Юлия Немчинова: Государство пока не помогает оставшимся в Харьковской области людям, а они есть, они живы - 22.01.2024 Украина.ру
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Юлия Немчинова: Государство пока не помогает оставшимся в Харьковской области людям, а они есть, они живы
Юлия Немчинова: Государство пока не помогает оставшимся в Харьковской области людям, а они есть, они живы - 22.01.2024 Украина.ру
Юлия Немчинова: Государство пока не помогает оставшимся в Харьковской области людям, а они есть, они живы
Расположенный в Белгороде Центр помощи Юлии Немчиновой возит гуманитарные грузы в 34 населенных пункта Харьковской области, которые находятся под контролем ВС РФ, а также помогает харьковским беженцам, находящимся в России фактически в статусе трудовых мигрантов
2024-01-22T15:04
2024-01-22T15:04
россия
украина
харьковская область
белгород
беженцы
украинские беженцы
гражданство
гуманитарная помощь
гуманитарная катастрофа
интервью
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— Юлия, каковы сегодня основным проблемы беженцев?— Самые проблемные категории людей — это беженцы из Харьковской области и других регионов, которые не вошли в состав России, а также с не находящихся под контролем России территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.На первом месте — проблема жилья. Для беженцев не из новых регионов этот вопрос не решен никак. Беженцам с правого берега Херсонской области дали жилищные сертификаты, жителей подконтрольной России части ДНР, ЛНР и Запорожской области хотя бы ставят на учет и либо ремонтируют им жилье, либо выплачивают компенсации, а для остальных не предусмотрено никакой процедуры. Люди сами предлагали несколько вариантов решения вопроса: либо жилищные сертификаты, либо льготная ипотека без ограничений (сейчас нельзя брать жилье на вторичном рынке, а на первичном очень высокие цены). Есть и третий вариант — социальный найм. Это было распространено в советское время. Фактически речь идет о муниципальном жилье, которое предоставляется человеку в бесплатную аренду на долгий срок. Четвертый вариант — это заселение в покинутые дома, где нет собственников.Вторая волнующая людей тема — это регистрация. Беженцы, получая российский паспорт, не могут нигде зарегистрироваться, то есть прописаться. Своего жилья, естественно, у них нет, а собственники арендованных квартир их прописать не могут и не хотят, потому что это накладывает определенную юридическую ответственность. А человек без регистрации лишается всех прав: права на медицинское обслуживание — ему не могут оформить полис и прикрепить к поликлинике, права на образование — детей не берут в детсады и школы, права на пенсионные выплаты. Без регистрации паспорт сам по себе ничего не стоит и никаких реальных прав не дает, а зарегистрировать негде. И вот получается тупик. Мало того, некоторые находят фиктивную регистрацию и платят за нее деньги, но собственников, которые такую регистрацию делают, привлекают по закону вплоть до уголовной ответственности. Ну, и когда человек получает российский паспорт, у него есть семь дней для того, чтобы поставить регистрацию. Если не успевает — штраф, если я не ошибаюсь, в районе четырех тысяч рублей.— Для беженца, который не может найти работу…— Это правовой коллапс. Получается, что человек вроде бы уже и гражданин, но в то же время он не имеет никаких реальных прав и не может претендовать ни на какое социальное обеспечение.— И что делать?— Мы предложили два варианта. Если человеку решают вопрос с жильем, то он там регистрируется и вопрос сам собой отпадает. Если нет, то можно регистрировать людей при каких-то учреждениях: при участковом, при управляющей компании или, например, при районных управах. Допустим, зарегистрировать человека в управе с обязательством раз в месяц приходить отмечаться. Фактически нужно заменить прописку каким-то документом, который к ней приравнивается. Естественно, документом от органа, который может проконтролировать реальное проживание человека по указанному адресу.— Как отреагировали на предложение?— Я с этим предложением вышла к (Первому заместителю Руководителя Администрации президента Российской Федерации) Сергею Кириенко. 7 декабря была встреча и я ему и проблемы, и варианты решений озвучила. Мне сказали, что о вопросе той же регистрации как-то не задумывались, но после праздников в этом году, может быть, что-то в этом направлении сдвинется.— Какие еще проблемы есть?