Миру нужно больше нефти, Россия обогнала Саудовскую Аравию. Хроника энергетической войны - 23.01.2024 Украина.ру
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Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Хроника энергетической войны
https://ukraina.ru/20240123/1052837322.html
Миру нужно больше нефти, Россия обогнала Саудовскую Аравию. Хроника энергетической войны
Миру нужно больше нефти, Россия обогнала Саудовскую Аравию. Хроника энергетической войны - 23.01.2024 Украина.ру
Миру нужно больше нефти, Россия обогнала Саудовскую Аравию. Хроника энергетической войны
В отношении поставок нефти и ОПЕК, и МЭА демонстрируют уверенность в дальнейшем росте показателей и прогнозируют профицит предложения в 2024 году, но опасаются эскалации напряжённости в Красном море
2024-01-23T12:39
2024-01-23T12:39
хроника энергетической войны
эксклюзив
опек
энергетика
кнр (китай)
россия
саудовская аравия
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ОПЕК и МЭА прогнозируют рост потребления нефти в 2024 годуОрганизация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) оставила без пересмотра прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году – на 2,25 миллиона баррелей в сутки, до 104,36 млн барр./сутки. Ежемесячный доклад ОПЕК представила 17 января.В 2025 году, согласно оценке ОПЕК, ожидается замедление увеличения спроса на 1,85 миллиона баррелей в сутки, до 106,21 млн барр./сутки. Согласно ещё раз подтверждённой оценке ОПЕК, в 2023-м спрос на нефть в мире вырос на 2,46 млн барр./сутки, и составил 102,11 млн барр./сутки.ОПЕК подчеркивает, что в 2024 году спрос на нефть будут поддерживать высокий спрос на авиаперевозки, передвижения на автомобилях, а также активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Также в этих же странах, по большей части в Китае и на Ближнем Востоке, спрос на нефть поддержат увеличение мощностей и маржинальности нефтехимии. Однако этот прогноз подвержен множеству неопределенностей, включая глобальные экономические изменения и текущую геополитическую ситуацию, подчёркивают в ОПЕК.Основными драйверами роста глобального спроса на нефть в 2024-2025 годах останутся страны вне ОЭСР, в первую очередь, Китай и Индия. Спрос на нефть в этих странах в 2024 году вырастет на 1,99 миллиона баррелей в сутки, до 58,34 млн барр./сутки, в 2025-м – на 1,74 млн барр./сутки, до 60,08 млн барр./сутки.Китай в 2024 году увеличит спрос на нефть на 630 тысяч баррелей в сутки, до 16,78 млн барр./сутки, в 2025-м – на 410 тыс. барр./сутки, до 17,19 млн барр./сутки. В Индии спрос на нефть в ткущем году вырастет на 220 тысяч баррелей в сутки, до 5,56 млн барр./сутки, в следующем – на 230 тыс. барр./сутки, до 5,79 млн барр./сутки.Спрос на нефть в странах ОЭСР в 2024 году вырастет на 260 тысяч баррелей в сутки, до 46,02 млн барр./сутки, а в 2025-м – на 110 тысяч баррелей в сутки, и составит 46,13 млн барр./сутки. В частности, в США спрос на нефть в 2024 году может вырасти на 140 тысяч баррелей в сутки, до 20,41 млн барр./сутки, а вот в 2025-м – всего на 4 тысячи баррелей сутки, до 20,45 млн барр./сутки.Ожидается, что экономическая активность в США будет поддерживаться потреблением частных домохозяйств, а дальнейшее улучшение авиаперевозок и дорожной мобильности поддержит спрос на авиакеросин и бензин. ОПЕК также отмечает, что отказ Федеральной резервной системы США от изменения процентных ставок простимулирует больше компаний снова тратить средства на капитальные вложения, что, как ожидается, поддержит спрос на нефть в стране.В свою очередь Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем традиционном ежемесячном докладе, опубликованном 18 января, также прогнозирует рост глобального спроса на нефть.По оценкам МЭА, спрос на нефть в мире в 2023 году вырос на 2,25 миллиона баррелей в сутки, до 101,72 млн барр./сутки. В 2024 году ожидается рост спроса на 1,24 миллиона баррелей в сутки, до 102,96 млн барр./сутки. МЭА объясняет это тем, что восстановление мировой экономики после COVID-19 практически завершено, рост ВВП в основных экономиках ниже ожиданий, а повышение энергоэффективности и электрификация автопарка ограничивают потребление нефти.В отношении поставок нефти и ОПЕК, и МЭА демонстрируют уверенность в дальнейшем их росте, и прогнозируют профицит предложения в 2024 году. При этом обе организации отмечают, что напряженность в Красном море вызвала геополитические опасения по поводу стабильности поставок нефти, хотя физического прерывания поставок пока нет.