https://ukraina.ru/20240124/1052867348.html

Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского

Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского - 24.01.2024 Украина.ру

Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, в чём особенности законопроекта Зеленского о множественном гражданстве, как теперь можно потерять украинское гражданство, а также как правительство Украины попытается вернуть украинцев из-за рубежа

2024-01-24T13:00

2024-01-24T13:00

2024-01-24T13:00

видео

лариса шеслер

владимир зеленский

гражданство

сша

канада

супрун

олег сенцов

конституция

россия

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0:35 – Законопроект Зеленского о множественном гражданстве;5:27 – Кому и зачем нужно украинское гражданство?7:31 - Схема избавления от гражданства Украины;11:58 – Как замотивируют возвращаться на Украину?17:00 – Особенности попадания украинцев в Россию.

сша

канада

россия

украина

донбасс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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