— Третий вопрос — это вопрос пенсий. Людям из Харьковской области Украины, а также подконтрольных Украине частей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не могут подтвердить пенсию. Органы Украины не могут подтвердить, я имею в виду. Поэтому даже при наличии трудовой книжки им в России подтверждается стаж только до 1991 года. И если тебе до 1991 года трудового стажа не хватает — нужно 20 лет — то при этом начисляется только социальная пенсия. И получается, что человек проработал в Советском Союзе, потом на Украине, а подтвердить кроме ответа от украинских государственных органов это ничем нельзя, Украина, естественно, никаких ответов не даст. В итоге назначается минимальная социальная пенсия. В Белгороде это что-то в районе 9300 рублей, из которых человек должен оплатить жилье, поскольку своего у него нет, 5-6 тысяч стоит комната в коммуналке, и на оставшиеся 4 тысячи как-то прожить целый месяц с питанием, лекарствами и т.д. Для пожилых людей, у которых нет родственников, — проблема практически нерешаемая. Прожить на эту социалку нельзя.— А поехать в пункт временного размещения?— Во-первых, в Белгороде и Белгородской области ПВР для беженцев нет, они все для местных из приграничья. Во-вторых, Белгородская область приграничная и многие ждут возможности вернуться домой, им ближе к дому находиться спокойнее и не хочется уезжать далеко. В-третьих, пожилым людям физически трудно куда-то ехать. Предлагали ПВР в Ярославле, в Суздале — это 3,5 тысячи километров, а для 89-летнего человек такая длинная дорога плюс смена климата может быть убийственна. В-четвертых, в Белгородской области — самое большое количество харьковских беженцев и человеку страшно уезжать от кумовьев, односельчан, хоть каких-то знакомых, к кому хотя бы в самом крайнем случае, но можно обратиться за помощью. А там они окажутся в полном одиночестве. — Тогда тот же вопрос: что делать?— Я регулярно пишу об этом депутатам Госдумы, журналистам, пытаюсь, чтобы эти проблемы не исчезали из информационного поля. И вот сейчас уже подан законопроект касательно пенсий — чтобы признавали советский стаж, который есть в трудовой книжке, без подтверждения от украинских органов.Но, кроме этого, очень важно для беженцев из Харьковской области получить такой же статус, как и жители новых регионов. Ведь с ноября уже нет упрощенной системы получения гражданства, ни льгот, ничего. Хотя мы все прекрасно помним события сентября 2022 года, когда люди из Купянска и всего приграничья Харьковской области вынуждены были покинуть свои дома и у них теперь нет туда доступа. Так вот, юридически они считаются просто мигрантами, наравне с трудовыми мигрантами. Как будто харьковчане добровольно приехали сюда и могут при желании в любой момент вернуться домой.Обидно до ужаса, когда стоят две мамочки в очереди в социальной службе — одной положены памперсы, потому что одна из ДНР, а другой не положены, потому что она из Харьковской области. А у них между селами при этом разница — в три километра.— В Харьковской области ведь есть небольшая территория под контролем России?— На сегодняшний день 34 населенных пункта Харьковской области находятся под контролем ВС РФ. Там живут около 3000 человек, 116 детей, в том числе самый маленький в октябре родился. Официально это "серая зона", там стоят российские войска, но люди не признаны, у них нет ничего: ни школ, ни больниц, ни лекарств. Два года люди без света, без газа, без тепла, без связи. И интересно получается — если там с самого начала СВО стоят российские войска, значит, территория вроде бы наша, а люди вроде бы не наши — украинские. Но со стороны Украины к ним не может приехать помощь по объективным причинам, а для России их как бы нет.— Как они выживают?— 85% оставшихся жителей — пожилые и не хотят оттуда уезжать ни при каких обстоятельствах. И вот они там живут под такими обстрелами, которых нет даже в Донецке, нигде такого нет. Там по одной улице может шесть Хаймарсов прилететь одновременно, но об этом никто не говорит и кто не показывает. А с 30 декабря по 9 января там не было хлеба. Единственная оставшаяся там пекарня, которая обеспечивает бесплатным хлебом как местное население, так и находящихся там военнослужащих, не получила муки. Собирая по всему миру по 100, 200, 500 кг муки мы пытаемся как-то решить проблему. А потребность — 10 тонн в месяц.Средств гигиены тоже нет, моющих средств банальных. И купить негде, потому что нет магазинов. А были бы магазины, денег ведь тоже нет. Я приезжаю туда, а мне 90-летний дедушка говорит, что за два года ни разу по-человечески не помылся. Кусок мыла, свечка, батарейка — для них просто бесценны. Нет дров, нет угля, без которого можно замерзнуть и не дожить до весны. Актуальнейший вопрос — пленка для окон, потому что стекла выбивает раз в три дня и стеклить нет никакого смысла. А надо пленкой закрывать еще пробитые крыши и стены. И, конечно, там очень опасно, поэтому из волонтеров едут туда единицы.
