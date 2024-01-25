https://ukraina.ru/20240125/1052888033.html

Что будет с ценами на топливо в России: Юшков о последствиях аварий и террористических атак ВСУ

Что будет с ценами на топливо в России: Юшков о последствиях аварий и террористических атак ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру

Что будет с ценами на топливо в России: Юшков о последствиях аварий и террористических атак ВСУ

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал, какие... Украина.ру, 25.01.2024

2024-01-25T08:48

2024-01-25T08:48

2024-01-25T08:48

видео

игорь юшков

нефть

газ

авария

украина

атака

экономика

бензин

импорт

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал, какие последствия на рынке нефти и газа влекут недавние аварии и террористические атаки Украины при помощи БПЛА по нефтегазовой инфраструктуре России:00:36 - Украинские атаки по нефтегазовой инфраструктуре.06:56 - Авария на Нижегородском НПЗ: последствия для Лукойл.08:05 - Экспорт нефти и СПГ в Индию: аспекты реализации.11:02 - О стремительном падении цен на газ в Европе.14:03 - Мировой спрос на нефть и углеводороды.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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