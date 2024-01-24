"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России - 24.01.2024 Украина.ру
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"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России
"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России - 24.01.2024 Украина.ру
"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету палаты донести до международных организаций информацию о терактах, совершаемых Киевом на территории России. Об этом Матвиенко заявила на пленарном заседании верхней палаты российского парламента 24 января
2024-01-24T11:47
2024-01-24T11:47
новости
совет федерации
матвиенко
теракт
киев
россия
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"Знаете, хочется задать вопрос этим многочисленным так называемым правозащитным организациям, которые есть на всех международных площадках, во многих странах: сколько ещё нужно мирных жертв, сколько нужно ещё смертей детей и женщин, чтобы они осудили этот террористический киевский режим, чтобы они высказали своё мнение?", - сказала Матвиенко.Председатель Совета Федерации напомнила, что пока на преступления киевского режима отреагировал только генсек ООН Антонио Гутерреш, который сказал, что запрещено всеми международными актами даже в ходе войны совершать такие злодеяния и преступления против мирного населения.Также Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву узнать у Министерства обороны РФ, кто поставлял Киеву оружие для убийства мирных граждан и составить "в жесткой форме" обращение к парламентам поставивших это оружие стран.Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня с снарядами 152 и 155 мм. В результате обстрела погибли 27 человек, более 20 получили ранения.В субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетной частью и чешскими РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.
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новости, совет федерации, матвиенко, теракт, киев, россия
Новости, Совет Федерации, Матвиенко, теракт, Киев, Россия

"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России

11:47 24.01.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету палаты донести до международных организаций информацию о терактах, совершаемых Киевом на территории России. Об этом Матвиенко заявила на пленарном заседании верхней палаты российского парламента 24 января
"Знаете, хочется задать вопрос этим многочисленным так называемым правозащитным организациям, которые есть на всех международных площадках, во многих странах: сколько ещё нужно мирных жертв, сколько нужно ещё смертей детей и женщин, чтобы они осудили этот террористический киевский режим, чтобы они высказали своё мнение?", - сказала Матвиенко.
Председатель Совета Федерации напомнила, что пока на преступления киевского режима отреагировал только генсек ООН Антонио Гутерреш, который сказал, что запрещено всеми международными актами даже в ходе войны совершать такие злодеяния и преступления против мирного населения.
Также Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву узнать у Министерства обороны РФ, кто поставлял Киеву оружие для убийства мирных граждан и составить "в жесткой форме" обращение к парламентам поставивших это оружие стран.
Как сообщало издание Украина.ру, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня с снарядами 152 и 155 мм. В результате обстрела погибли 27 человек, более 20 получили ранения.
В субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетной частью и чешскими РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.
 
НовостиСовет ФедерацииМатвиенкотерактКиевРоссия
 
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