Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки - 26.01.2024 Украина.ру
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Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки
Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки - 26.01.2024 Украина.ру
Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки
Гарнизон ВСУ не сможет отойти из Авдеевки, часть его будет потеряна. Сделать это будет сложно, поскольку ВС РФ ведут там плотный контроль за всеми коммуникациями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-01-26T05:45
2024-01-26T05:45
новости
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лисичанск
отступление
всу
оборона
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Украина не сможет осуществить организованный отвод сил из Авдеевки. Но ВСУ смогут вывести ту часть гарнизона, которая находится ближе к тыловым дорогам, рассказал эксперт.Например, может отойти Коксохим, потому что это огромное сооружение, которое своим корпусом прикрывает действия артиллерии. Наблюдение оттуда вести тоже достаточно сложно, добавил он.В Лисичанске у ВСУ был более-менее чисто выполненный отход. Подразделения ВС РФ тогда находились на другом берегу Северского Донца, поэтому ВСУ смогли вывезти технику. Но в Авдеевке сделать это будет сложно, поскольку там более плотный контроль за всеми коммуникациями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052747925.html
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авдеевка
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новости, россия, украина, авдеевка, днр, лисичанск, отступление, всу, оборона
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, ДНР, Лисичанск, отступление, ВСУ, оборона

Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки

05:45 26.01.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Гарнизон ВСУ не сможет отойти из Авдеевки, часть его будет потеряна. Сделать это будет сложно, поскольку ВС РФ ведут там плотный контроль за всеми коммуникациями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Украина не сможет осуществить организованный отвод сил из Авдеевки. Но ВСУ смогут вывести ту часть гарнизона, которая находится ближе к тыловым дорогам, рассказал эксперт.
Например, может отойти Коксохим, потому что это огромное сооружение, которое своим корпусом прикрывает действия артиллерии. Наблюдение оттуда вести тоже достаточно сложно, добавил он.
"Но полностью гарнизон [ВСУ] не сможет отойти [из Авдеевки]. Часть его будет потеряна. Мы это уже видели на примере Попасной и Артемовска, когда ВСУ приходилось оставлять часть своих войск в окружении", - подчеркнул Анпилогов.
В Лисичанске у ВСУ был более-менее чисто выполненный отход. Подразделения ВС РФ тогда находились на другом берегу Северского Донца, поэтому ВСУ смогли вывезти технику. Но в Авдеевке сделать это будет сложно, поскольку там более плотный контроль за всеми коммуникациями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Герой России Юрий Щербаков интервью
18 января, 04:00
Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"
 
НовостиРоссияУкраинаАвдеевкаДНРЛисичанскотступлениеВСУоборона
 
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05:52Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и Европы
05:45Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки
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