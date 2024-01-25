https://ukraina.ru/20240125/1052870249.html

"Свяжу, разоружу и обколю седативными": военный медик рассказал, как поступит с пленным солдатом ВСУ

"Свяжу, разоружу и обколю седативными": военный медик рассказал, как поступит с пленным солдатом ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру

"Свяжу, разоружу и обколю седативными": военный медик рассказал, как поступит с пленным солдатом ВСУ

При ранении организм человека начинает мобилизовать ресурсы крови и пытается сам себя спасти. Но когда человек уже смирился, то ему очень трудно помогать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска

2024-01-25T04:00

2024-01-25T04:00

2024-01-25T04:00

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Наиболее частые ранения бойцов в зоне спецоперации - это осколочные травмы после минометных или кассетных обстрелов. Потому что огнестрельное ранение на фронте получить очень сложно, рассказал офицер.Огнестрельное ранение - это или "работа" снайпера, либо его можно получить при выполнении штурма. Если ты находишься в обороне, то максимально - это "схватить пульку от снайпера", отметил медик.Если в плен попадет раненый украинец, я его разоружу, свяжу и обколю седативными препаратами, чтобы он не мешал оказывать помощь. С точки зрения врача, мне без разницы, российский боец или противник, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html

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новости, сво, раненые, украина, россия, врач, медики, спецоперация, пленные, снайпер, помощь