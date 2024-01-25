В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе - 25.01.2024 Украина.ру
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В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе
В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе - 25.01.2024 Украина.ру
В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе
В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили о сбое в работе сайта и колл-центров
2024-01-25T13:14
2024-01-25T13:14
новости
украина
нафтогаз
хакер
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О сроках восстановления сервисов пообещали сообщить дополнительно.Утром 12 декабря произошёл масштабный сбой в работе "Киевстар". Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
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новости, украина, нафтогаз, хакер
Новости, Украина, Нафтогаз, хакер

В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе

13:14 25.01.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили о сбое в работе сайта и колл-центров
"Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и Газсети! Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время веб-сайты и колл-центр не работают", - говорится в сообщении.
О сроках восстановления сервисов пообещали сообщить дополнительно.
Утром 12 декабря произошёл масштабный сбой в работе "Киевстар". Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.
Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 12:42
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн Телекоммуникационная компания VEON, владелец "Киевстара", подсчитала предварительные убытки от декабрьской хакерской атаки, говорится на официальном сайте Veon
 
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