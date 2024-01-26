https://ukraina.ru/20240126/1052922977.html
Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец" - 26.01.2024 Украина.ру
Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Российского актера Никиту Кологривого, снимавшегося в сериале "Слово пацана", внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса
2024-01-26T14:57
2024-01-26T14:57
2024-01-26T14:57
миротворец
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новости
актер
"слово пацана" (сериал)
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052922292_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_fc15214240a332aa606fc8df939218e5.jpg
Украинские СМИ пишут, что Кологривого "наказали" из-за "пропаганды войны" после появившегося в сети видео, на котором он благодарит российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ukraina.ru/20240107/1052572574.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
миротворец, сайт, новости, актер, "слово пацана" (сериал)
Миротворец, сайт, Новости, актер, "Слово пацана" (сериал)
Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Российского актера Никиту Кологривого, снимавшегося в сериале "Слово пацана", внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса