https://ukraina.ru/20240124/1052850996.html

Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадей

Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадей - 24.01.2024 Украина.ру

Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадей

ВСУ с помощью террористических атак на мирное российское население будут пытаться переломить ситуацию на фронте. Для этого будут использованы малые диверсионные группы, в том числе в виде кавалерии, атаки дронов для атаки на российскую инфраструктуру, считает историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов

2024-01-24T04:14

2024-01-24T04:14

2024-01-24T04:14

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".В указе идёт речь о "Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей".- Сергей, действительно ли в этих областях России живут криптоукраинцы, которые стонут под вековым гнетом московской тирании и ждут, когда доблестные ВСУ их освободят?- Начнем с главного. Действительно ли на этих территориях проживает население, родственное населению Украины? Да, проживает. Например, согласно справочнику Российской империи, население Воронежской губернии составляют "великороссы, малороссы, казаки, которых здесь именую черкасами, небольшое количество цыган". Причем при колонизации ряда территорий за Окой запорожцы и донские казаки выходили на службу на засечные линии, до линии современного Данкова-Ефремова. Это крайний север Липецкой и юг Тульской областей, поэтому там много населенных пунктов с названием "Черкассы". В Воронежской области, кстати, говорят на местном диалекте украинского языка.В этнографическом смысле соседняя Ростовская область является айсбергом. Наверху находится небольшая великорусская прослойка и остатки донских казаков. А 80% населения – это этнические украинцы, которые переселялись туда с 18 по 20 век. На Кубани – такая же ситуация. Вместе с казаками туда прибывали украинские крестьяне, и огромный поток колонизации был после отмены крепостного права.В своих декларациях генерал Шкуро (сотрудничал с военной администрацией нацистской Германии) напрямую говорил о связях Украины и части Кубани, потому что Кубань отчасти заселена донскими казаками, а в основном – южнорусскими однодворцами.Озвученные Зеленским идеи очень опасны для современной России. Украинский нацизм, на самом деле, – европейский нацизм. В истории европейского нацизма для русских нет места. Мотивация Украины – воевать за европейские ценности, за мир без России. Опасность ситуации в том, что украинская пропаганда может воздействовать на население, которое по переписи русское, а по происхождению черкасо-малороссы. Они могут рекрутировать некоторое количество людей, которые внутри России проводить не только акции протеста, но и диверсионные действия. Создать сепаратистские настроения можно очень легко – при достаточном вложении денег.- Зеленский, по сути, предъявил права Украины на российские земли.- Насчет претензий это смешно. Громадное количество украинцев проживает в Канаде. Они будут предъявлять претензии на часть Канады? То есть этническая колонизация этих земель не является юридическим основанием для создания автономных этнических анклавов.Начиналось все с Воронежа, когда на его территорию в середине 17 века пришел Острогожский полк во главе с Иваном Зеньковским. Первые поселенцы – это 1648 год примерно. На землях тогда еще Донского войска основали городок Острогожск. Для чего давали землю? Правая сторона Дона была так называемой Крымской, татары доходили до самого Воронежа. То есть это была пограничная линия, которую казаки должны были защищать. Постепенно стали создаваться другие слободские полки – Ахтырский, Сумской, Изюмский, которые были преобразованы в гусарские при императрице Елизавете.У населения полковых территорий остались сословные привилегии, они входили в состав войсковых поселенцев с особым правовым статусом. Как шла колонизация? Дворяне из полковой черкасской старшины получали земли, на этой земле ставили шест с объявлением, где указывались условия, на которых они позволяли селиться на своей земле. И из Малороссии стали переселяться туда люди.- Если я вас правильно понял, людскими потоками из Малороссии на территорию современной Воронежской области управляли из Санкт-Петербурга, из политического центра тогдашней Империи? То есть разрешение на колонизацию шло сверху?