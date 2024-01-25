https://ukraina.ru/20240125/1052887057.html

В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти

В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти - 25.01.2024 Украина.ру

В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти

Промышленный объект в Одессе получил повреждения. Об этом 25 января сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в с своем телеграм-канале

2024-01-25T07:26

2024-01-25T07:26

2024-01-25T07:30

взрыв

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промышленность

украина

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"Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект", - написал Кипер.Накануне украинские СМИ информировали о серии взрывов в городе.

https://ukraina.ru/20240118/1052753481.html

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взрыв, одесса, новости, промышленность, украина