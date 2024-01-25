Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
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Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУ
Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУ
Если обороняющаяся сторона говорит, что она попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение ВСУ в Авдеевке, но и на соседние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-01-25T07:15
2024-01-25T07:15
новости
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Когда перемешиваются боевые порядки и когда идет распад единой обороны, часто включается психологический фактор. Тут даже дело не в том, насколько достоверны истерические радиоперехваты ВСУ, рассказал эксперт.Более того, этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение в Авдеевке, но и на их соседей, которые понимают, что завтра с ними случится тоже самое, добавил он.Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240123/1052828211.html
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Новости, ДНР, Авдеевка, бои, СВО, окружение, наступление, ВСУ

Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУ

07:15 25.01.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Если обороняющаяся сторона говорит, что она попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение ВСУ в Авдеевке, но и на соседние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Когда перемешиваются боевые порядки и когда идет распад единой обороны, часто включается психологический фактор. Тут даже дело не в том, насколько достоверны истерические радиоперехваты ВСУ, рассказал эксперт.
"Если обороняющаяся сторона считает, что она попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Ее моральное состояние будет ухудшаться, даже если, например, на соседней улице стоит госпиталь, а они туда не могут добраться, потому что этот квартал простреливается", - отметил Анпилогов.
Более того, этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение в Авдеевке, но и на их соседей, которые понимают, что завтра с ними случится тоже самое, добавил он.
Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Евгений Ющук: Даже если СВО остановится завтра, России всё равно нужно готовиться к войне с НАТОЗапад не может позволить себе публичную реакцию на удар ВСУ по Текстильщикам. Для защиты Донбасса России мало взять Авдеевку и Марьинку — нужен коренной перелом в спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
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