"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке - 22.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240122/1052796273.html
"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке
"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке - 22.01.2024 Украина.ру
"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке
Когда стало понятно, что замысел в Авдеевке не удался, ВС РФ перешли к малым штурмовым действиям. Сейчас бои на этом направлении ничем не отличаются от других участков фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-22T05:00
2024-01-22T05:00
новости
россия
украина
авдеевка
марьинка
оборона
наступление
бои
штурм
командование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218408_256:785:2502:2048_1920x0_80_0_0_bfa17eb78ce82a232a38767004c45f82.jpg.webp
Вероятно, 10 октября российские подразделения попытались сыграть в блицкриг в Авдеевке: прорвать фронт на узком участке и окружить укрепрайон с двух сторон, рассказал обозреватель.Такой замысел было видно по тому, что ВС РФ там провели мощнейшую артподготовку. Три-четыре бригады пошли в наступление, но "клещи" в Авдеевке не получились, добавил он.Авдеевская операция ВС РФ длится уже четыре месяца. Из-за очень тяжелой местности российские силы продвигаются там очень медленно. А успех в Марьинке - это 2-3 километра. Это не прорыв, а скорее продавливание фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240119/1052794688.html
россия
украина
авдеевка
марьинка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a0b2737cb30139ba124a402b9e894cb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, авдеевка, марьинка, оборона, наступление, бои, штурм, командование
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, Марьинка, оборона, наступление, бои, штурм, командование

"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке

05:00 22.01.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
Когда стало понятно, что замысел в Авдеевке не удался, ВС РФ перешли к малым штурмовым действиям. Сейчас бои на этом направлении ничем не отличаются от других участков фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Вероятно, 10 октября российские подразделения попытались сыграть в блицкриг в Авдеевке: прорвать фронт на узком участке и окружить укрепрайон с двух сторон, рассказал обозреватель.
Такой замысел было видно по тому, что ВС РФ там провели мощнейшую артподготовку. Три-четыре бригады пошли в наступление, но "клещи" в Авдеевке не получились, добавил он.
"Надо отдать должное нашему командованию. Когда стало понятно, что замысел не удался, мы перешли к малым штурмовым действиям. И сейчас бои под Авдеевкой ничем не отличаются от происходящего на других участках фронта", - подчеркнул Полетаев.
Авдеевская операция ВС РФ длится уже четыре месяца. Из-за очень тяжелой местности российские силы продвигаются там очень медленно. А успех в Марьинке - это 2-3 километра. Это не прорыв, а скорее продавливание фронта, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владислав Угольный интервью
19 января, 16:43
Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три городаДаже если мы возьмем Северск, большой проблемой для нас станет канал Северский Донец-Донбасс, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте
 
НовостиРоссияУкраинаАвдеевкаМарьинкаоборонанаступлениебоиштурмкомандование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Затишье перед бурей? Политический аналитик раскрыл, почему армия РФ прекратила атаки под Купянском
06:00"Оборона начинает рваться": Сергей Полетаев рассказал о продвижении под Часов Яром и панике в рядах ВСУ
05:30Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков
05:00"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке
04:30"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад
04:13Ростислав Ищенко: Россия выступила с последним предупреждением Западу, прежде чем обрушить фронт ВСУ
04:00Герой России Михаил Попов: Жизнь отдать можно только за Родину, но не по глупости, а осмысленно
04:00Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов
19:46Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
18:43В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после обстрела Донецка
18:07Преступление ВСУ в Донецке станет одной из центральных тем заседания СБ ООН - Полянский
17:05МИД РФ назвал ракетный удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
16:33Смертельная опасность: земля в зоне СВО засеяна минами, но есть те, кто её очищает. Наш спецрепортаж
16:32Пантократор нового века. К 100-летию со дня смерти В.И. Ленина
16:21На Купянском направлении Армия РФ освободила село Крахмальное - Минобороны
15:18Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - Пушилин
14:54Сальдо: ВСУ возобновили переброску десанта и доставку боеприпасов в Крынки
14:13Ленин и Украина
14:06Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный рейс из Таиланда в Москву
13:31Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступило
Лента новостейМолния