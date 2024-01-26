Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки

Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?

О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"