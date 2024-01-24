https://ukraina.ru/20240124/1052872179.html

Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными

Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными - 24.01.2024 Украина.ру

Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными

Министерство обороны Украины отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Такими выводами поделился 24 января телеканал "Общественное"

2024-01-24T14:36

2024-01-24T14:36

2024-01-24T14:36

новости

самолет

крушение

украина

минобороны

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"Пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - говорится в материале.Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января, сообщили в Минобороны России. На борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Все они погибли.Издание "Украинская правда" возложило ответственность за уничтожение самолета на ВСУ. Позже журналисты отредактировали новость на своем сайте.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

https://ukraina.ru/20240124/1052868870.html

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новости, самолет, крушение, украина, минобороны