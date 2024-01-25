https://ukraina.ru/20240125/1052888033.html
Что будет с ценами на топливо в России: Юшков о последствиях аварий и террористических атак ВСУ
Что будет с ценами на топливо в России: Юшков о последствиях аварий и террористических атак ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
Что будет с ценами на топливо в России: Юшков о последствиях аварий и террористических атак ВСУ
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал, какие... Украина.ру, 25.01.2024
2024-01-25T08:48
2024-01-25T08:48
2024-01-25T08:48
видео
игорь юшков
нефть
газ
авария
украина
атака
экономика
бензин
импорт
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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал, какие последствия на рынке нефти и газа влекут недавние аварии и террористические атаки Украины при помощи БПЛА по нефтегазовой инфраструктуре России:00:36 - Украинские атаки по нефтегазовой инфраструктуре.06:56 - Авария на Нижегородском НПЗ: последствия для Лукойл.08:05 - Экспорт нефти и СПГ в Индию: аспекты реализации.11:02 - О стремительном падении цен на газ в Европе.14:03 - Мировой спрос на нефть и углеводороды.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, игорь юшков, нефть, газ, авария, украина, атака, экономика, бензин, импорт, экспорт, цены, видео
Видео, Игорь Юшков, нефть, газ, авария, Украина, атака, экономика, Бензин, импорт, экспорт, цены
Что будет с ценами на топливо в России: Юшков о последствиях аварий и террористических атак ВСУ
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал, какие последствия на рынке нефти и газа влекут недавние аварии и террористические атаки Украины при помощи БПЛА по нефтегазовой инфраструктуре России:
00:36 - Украинские атаки по нефтегазовой инфраструктуре.
06:56 - Авария на Нижегородском НПЗ: последствия для Лукойл.
08:05 - Экспорт нефти и СПГ в Индию: аспекты реализации.
11:02 - О стремительном падении цен на газ в Европе.
14:03 - Мировой спрос на нефть и углеводороды.