Ныне риск глобальных перебоев в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке остаётся повышенным, особенно в отношении потоков нефти через Красное море и Суэцкий канал. В 2023 году примерно 10% мировой морской торговли нефтью, или около 7,2 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и 8% мировой торговли СПГ проходили через этот маршрут.Основной альтернативный маршрут судоходства вокруг африканского мыса Доброй Надежды продлевает время плавания до двух недель, что усиливает давление на глобальные цепочки поставок и повышает стоимость фрахта и страхования.Эскалация конфликта в Красном море уже замедляет поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, сообщило 19 января американское агентство Bloomberg. Семь танкеров, отправившихся из портов Рас-Таннура и Эль-Джубайль (Саудовская Аравия), а также из порта Басра (Ирак), вынуждены были изменить маршрут и пройти через мыс Доброй Надежды.Согласно данным Центрального командования Вооруженных сил США, йеменские повстанцы-хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море с середины ноября 2023 года. В частности, 18 января они запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США и управляемому Грецией.Китай выигрывает от конкуренции России и Саудовской Аравии на его нефтяном рынкеРоссия в 2023 году обогнала Саудовскую Аравию, и впервые с 2018 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом 22 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.По данным Bloomberg, Китай в 2023 году приобрел рекордные 107 миллионов тонн нефти у России, что почти на четверть больше, чем в 2022-м. В Саудовской Аравии Китай купил немного менее 86 млн т. Впервые с 2018 года Россия стала поставщиком нефти №1 в Китай, а объём её поставок составляет около 2,15 миллиона баррелей в сутки. Россия также была крупнейшим поставщиком мазута в Китай в 2023 году, отгрузив 9,6 млн т этого нефтепродукта.Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) охотно покупают российскую нефть по сниженным ценам, несмотря на то, что её стоимость превышает установленный Западом потолок в 60 долларов за баррель, отмечает агентство. При этом поставки по нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий Океан" (ВСТО) с Дальнего Востока РФ продолжают пользоваться популярностью в КНР из-за относительно короткого маршрута доставки.Более высокие отпускные цены на ближневосточную нефть привели к тому, что китайские переработчики стали брать меньше срочных контрактов на поставку из Саудовской Аравии, а недавние разногласия с иранскими экспортерами, о которых сообщало издание Украина.ру, ещё больше повышают спрос на российскую нефть в Китае.В свою очередь, саудовские компании пытаются улучшить своё положение в Китае, инвестируя в нефтехимическую отрасль этой страны. Так, на минувшей неделе состоялся визит делегации саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Пекин. Представители компании встречались с китайскими чиновниками для обсуждения возможных вариантов развития сотрудничества, уведомило Минкоммерции КНР.Китай всячески приветствует потенциальные зарубежные инвестиции в Поднебесную, а для Saudi Aramco готов оказывать поддержку на самом высоком уровне, подчеркнули в Минкоммерции. В сообщении ведомства также отмечено, что власти КНР заявляют о стремительной модернизации экономики страны, которая предоставляет большие возможности для международных компаний.В июле 2023 года Saudi Aramco уже купила 10% китайской Rongsheng Petrochemical, занимающейся нефтепереработкой и нефтехимией, за 3,4 млрд долларов. Тогда же сообщалось, что Aramco рассматривает покупку 10% в Shenghong Petrochemical.Очевидно, что на будущие активы саудитов в КНР будет распространяться то же условие обязательных поставок нефтяного сырья из Саудовской Аравии, которое действует для текущих. Так Saudi Aramco обеспечивает себе стабильность поставок на китайский рынок, что особенно важно в условиях ценовой конкуренции со стороны России.Кроме этого, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, подконтрольна Saudi Aramco) 22 января приняла окончательное инвестиционное решение по проекту строительства нефтехимического комплекса в китайской провинции Фуцзянь.По данным пресс-службы компании, предприятие будет организовано в партнерстве между SABIC Industrial Investments Company (дочка SABIC) с долей участия 51% и государственной компанией Fujian Fuhua Gulei Petrochemical (49%).