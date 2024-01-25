Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке - 25.01.2024 Украина.ру
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Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке
Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке - 25.01.2024 Украина.ру
Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке
В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-01-25T07:30
2024-01-25T07:30
новости
сво
авдеевка
днр
окружение
наступление
вс рф
всу
бои
логистика
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Российским войскам необходимо перерезать снабжение ВСУ в Авдеевке. Если бои идут в городской черте, это означает, что ВСУ все труднее выстраивать линию обороны и бить с помощью артиллерии и минометов, рассказал эксперт.В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами, эвакуировать раненых, добавил он.Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html
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новости, сво, авдеевка, днр, окружение, наступление, вс рф, всу, бои, логистика, дороги, снабжение
Новости, СВО, Авдеевка, ДНР, окружение, наступление, ВС РФ, ВСУ, бои, логистика, дороги, снабжение

Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке

07:30 25.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Российским войскам необходимо перерезать снабжение ВСУ в Авдеевке. Если бои идут в городской черте, это означает, что ВСУ все труднее выстраивать линию обороны и бить с помощью артиллерии и минометов, рассказал эксперт.
В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами, эвакуировать раненых, добавил он.

"Это все равно делается по оперативным линиям снабжения, а потом уже распределятся внутри города капиллярной сетью через улицы и отдельные кварталы", - отметил Анпилогов.

Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 14:15
Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступокУкраинская сторона не чурается сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают, считает военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
 
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