Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Повторить Крымскую войну. На что рассчитывает Британия, вооружая Украину Премьер Британии Риши Сунак посетил Украину, и в ходе его визита Лондон и Киев подписали двустороннее соглашение. Помимо этого, Сунак объявил о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи