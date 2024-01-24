В Польше придумали, как потратить замороженные на Западе российские деньги - 24.01.2024 Украина.ру
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В Польше придумали, как потратить замороженные на Западе российские деньги
В Польше придумали, как потратить замороженные на Западе российские деньги - 24.01.2024 Украина.ру
В Польше придумали, как потратить замороженные на Западе российские деньги
Российские средства, замороженные на Западе, могут быть использованы для "создания синергии между польским и европейскими рынками и открытым украинским рынком". Такое мнение 24 января высказал польский политик Павел Коваль, который в своей стране станет полномочным представителем по восстановлению Украины
2024-01-24T11:41
2024-01-24T11:41
новости
польша
украина
замороженные активы
россия
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"Я проанализировал, что нужно польским компаниям для участия в восстановлении Украины. Оказывается, что средства, которые были конфискованы на Западе могут стать важным элементом поддержки различных проектов, связанных с восстановлением Украины", - рассказал Коваль новостному агентству РАР.При этом Коваль подчеркнул, что для польских предпринимателей главное – легкий логистический доступ к украинскому рынку."Поэтому самое главное – это полная проходимость границы. И украинская сторона это услышала, и я увидел, что украинцы это понимают", - отметил политик.Коваль также выделил вопрос защиты европейского аграрного рынка. По его словам, Польша, с точки зрения своих возможностей, проводит самую решительную политику поддержки Украины в войне."Мы делаем это по гуманитарным соображениям, но и потому, что в этом мы понимаем интересы Польши. Однако, чтобы проводить такую политику в течение длительного времени, мы должны иметь поддержку поляков, которые хотят быть уверены, что их большое участие в различных областях, в том числе гуманитарных, не приведет к тому, что они дополнительно потеряют на сельскохозяйственной продукции", - отметил Коваль.Как сообщало издание Украина.ру, министр иностранные дел Украины Дмитрий Кулеба 17 января заявил, что с главой МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджой Лябиб он рассмотрел следующие шаги к "всеобъемлющему решению" по использованию замороженных на Западе активов РФ.
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новости, польша, украина, замороженные активы, россия
Новости, Польша, Украина, замороженные активы, Россия

В Польше придумали, как потратить замороженные на Западе российские деньги

11:41 24.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Leila PaulПавел Коваль
Павел Коваль - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© commons.wikimedia.org / Leila Paul
Читать в
Российские средства, замороженные на Западе, могут быть использованы для "создания синергии между польским и европейскими рынками и открытым украинским рынком". Такое мнение 24 января высказал польский политик Павел Коваль, который в своей стране станет полномочным представителем по восстановлению Украины
"Я проанализировал, что нужно польским компаниям для участия в восстановлении Украины. Оказывается, что средства, которые были конфискованы на Западе могут стать важным элементом поддержки различных проектов, связанных с восстановлением Украины", - рассказал Коваль новостному агентству РАР.
При этом Коваль подчеркнул, что для польских предпринимателей главное – легкий логистический доступ к украинскому рынку.
"Поэтому самое главное – это полная проходимость границы. И украинская сторона это услышала, и я увидел, что украинцы это понимают", - отметил политик.
Коваль также выделил вопрос защиты европейского аграрного рынка. По его словам, Польша, с точки зрения своих возможностей, проводит самую решительную политику поддержки Украины в войне.
"Мы делаем это по гуманитарным соображениям, но и потому, что в этом мы понимаем интересы Польши. Однако, чтобы проводить такую политику в течение длительного времени, мы должны иметь поддержку поляков, которые хотят быть уверены, что их большое участие в различных областях, в том числе гуманитарных, не приведет к тому, что они дополнительно потеряют на сельскохозяйственной продукции", - отметил Коваль.
Как сообщало издание Украина.ру, министр иностранные дел Украины Дмитрий Кулеба 17 января заявил, что с главой МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджой Лябиб он рассмотрел следующие шаги к "всеобъемлющему решению" по использованию замороженных на Западе активов РФ.
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