- Изначально из Москвы, потом из Санкт-Петербурга. Когда возникли основные массовые потоки переселения? После уничтожения Запорожской Сечи (1775 год). При запорожских паланках жили огромные массы крестьян. Когда сечь разрушили, и казаки ушли в Турцию, земли стали раздавать русским дворянам. Люди стали перемещаться на свободные земли, куда им позволяли. Это были земли слободских полков Воронежской губернии и земли Области Войска Донского и Кубань.К примеру, Будённый, Ворошилов, Думенко (командиры Красной Армии в годы Гражданской войны) – это потомки переселенцев. Интересно, что во время Гражданской войны там не возникло никаких сепаратистских настроений. Эти области не стали присоединятся к УНР, и по самосознанию эти самые черкасы отличают от украинцев.- Впору говорить, что на Украине – совсем другая нация сложилась, несмотря на то, что в Воронежской области – близкое по крови население?- Мы долгое время жили в одной стране, и до сих пор мы являемся носителями советской идентичности. В рядах ВСУ мы видим людей с русскими фамилиями, а в рядах российской армии – масса украинцев. Мои знакомы слобожане, потомки черкасов, почти поголовно воюют по контракту в ВС РФ.- Появилась курьезная, на первый взгляд, информация о том, что разведка ВСУ активно применяют конные подразделения. На опубликованных австрийским изданием EXXpress фото конные всушники вооружены иностранными гранатомётами. Журналисты назвали эти части "новой кавалерией". Что вы думаете о перспективах таких частей в зоне СВО в текущих условиях?- По моим сведениям, в ходе противостояния в Донбассе украинцы в тылу применяли конные подразделения для патрулирования местности вполне успешно.Мы видим пока что стихийное применение лошадей в нашей армии. Воины из Башкирии применяют башкирских лошадей для доставки боеприпасов на линию фронта. То, что это происходит, логично. Когда идет борьба, применяются все виды вооружений. Если у вас есть экскаватор, еще не значит, что вам не нужна малая пехотная лопата. Такой же принцип применим и к лошадям. Они же не выскакивают из леса на российские позиции с шашками наголо. Речь идет о скрытном выдвижении диверсионных групп или расчетов ПТУРов или ПЗРК. Такие засады в сочетании с дронами могут иметь очень серьезные последствия для наших войск.Лошадь при передвижении при пересеченной местности обладает и большей дальностью перехода, и большей скоростью и грузоподъемностью. Конь на себе может перевозить 150-200 кг груза на 25-30 километров на приличной скорости. Если у человека скорость движения по лесу – 2-3 километра в час, то лошадь уверенно двигается 5-7 километра в час шагом.- Есть ощущение, что обе стороны все больше будут использовать этот опыт. Как бороться с такими конными подразделениями?- Есть очень легкие маскировочные материалы типа плащ-накидок, которые скрывают цель от тепловизоров, в таком случае обнаружить их не так легко. Принцип борьбы очень прост. Выявляются вероятные пути выдвижения противника, и они патрулируются с воздуха и с земли.- В зоне боевых действий уже за отдельными бойцами охотятся дроны, а то и группы дронов.- Лошади на открытой местности против авиационных средств поражения беззащитны. Это еще Первая мировая война показала, когда с воздуха на конные массы сбрасывали ящиками металлические стрелы, которые коня пробивали насквозь. Речь идет о действиях на закрытых участках местности, в лесах. Во-первых, эти части сами могут использовать дроны, во-вторых, в качестве защиты можно применить портативные средства РЭБ, антидроновые ружья. Все это конники могут на себе перевозить.- Не так давно главком ВСУ Залужный пожаловался на позиционный тупик в зоне СВО и сказал, что преодолеть его можно с помощью "прорыва в технологиях войны". Не является ли "новая конница" неожиданным ответом из прошлого на его заявление, или попыткой сделать это?- Я так не думаю. Этот позиционный тупик они будут преодолевать диверсионно-террористической борьбой. Наши военные аналитики немного не в ту сторону думают. У ВСУ нет средств преодолеть этот тупик в прямом противостоянии. Но есть другие средства – террористические атаки на мирное население. Использование малых террористических групп, в том числе в виде кавалерии, атаки роев дронов для атаки на российскую инфраструктуру. Они надеются, что это сломит дух сопротивления российского населения. Но, на самом деле, как такового позиционного тупика, судя по последним сообщениям, и нет. Оборону ВСУ потихоньку взламывают.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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