https://ukraina.ru/20240125/1052886554.html

Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке

Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке - 25.01.2024 Украина.ру

Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке

В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-01-25T07:30

2024-01-25T07:30

2024-01-25T07:30

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Российским войскам необходимо перерезать снабжение ВСУ в Авдеевке. Если бои идут в городской черте, это означает, что ВСУ все труднее выстраивать линию обороны и бить с помощью артиллерии и минометов, рассказал эксперт.В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами, эвакуировать раненых, добавил он.Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html

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новости, сво, авдеевка, днр, окружение, наступление, вс рф, всу, бои, логистика, дороги, снабжение