Комплекс будет состоять из установки крекинга мощностью 1,8 млн т этилена, технологических линий по производству этиленгликоля, полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и других продуктов. Стоимость проекта оценивается в 6,4 миллиарда долларов. Его строительство начнется в первой половине 2024 года, опытная эксплуатация – во второй половине 2026-го, а начало коммерческой эксплуатации запланировано на первое полугодие 2027 года.SABIC, которая является одной из крупнейших нефтехимических компаний мира, базируется в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 70% акций принадлежат Saudi Aramco, остальные 30% торгуются на Саудовской фондовой бирже. SABIC имеет три бизнес-подразделения: нефтехимия, удобрения и специальные продукты, металлургия (через отдельную компанию Hadeed). SABIC представлена примерно в 50 странах, компания играет ключевую роль в плане Саудовской Аравии по снижению зависимости от экспорта нефти.Напомним, 1 сентября 2023 года стало известно, что SABIC и китайская государственная нефтяная компания China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) ввели в промышленную эксплуатацию свой новый завод по производству поликарбоната в городе Тяньцзинь.Как отмечало тогда агентство SPA, нефтехимический комплекс Sinopec-Sabic-Тяньцзинь в Тяньцзине состоит из девяти производственных подразделений, предназначенных для производства полиэтилена, полипропилена и других химических веществ. Первая фаза проекта с годовой производительностью в 1 млн т этилена началась с января 2010 года.Вторая фаза включает завод по производству поликарбоната, производственная мощность – 260 000 тонн поликарбоната в год. Его продукция доступна клиентам в регионе Большого Китая, завод ориентируется на основные отрасли промышленности, связанные с поликарбонатом: электротехника и электроника, товары народного потребления и бытовая техника, автомобилестроение, здравоохранение, строительство.
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эксклюзив, опек, энергетика, кнр (китай), россия, саудовская аравия
Хроника энергетической войны, Эксклюзив, ОПЕК, энергетика, КНР (Китай), Россия, Саудовская Аравия

Миру нужно больше нефти, Россия обогнала Саудовскую Аравию. Хроника энергетической войны

12:39 23.01.2024
 
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В отношении поставок нефти и ОПЕК, и МЭА демонстрируют уверенность в дальнейшем росте показателей и прогнозируют профицит предложения в 2024 году, но опасаются эскалации напряжённости в Красном море
ОПЕК и МЭА прогнозируют рост потребления нефти в 2024 году
Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) оставила без пересмотра прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году – на 2,25 миллиона баррелей в сутки, до 104,36 млн барр./сутки. Ежемесячный доклад ОПЕК представила 17 января.
В 2025 году, согласно оценке ОПЕК, ожидается замедление увеличения спроса на 1,85 миллиона баррелей в сутки, до 106,21 млн барр./сутки. Согласно ещё раз подтверждённой оценке ОПЕК, в 2023-м спрос на нефть в мире вырос на 2,46 млн барр./сутки, и составил 102,11 млн барр./сутки.
ОПЕК подчеркивает, что в 2024 году спрос на нефть будут поддерживать высокий спрос на авиаперевозки, передвижения на автомобилях, а также активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Также в этих же странах, по большей части в Китае и на Ближнем Востоке, спрос на нефть поддержат увеличение мощностей и маржинальности нефтехимии. Однако этот прогноз подвержен множеству неопределенностей, включая глобальные экономические изменения и текущую геополитическую ситуацию, подчёркивают в ОПЕК.
Основными драйверами роста глобального спроса на нефть в 2024-2025 годах останутся страны вне ОЭСР, в первую очередь, Китай и Индия. Спрос на нефть в этих странах в 2024 году вырастет на 1,99 миллиона баррелей в сутки, до 58,34 млн барр./сутки, в 2025-м – на 1,74 млн барр./сутки, до 60,08 млн барр./сутки.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Китай в 2024 году увеличит спрос на нефть на 630 тысяч баррелей в сутки, до 16,78 млн барр./сутки, в 2025-м – на 410 тыс. барр./сутки, до 17,19 млн барр./сутки. В Индии спрос на нефть в ткущем году вырастет на 220 тысяч баррелей в сутки, до 5,56 млн барр./сутки, в следующем – на 230 тыс. барр./сутки, до 5,79 млн барр./сутки.
