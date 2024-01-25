https://ukraina.ru/20240125/1052896961.html

В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе

В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе - 25.01.2024 Украина.ру

В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе

В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили о сбое в работе сайта и колл-центров

2024-01-25T13:14

2024-01-25T13:14

2024-01-25T13:14

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О сроках восстановления сервисов пообещали сообщить дополнительно.Утром 12 декабря произошёл масштабный сбой в работе "Киевстар". Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.

https://ukraina.ru/20240118/1052760016.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нафтогаз, хакер