Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУ

Евгений Ющук: Даже если СВО остановится завтра, России всё равно нужно готовиться к войне с НАТО

Запад не может позволить себе публичную реакцию на удар ВСУ по Текстильщикам. Для защиты Донбасса России мало взять Авдеевку и Марьинку — нужен коренной перелом в спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук