240a332aa606fc8df939218e5.jpg
Украинские СМИ пишут, что Кологривого "наказали" из-за "пропаганды войны" после появившегося в сети видео, на котором он благодарит российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ukraina.ru/20240107/1052572574.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052922292_0:0:2704:2027_1920x0_80_0_0_a72bd6ab8107f856233f7805f9e1a4a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
миротворец, сайт, новости, актер, "слово пацана" (сериал)
Миротворец, сайт, Новости, актер, "Слово пацана" (сериал)

Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

14:57 26.01.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанккологривый
кологривый - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Российского актера Никиту Кологривого, снимавшегося в сериале "Слово пацана", внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса
Украинские СМИ пишут, что Кологривого "наказали" из-за "пропаганды войны" после появившегося в сети видео, на котором он благодарит российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
7 января, 13:24
"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театреТеатр "Черный квадрат" опубликовал афишу гастрольного спектакля во Львове, в котором одну из главных ролей исполнит комедиантка Ирина Гатун, на днях попавшая на "Миротворец". Афиша появилась на портале Gastroli.UA
 
МиротворецсайтНовостиактер"Слово пацана" (сериал)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ
15:50"Понятно, почему РФ продолжает СВО и готова к переговорам": Украина не смогла соврать об Ил-76 в СБ ООН
15:30Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев
14:57Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
14:57Владимир Сальдо: Зеленский устроил ВСУ "Бабий Яр", а Херсонская область готова завалить Россию помидорами
14:06"Система управления дала сбой": Царев объяснил неразбериху на Украине с ударом по Ил-76
13:59Крушение Ил-76: новый повод Украины для разжигания войны и ненависти
13:49"Они действительно думают, что мы сумасшедшие". Германия готовится воевать с Россией
13:29В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы
13:22Суд не будет рассматривать дело об убийстве журналиста Шеремета. Топи украинского правосудия
13:13В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизации
13:13Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно
13:09Сергей Михеев: Даже если Зеленский всех посадит и поубивает, ему придёт конец в марте или ноябре
13:07Новые реакторы, арест украинских агентов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 января
12:50"…С тобою в бою будет верность моя". Писать душой, наверное, легко, но непросто
12:36Зеленский отдает приказы стрелять по мирным от отчаяния - American Conservative
12:35Польский тупик
12:12Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО
11:49Чёрные ящики сбитого ракетой ВСУ Ил-76 пригодны для расшифровки
11:33Украина планирует начать строительство новых ядерных реакторов - министр энергетики
Лента новостейМолния