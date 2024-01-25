В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе
В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили о сбое в работе сайта и колл-центров
"Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и Газсети! Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время веб-сайты и колл-центр не работают", - говорится в сообщении.
О сроках восстановления сервисов пообещали сообщить дополнительно.
Утром 12 декабря произошёл масштабный сбой в работе "Киевстар". Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.
Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.