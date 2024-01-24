https://ukraina.ru/20240124/1052870017.html

Катастрофа Ил-76 с украинскими пленными над Белгородской областью. Что известно

Катастрофа Ил-76 с украинскими пленными над Белгородской областью. Что известно - 24.01.2024 Украина.ру

Катастрофа Ил-76 с украинскими пленными над Белгородской областью. Что известно

Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение в Белгородской области. Он мог быть сбит ракетами противовоздушной обороны (ПВО)

2024-01-24T15:08

2024-01-24T15:08

2024-01-24T15:08

эксклюзив

украина

самолет

белгородская область

катастрофа

военнопленные

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ХронологияУтром в среду, 24 января, в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что в Белгородской области упал военный самолет, судьба экипажа и причина катастрофы была неизвестна.Губернатор региона Вячеслав Гладков оперативно сообщил в своем телеграм-канале об инциденте:"Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - написал он.Спустя короткое время катастрофу подтвердили в Минобороны России: самолет потерпел крушение около 11-ти утра, на его борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Помимо них – 6 членов экипажа и трое сопровождающих.Причину крушения предстоит выяснить комиссии Военно-космических сил России и военной полиции, которая находится на месте катастрофы.Позже губернатор Гладков подтвердил гибель всех людей, находившихся на борту.Российские СМИ также пишут, что пилотам удалось увести падающий самолет от села, над которым он был сбит, в поле, благодаря чему местные жители не пострадали. Украинские СМИ, в том числе телеграм-каналы, близкие к Минобороны Украины и канал Вооруженных сил Украины, также написали о падении Ил-76, назвав происшествие "удачной работой украинского ПВО".При этом спустя уже полчаса издания начали менять заголовки и переписывать материалы: как раз тогда, когда стало известно, что самолет перевозил пленных. "Украинская правда" сменила заголовок "В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что это "их работа" на более нейтральный: "В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76".Телеграм-каналы "Збройні сили України", УНИАН, и другие украинские источники называют сообщение о пленных "фейком". Украинское военное ведомство при этом официальных комментариев не давало.Телеканал "Суспільне", ссылаясь на официальный источник в МО, передает, что "В Минобороны в данный момент не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку еще уточняют информацию".В телеграм-канале депутата Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко* последняя публикация следующая: "Ситуация с самолетом может быть плохой. Надеемся на лучшее". Записью выше он радовался катастрофе, назвав падение Ил-76 "удачным".Официальная реакция в РоссииО сорванном обмене пленными и некоторых деталях катастрофы сообщил, выступая в парламенте, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. По его словам, самолет был сбит тремя ракетами американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, либо ракетами IRIS-T.Следом за сбитым Ил-76, по его информации, летел еще один, на борту которого находилось еще 80 украинских военнослужащих, самолет развернули."Понимаете, какая степень цинизма, уничтожать собственных граждан, солдат, по которым договорились, чтобы они их забрали. С этими людьми — в кавычках, их людьми то назвать уже нельзя — наверное уже никаких переговоров быть не может. А самое главное, всему мировому сообществу пора бы открыть глаза, понять, кому они помогают, зачем они помогают", - рассказал Картаполов телеграм-каналу SHOT.Обмен, по его информации, должен был состоять по формуле 192 на 192 в Белгородской области. Разумеется, обмен был отменен.В Кремле комментировать катастрофу не стали, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация пока уточняется.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил компетентным комитетам подготовить обращение Госдумы РФ конгрессу США и Бундестагу в связи с информацией о применении ракет производства США или Германии."Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцом, другими политиками. Они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте скажем и доведём до ведения национальных парламентов нашу позицию.Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Их там матери ждали, жены ждали, дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли, беззащитных, — ракетами американскими, немецкими", - подчеркнул Володин.Официальной реакции из Киева пока нет, однако издание "СтранаUA" пишет, что "в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными не подтвердили, но и не опровергли заявление минобороны РФ о том, что на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76 находились украинские военнопленные."Так же поступил и украинский обмудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, призвавший "не вестись на дезинформацию".Схожую нейтральную формулировку использует и агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник в Минобороны, сообщивший лишь то, что самолет был сбит на взлете.РБК-Украина тоже публикует информацию от анонимного источника в МО, утверждающего, что на борту самолета были не пленные, а ракеты для комплексов С-300, "которыми россияне обстреливают Харьковскую область".*признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240124/1052866871.html

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эксклюзив, украина, самолет, белгородская область, катастрофа, военнопленные