Спрос на нефть в странах ОЭСР в 2024 году вырастет на 260 тысяч баррелей в сутки, до 46,02 млн барр./сутки, а в 2025-м – на 110 тысяч баррелей в сутки, и составит 46,13 млн барр./сутки. В частности, в США спрос на нефть в 2024 году может вырасти на 140 тысяч баррелей в сутки, до 20,41 млн барр./сутки, а вот в 2025-м – всего на 4 тысячи баррелей сутки, до 20,45 млн барр./сутки.
Ожидается, что экономическая активность в США будет поддерживаться потреблением частных домохозяйств, а дальнейшее улучшение авиаперевозок и дорожной мобильности поддержит спрос на авиакеросин и бензин.
ОПЕК также отмечает, что отказ Федеральной резервной системы США от изменения процентных ставок простимулирует больше компаний снова тратить средства на капитальные вложения, что, как ожидается, поддержит спрос на нефть в стране.
В свою очередь Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем традиционном ежемесячном докладе, опубликованном 18 января, также прогнозирует рост глобального спроса на нефть.
По оценкам МЭА, спрос на нефть в мире в 2023 году вырос на 2,25 миллиона баррелей в сутки, до 101,72 млн барр./сутки. В 2024 году ожидается рост спроса на 1,24 миллиона баррелей в сутки, до 102,96 млн барр./сутки.
МЭА объясняет это тем, что восстановление мировой экономики после COVID-19 практически завершено, рост ВВП в основных экономиках ниже ожиданий, а повышение энергоэффективности и электрификация автопарка ограничивают потребление нефти.
В отношении поставок нефти и ОПЕК, и МЭА демонстрируют уверенность в дальнейшем их росте, и прогнозируют профицит предложения в 2024 году. При этом обе организации отмечают, что напряженность в Красном море вызвала геополитические опасения по поводу стабильности поставок нефти, хотя физического прерывания поставок пока нет.
Ныне риск глобальных перебоев в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке остаётся повышенным, особенно в отношении потоков нефти через Красное море и Суэцкий канал. В 2023 году примерно 10% мировой морской торговли нефтью, или около 7,2 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и 8% мировой торговли СПГ проходили через этот маршрут.
Основной альтернативный маршрут судоходства вокруг африканского мыса Доброй Надежды продлевает время плавания до двух недель, что усиливает давление на глобальные цепочки поставок и повышает стоимость фрахта и страхования.
Эскалация конфликта в Красном море уже замедляет поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, сообщило 19 января американское агентство Bloomberg. Семь танкеров, отправившихся из портов Рас-Таннура и Эль-Джубайль (Саудовская Аравия), а также из порта Басра (Ирак), вынуждены были изменить маршрут и пройти через мыс Доброй Надежды.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 10:02Хроника энергетической войны
Такие разные цены на нефть, Европа выбирает атом. Хроника энергетической войныИран и Саудовская Аравия, которые с 2024 года стали членами БРИКС, пока ведут разнонаправленную политику в отношении цен на нефть. Это может привести к увеличению поставок российской нефти в Китай
Согласно данным Центрального командования Вооруженных сил США, йеменские повстанцы-хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море с середины ноября 2023 года.
В частности, 18 января они запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США и управляемому Грецией.
Китай выигрывает от конкуренции России и Саудовской Аравии на его нефтяном рынке
Россия в 2023 году обогнала Саудовскую Аравию, и впервые с 2018 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом 22 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.
По данным Bloomberg, Китай в 2023 году приобрел рекордные 107 миллионов тонн нефти у России, что почти на четверть больше, чем в 2022-м. В Саудовской Аравии Китай купил немного менее 86 млн т.
Впервые с 2018 года Россия стала поставщиком нефти №1 в Китай, а объём её поставок составляет около 2,15 миллиона баррелей в сутки. Россия также была крупнейшим поставщиком мазута в Китай в 2023 году, отгрузив 9,6 млн т этого нефтепродукта.
Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) охотно покупают российскую нефть по сниженным ценам, несмотря на то, что её стоимость превышает установленный Западом потолок в 60 долларов за баррель, отмечает агентство. При этом поставки по нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий Океан" (ВСТО) с Дальнего Востока РФ продолжают пользоваться популярностью в КНР из-за относительно короткого маршрута доставки.
