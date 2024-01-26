https://ukraina.ru/20240126/1052913674.html

Транзит газа, сокращение выплат переселенцам. Главное на Украине на утро 26 января

Транзит газа, сокращение выплат переселенцам. Главное на Украине на утро 26 января - 26.01.2024 Украина.ру

Транзит газа, сокращение выплат переселенцам. Главное на Украине на утро 26 января

Украина не намерена продлевать контракты на транзит российского газа, сообщили СМИ. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что иностранные партнёры требуют уменьшить выплаты переселенцам

2024-01-26T09:58

2024-01-26T09:58

2024-01-26T09:58

эксклюзив

хроники

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По информации источников издания РБК-Украина в Кабинете министров Украины, Киев не намерен продлевать контракты на транзит российского газа в этом году. При этом поставки в Европу могут продолжится после 2024 года, если страны ЕС запросят транзитные мощности украинской ГТС. Такая опция находится на стадии обсуждения, сообщило издание.При этом во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со премьер-министром Словакии Робертом Фицо стороны предположили, что поставки российского газа после 2024 года продолжатся."Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость", – заявил Фицо.Однако позднее после общественного резонанса, возникшего на Украине, Шмыгаль вынужден был опровергнуть заявление словацкого коллеги."Позиция украинской стороны однозначна: транзитный контракт завершается в конце года, мы не собираемся говорить с россиянами и продлевать соглашение. Об этом украинский премьер сказал своему словацкому коллеге", - указывал украинский премьер.При этом украинские СМИ указывали, что непубличная позиция властей страны другая."Наш источник сообщает, что Зеленский через "ручного премьера" Шмыгаля обещал Премьеру Словакии Фицо, что Украина продлит транспортировку российского газа после 2024 года и нефти, взамен на то, что Словакия и Венгрия не будут блокировать кредиты для Украины (вопрос о 50 млрд. € От ЕС на 3 года). Как мы знаем, Зеленский скорее всего "кинет" Словаков и Венгров и не будет продлевать газовый контракт с Россией, ведь, это получается финансирование русской военной машины. В чем смысл тогда воевать, если сам даешь им зарабатывать? Если продлит, то существует риск, что его "вынесут" радикалы с Банковой. Если кинет словаков, то ему остановят кредиты. Наблюдаем", - писал 25 января популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Позже этот же канал сообщил о том, что канал о транспортировке газа подпишут не с Россией, а с одной из европейских страны."Как говорится дьявол кроется в деталях. Контракт будет подписан не напрямую между Украиной и РФ, а к примеру между Украиной и ЕС (к примеру Словакией), и РФ — ЕС. Но суть то останется той же. Газ пойдёт по трубе, а валюта в российский бюджет. Просто такой формулой, Зеленский хочет "надуть" всех, мол, это не мы, это ЕС. (Как говорится, это "те же яйца, только в профиль")", - указывалось в публикации канала.Некоторые украинские источники и вовсе связали вопрос транзита газа с трагедией с самолётом Ил-76."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак через Романа Абрамовича попросил Кремль не публиковать согласованный маршрут передвижения Ил-76. Офис президента готов пойти на уступки по транзиту газа на 2025-2030 год, а так же продолжать обмен пленными", - писал 25 января популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Таким образом, вопрос транзита газа через Украину сегодня является одним из острых политических вопросов в стране.Сокращение выплат переселенцамВице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона заявила о том, что выплаты внутренним перемещенным лицам должны быть оптимизированы. Она отметила, что таковы требования иностранных партнёров Украины."Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться", - заявила она.По словам Верещук, в 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 млрд грн. (около 133 млрд руб.). В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 млрд грн. (около 171 млрд руб.). Планируется, что в 2024 году деньги на помощь для внутренне перемещённых лиц снова составят около 57 млрд грн.Верещук заявил, что на Украине внутренними переселенцами считаются около 4,9 млн человек, из которых 2,5 млн человек ежемесячно получают выплаты. По словам Верещук, количество внутренне перемещённых лиц постоянно меняется в связи с миграцией за границу или возвращение в свои дома, из-за чего люди теряют свой статус. При этом есть прирост количества переселенцев из-за продвижения фронта и эвакуации людей из прифронтовых зон."Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, или получили жилье, или имеют работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливыми", - подчеркнула Верещук.Примечательно, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский обещал, что помощь переселенцам уменьшать не будут. Уже тогда Зеленского уличили во лжи."Кто-то откровенно вводит в заблуждение президента или скорее просто пи***ит, выгораживая себя. Потому что помощь уже сократили и сокращают дальше. Но, похоже, докладывают другое", - отметил украинский "советник мэра Мариуполя" Пётр Андющенко.Тогда же, в декабре, министерство социальной политики Украины сообщило, что с 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Сообщалось также, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым внутренне перемещённым лицам: пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.).Тем временем другой вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сообщила, что украинское правительство ведёт переговоры с ЕС о том, как в будущем "рассматривать вопросы украинцев, как обсуждать вопросы возвращения украинцев"."Это – очень сложный вопрос к обсуждению. И здесь нельзя обойтись призывами. Однозначно не является прямой позицией Украины то, что украинцы должны возвращаться назад и поэтому должны сокращаться какая-то им помощь – абсолютно нет. Это продолжающаяся дискуссия", – уверяла Стефанишина. .По словам Стефанишиной, украинские власти принципиально выступают за то, что беженцы в Европейском Союзе "должны иметь право на временную защиту", даже в случае прекращения военных действий."Другой вопрос – это финансовые выплаты, поскольку речь идет о достаточно длительном времени. К сожалению, война продолжается. Она длится почти два года, и, соответственно, это такой определённый рубеж для государств. Поэтому мы должны определяться по финансовым, социальным гарантиям, которые имеют граждане в каждой стране", - отметила вице-премьер-министр.При этом она подчеркнула, что речь не идет о радикальной или отрицательной коммуникации. По её словам, продолжается диалог, как это и было с начала спецоперации.

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https://ukraina.ru/20240125/1052889313.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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