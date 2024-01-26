Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки
© LIBKOS
© LIBKOS
Гарнизон ВСУ не сможет отойти из Авдеевки, часть его будет потеряна. Сделать это будет сложно, поскольку ВС РФ ведут там плотный контроль за всеми коммуникациями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Украина не сможет осуществить организованный отвод сил из Авдеевки. Но ВСУ смогут вывести ту часть гарнизона, которая находится ближе к тыловым дорогам, рассказал эксперт.
Например, может отойти Коксохим, потому что это огромное сооружение, которое своим корпусом прикрывает действия артиллерии. Наблюдение оттуда вести тоже достаточно сложно, добавил он.
"Но полностью гарнизон [ВСУ] не сможет отойти [из Авдеевки]. Часть его будет потеряна. Мы это уже видели на примере Попасной и Артемовска, когда ВСУ приходилось оставлять часть своих войск в окружении", - подчеркнул Анпилогов.
В Лисичанске у ВСУ был более-менее чисто выполненный отход. Подразделения ВС РФ тогда находились на другом берегу Северского Донца, поэтому ВСУ смогли вывезти технику. Но в Авдеевке сделать это будет сложно, поскольку там более плотный контроль за всеми коммуникациями, заключил собеседник издания.
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