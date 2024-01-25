"Свяжу, разоружу и обколю седативными": военный медик рассказал, как поступит с пленным солдатом ВСУ
© Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
© Народная милиция ДНР
При ранении организм человека начинает мобилизовать ресурсы крови и пытается сам себя спасти. Но когда человек уже смирился, то ему очень трудно помогать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Наиболее частые ранения бойцов в зоне спецоперации - это осколочные травмы после минометных или кассетных обстрелов. Потому что огнестрельное ранение на фронте получить очень сложно, рассказал офицер.
Огнестрельное ранение - это или "работа" снайпера, либо его можно получить при выполнении штурма. Если ты находишься в обороне, то максимально - это "схватить пульку от снайпера", отметил медик.
"Организм — умное создание, [при ранении] он начинает мобилизовать ресурсы крови, пытается сам себя спасти. Когда человек уже смирился, то ему очень трудно помогать. Он врачу не сможет помочь. С такими тяжко работать. Такие у меня были, но я выводил всех", - подчеркнул Фаска.
Если в плен попадет раненый украинец, я его разоружу, свяжу и обколю седативными препаратами, чтобы он не мешал оказывать помощь. С точки зрения врача, мне без разницы, российский боец или противник, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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