Более высокие отпускные цены на ближневосточную нефть привели к тому, что китайские переработчики стали брать меньше срочных контрактов на поставку из Саудовской Аравии, а недавние разногласия с иранскими экспортерами, о которых сообщало издание Украина.ру, ещё больше повышают спрос на российскую нефть в Китае.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 12:03Хроника энергетической войны
Цена на нефть растёт, рекорды "Газпрома". Хроника энергетической войныУже четыре танкера с катарским газом отказались от маршрута через Суэцкий канал на фоне дальнейшей эскалации ситуации в регионе, после того, как силы США и Британии нанесли воздушные удары по хуситам
В свою очередь, саудовские компании пытаются улучшить своё положение в Китае, инвестируя в нефтехимическую отрасль этой страны.
Так, на минувшей неделе состоялся визит делегации саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Пекин. Представители компании встречались с китайскими чиновниками для обсуждения возможных вариантов развития сотрудничества, уведомило Минкоммерции КНР.
Китай всячески приветствует потенциальные зарубежные инвестиции в Поднебесную, а для Saudi Aramco готов оказывать поддержку на самом высоком уровне, подчеркнули в Минкоммерции. В сообщении ведомства также отмечено, что власти КНР заявляют о стремительной модернизации экономики страны, которая предоставляет большие возможности для международных компаний.
В июле 2023 года Saudi Aramco уже купила 10% китайской Rongsheng Petrochemical, занимающейся нефтепереработкой и нефтехимией, за 3,4 млрд долларов. Тогда же сообщалось, что Aramco рассматривает покупку 10% в Shenghong Petrochemical.
Очевидно, что на будущие активы саудитов в КНР будет распространяться то же условие обязательных поставок нефтяного сырья из Саудовской Аравии, которое действует для текущих. Так Saudi Aramco обеспечивает себе стабильность поставок на китайский рынок, что особенно важно в условиях ценовой конкуренции со стороны России.
Кроме этого, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, подконтрольна Saudi Aramco) 22 января приняла окончательное инвестиционное решение по проекту строительства нефтехимического комплекса в китайской провинции Фуцзянь.
По данным пресс-службы компании, предприятие будет организовано в партнерстве между SABIC Industrial Investments Company (дочка SABIC) с долей участия 51% и государственной компанией Fujian Fuhua Gulei Petrochemical (49%).
Комплекс будет состоять из установки крекинга мощностью 1,8 млн т этилена, технологических линий по производству этиленгликоля, полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и других продуктов.
Стоимость проекта оценивается в 6,4 миллиарда долларов. Его строительство начнется в первой половине 2024 года, опытная эксплуатация – во второй половине 2026-го, а начало коммерческой эксплуатации запланировано на первое полугодие 2027 года.
SABIC, которая является одной из крупнейших нефтехимических компаний мира, базируется в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 70% акций принадлежат Saudi Aramco, остальные 30% торгуются на Саудовской фондовой бирже.
SABIC имеет три бизнес-подразделения: нефтехимия, удобрения и специальные продукты, металлургия (через отдельную компанию Hadeed). SABIC представлена примерно в 50 странах, компания играет ключевую роль в плане Саудовской Аравии по снижению зависимости от экспорта нефти.
Напомним, 1 сентября 2023 года стало известно, что SABIC и китайская государственная нефтяная компания China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) ввели в промышленную эксплуатацию свой новый завод по производству поликарбоната в городе Тяньцзинь.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря 2023, 07:42Хроника энергетической войны
Хроника энергетической войны: последние события. Про ядерное топливо из РФ и спорную нефть в ВенесуэлеКонфликт между Венесуэлой и Гайаной за богатые нефтью территории может перерасти в войну. Гайана рассчитывает на военную поддержку США, а также Бразилии, которая пока пытается выступить посредником
Как отмечало тогда агентство SPA, нефтехимический комплекс Sinopec-Sabic-Тяньцзинь в Тяньцзине состоит из девяти производственных подразделений, предназначенных для производства полиэтилена, полипропилена и других химических веществ.
Первая фаза проекта с годовой производительностью в 1 млн т этилена началась с января 2010 года.
Вторая фаза включает завод по производству поликарбоната, производственная мощность – 260 000 тонн поликарбоната в год. Его продукция доступна клиентам в регионе Большого Китая, завод ориентируется на основные отрасли промышленности, связанные с поликарбонатом: электротехника и электроника, товары народного потребления и бытовая техника, автомобилестроение, здравоохранение, строительство.
 
Хроника энергетической войныЭксклюзивОПЕКэнергетикаКНР (Китай)РоссияСаудовская Аравия
 
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