В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти - 25.01.2024 Украина.ру
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В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти
В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти - 25.01.2024 Украина.ру
В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти
Промышленный объект в Одессе получил повреждения. Об этом 25 января сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в с своем телеграм-канале
2024-01-25T07:26
2024-01-25T07:30
взрыв
одесса
новости
промышленность
украина
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"Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект", - написал Кипер.Накануне украинские СМИ информировали о серии взрывов в городе.
https://ukraina.ru/20240118/1052753481.html
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взрыв, одесса, новости, промышленность, украина
взрыв, Одесса, Новости, промышленность, Украина

В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти

07:26 25.01.2024 (обновлено: 07:30 25.01.2024)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Промышленный объект в Одессе получил повреждения. Об этом 25 января сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в с своем телеграм-канале
"Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект", - написал Кипер.
Накануне украинские СМИ информировали о серии взрывов в городе.
ВСУ АТО боеприпасы патроны пули - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 09:00
Глобальный дефицит оружия, взрывы, незавидная судьба беженцев. Главное на Украине на утро 18 января
 
взрывОдессаНовостипромышленностьУкраина
 
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