Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Если обороняющаяся сторона говорит, что она попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение ВСУ в Авдеевке, но и на соседние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Когда перемешиваются боевые порядки и когда идет распад единой обороны, часто включается психологический фактор. Тут даже дело не в том, насколько достоверны истерические радиоперехваты ВСУ, рассказал эксперт.
"Если обороняющаяся сторона считает, что она попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Ее моральное состояние будет ухудшаться, даже если, например, на соседней улице стоит госпиталь, а они туда не могут добраться, потому что этот квартал простреливается", - отметил Анпилогов.
Более того, этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение в Авдеевке, но и на их соседей, которые понимают, что завтра с ними случится тоже самое, добавил он.
Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.
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