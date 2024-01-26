Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре Театр "Черный квадрат" опубликовал афишу гастрольного спектакля во Львове, в котором одну из главных ролей исполнит комедиантка Ирина Гатун, на днях попавшая на "Миротворец". Афиша появилась на портале Gastroli.UA