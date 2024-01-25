https://ukraina.ru/20240125/1052886554.html
Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке
Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке - 25.01.2024 Украина.ру
Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке
В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-01-25T07:30
2024-01-25T07:30
2024-01-25T07:30
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Российским войскам необходимо перерезать снабжение ВСУ в Авдеевке. Если бои идут в городской черте, это означает, что ВСУ все труднее выстраивать линию обороны и бить с помощью артиллерии и минометов, рассказал эксперт.В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами, эвакуировать раненых, добавил он.Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, авдеевка, днр, окружение, наступление, вс рф, всу, бои, логистика, дороги, снабжение
Новости, СВО, Авдеевка, ДНР, окружение, наступление, ВС РФ, ВСУ, бои, логистика, дороги, снабжение
Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке
В городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов