https://ukraina.ru/20240124/1052864187.html

"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России

"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России - 24.01.2024 Украина.ру

"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету палаты донести до международных организаций информацию о терактах, совершаемых Киевом на территории России. Об этом Матвиенко заявила на пленарном заседании верхней палаты российского парламента 24 января

2024-01-24T11:47

2024-01-24T11:47

2024-01-24T11:47

новости

совет федерации

матвиенко

теракт

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039460135_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_02fcbc39e79d91c997ef7583a5030fe2.jpg

"Знаете, хочется задать вопрос этим многочисленным так называемым правозащитным организациям, которые есть на всех международных площадках, во многих странах: сколько ещё нужно мирных жертв, сколько нужно ещё смертей детей и женщин, чтобы они осудили этот террористический киевский режим, чтобы они высказали своё мнение?", - сказала Матвиенко.Председатель Совета Федерации напомнила, что пока на преступления киевского режима отреагировал только генсек ООН Антонио Гутерреш, который сказал, что запрещено всеми международными актами даже в ходе войны совершать такие злодеяния и преступления против мирного населения.Также Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву узнать у Министерства обороны РФ, кто поставлял Киеву оружие для убийства мирных граждан и составить "в жесткой форме" обращение к парламентам поставивших это оружие стран.Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня с снарядами 152 и 155 мм. В результате обстрела погибли 27 человек, более 20 получили ранения.В субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетной частью и чешскими РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, совет федерации, матвиенко, теракт, киев, россия