https://ukraina.ru/20240122/1052796273.html
"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке
"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке - 22.01.2024 Украина.ру
"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке
Когда стало понятно, что замысел в Авдеевке не удался, ВС РФ перешли к малым штурмовым действиям. Сейчас бои на этом направлении ничем не отличаются от других участков фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-22T05:00
2024-01-22T05:00
2024-01-22T05:00
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Вероятно, 10 октября российские подразделения попытались сыграть в блицкриг в Авдеевке: прорвать фронт на узком участке и окружить укрепрайон с двух сторон, рассказал обозреватель.Такой замысел было видно по тому, что ВС РФ там провели мощнейшую артподготовку. Три-четыре бригады пошли в наступление, но "клещи" в Авдеевке не получились, добавил он.Авдеевская операция ВС РФ длится уже четыре месяца. Из-за очень тяжелой местности российские силы продвигаются там очень медленно. А успех в Марьинке - это 2-3 километра. Это не прорыв, а скорее продавливание фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240119/1052794688.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, авдеевка, марьинка, оборона, наступление, бои, штурм, командование
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, Марьинка, оборона, наступление, бои, штурм, командование
"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке
Когда стало понятно, что замысел в Авдеевке не удался, ВС РФ перешли к малым штурмовым действиям. Сейчас бои на этом направлении ничем не отличаются от других участков фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев