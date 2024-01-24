Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского - 24.01.2024 Украина.ру
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Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского
Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского - 24.01.2024 Украина.ру
Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, в чём особенности законопроекта Зеленского о множественном гражданстве, как теперь можно потерять украинское гражданство, а также как правительство Украины попытается вернуть украинцев из-за рубежа
2024-01-24T13:00
2024-01-24T13:00
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лариса шеслер
владимир зеленский
гражданство
сша
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супрун
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конституция
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0:35 – Законопроект Зеленского о множественном гражданстве;5:27 – Кому и зачем нужно украинское гражданство?7:31 - Схема избавления от гражданства Украины;11:58 – Как замотивируют возвращаться на Украину?17:00 – Особенности попадания украинцев в Россию.
сша
канада
россия
украина
донбасс
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видео, лариса шеслер, владимир зеленский, гражданство, сша, канада, супрун, олег сенцов, конституция, россия, украина, земля, донбасс, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, крым, херсон, запорожье, сво, спецоперация, видео
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Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского

13:00 24.01.2024
 
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, в чём особенности законопроекта Зеленского о множественном гражданстве, как теперь можно потерять украинское гражданство, а также как правительство Украины попытается вернуть украинцев из-за рубежа
0:35 – Законопроект Зеленского о множественном гражданстве;
5:27 – Кому и зачем нужно украинское гражданство?
7:31 - Схема избавления от гражданства Украины;
11:58 – Как замотивируют возвращаться на Украину?
17:00 – Особенности попадания украинцев в Россию.
 
ВидеоЛариса ШеслерВладимир ЗеленскийгражданствоСШАКанадаСупрунОлег СенцовКонституцияРоссияУкраиназемляДонбассДНРДонецкая Народная РеспубликаЛНРЛуганская Народная РеспубликаКрымХерсонЗапорожьеСВОСпецоперация
 
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