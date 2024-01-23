Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе - 23.01.2024 Украина.ру
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Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе - 23.01.2024 Украина.ру
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки связаны с учениями Черноморского флота
2024-01-23T09:39
2024-01-23T09:39
новости
россия
севастополь
крым
михаил развожаев
черноморский флот
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"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (Противоподводно-диверсионного обеспечения - Ред.)", - написал Развожаев в своём телеграм-канале.Накануне вечером губернатор объявлял воздушную тревогу.
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новости, россия, севастополь, крым, михаил развожаев, черноморский флот
Новости, Россия, Севастополь, Крым, Михаил Развожаев, Черноморский флот

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

09:39 23.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки связаны с учениями Черноморского флота
"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (Противоподводно-диверсионного обеспечения - Ред.)", - написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Накануне вечером губернатор объявлял воздушную тревогу.
18 января, 12:27
Повторить Крымскую войну. На что рассчитывает Британия, вооружая УкраинуПремьер Британии Риши Сунак посетил Украину, и в ходе его визита Лондон и Киев подписали двустороннее соглашение. Помимо этого, Сунак объявил о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи
 
НовостиРоссияСевастопольКрымМихаил РазвожаевЧерноморский флот
 
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