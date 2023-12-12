"Киевстар" подтвердил хакерскую атаку
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Пресс-служба компании "Киевстар" сообщила, что причиной технического сбоя стала мощная хакерская атака, пишет украинское издание "УНИАН"
"Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет", - говорится в сообщении.
Оператор привлёк представителей правоохранительных органов для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара".
В компании уточнили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.
Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора.
Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В Минцифры Украины решают, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.
Издание "Экономическая правда" 20 ноября со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщила, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.