https://ukraina.ru/20240113/1052661360.html
https://ukraina.ru/20240121/1052810617.html
https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html
https://ukraina.ru/20240117/1052719286.html
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Павел Волков
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россия, украина, харьковская область, белгород, беженцы, украинские беженцы, гражданство, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа, интервью, днр, лнр, запорожская область, херсонская область
Россия, Украина, Харьковская область, Белгород, беженцы, украинские беженцы, гражданство, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа, Интервью, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область

Юлия Немчинова: Государство пока не помогает оставшимся в Харьковской области людям, а они есть, они живы

15:04 22.01.2024
 
Юлия Немчинова интервью
Юлия Немчинова интервью
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Расположенный в Белгороде Центр помощи Юлии Немчиновой возит гуманитарные грузы в 34 населенных пункта Харьковской области, которые находятся под контролем ВС РФ, а также помогает харьковским беженцам, находящимся в России фактически в статусе трудовых мигрантов
— Юлия, каковы сегодня основным проблемы беженцев?
— Самые проблемные категории людей — это беженцы из Харьковской области и других регионов, которые не вошли в состав России, а также с не находящихся под контролем России территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
На первом месте — проблема жилья. Для беженцев не из новых регионов этот вопрос не решен никак.
Беженцам с правого берега Херсонской области дали жилищные сертификаты, жителей подконтрольной России части ДНР, ЛНР и Запорожской области хотя бы ставят на учет и либо ремонтируют им жилье, либо выплачивают компенсации, а для остальных не предусмотрено никакой процедуры.
Люди сами предлагали несколько вариантов решения вопроса: либо жилищные сертификаты, либо льготная ипотека без ограничений (сейчас нельзя брать жилье на вторичном рынке, а на первичном очень высокие цены).
Есть и третий вариант — социальный найм. Это было распространено в советское время. Фактически речь идет о муниципальном жилье, которое предоставляется человеку в бесплатную аренду на долгий срок.
Четвертый вариант — это заселение в покинутые дома, где нет собственников.
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"Не Украина и не Россия – серая зона". Что происходит в Харьковской областиОсенью 2022-го года, в результате голосования на референдуме, четыре новых региона присоединились к России. Тем не менее, в зоне СВО осталась территория, контролируемая ВС РФ, но так и не ставшая Россией
Вторая волнующая людей тема — это регистрация. Беженцы, получая российский паспорт, не могут нигде зарегистрироваться, то есть прописаться. Своего жилья, естественно, у них нет, а собственники арендованных квартир их прописать не могут и не хотят, потому что это накладывает определенную юридическую ответственность.
А человек без регистрации лишается всех прав: права на медицинское обслуживание — ему не могут оформить полис и прикрепить к поликлинике, права на образование — детей не берут в детсады и школы, права на пенсионные выплаты.
Без регистрации паспорт сам по себе ничего не стоит и никаких реальных прав не дает, а зарегистрировать негде. И вот получается тупик.
Мало того, некоторые находят фиктивную регистрацию и платят за нее деньги, но собственников, которые такую регистрацию делают, привлекают по закону вплоть до уголовной ответственности.
Ну, и когда человек получает российский паспорт, у него есть семь дней для того, чтобы поставить регистрацию. Если не успевает — штраф, если я не ошибаюсь, в районе четырех тысяч рублей.
— Для беженца, который не может найти работу…
— Это правовой коллапс. Получается, что человек вроде бы уже и гражданин, но в то же время он не имеет никаких реальных прав и не может претендовать ни на какое социальное обеспечение.
— И что делать?
— Мы предложили два варианта. Если человеку решают вопрос с жильем, то он там регистрируется и вопрос сам собой отпадает. Если нет, то можно регистрировать людей при каких-то учреждениях: при участковом, при управляющей компании или, например, при районных управах.
Допустим, зарегистрировать человека в управе с обязательством раз в месяц приходить отмечаться. Фактически нужно заменить прописку каким-то документом, который к ней приравнивается. Естественно, документом от органа, который может проконтролировать реальное проживание человека по указанному адресу.
— Как отреагировали на предложение?
— Я с этим предложением вышла к (Первому заместителю Руководителя Администрации президента Российской Федерации) Сергею Кириенко. 7 декабря была встреча и я ему и проблемы, и варианты решений озвучила. Мне сказали, что о вопросе той же регистрации как-то не задумывались, но после праздников в этом году, может быть, что-то в этом направлении сдвинется.
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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— Какие еще проблемы есть?
— Третий вопрос — это вопрос пенсий. Людям из Харьковской области Украины, а также подконтрольных Украине частей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не могут подтвердить пенсию. Органы Украины не могут подтвердить, я имею в виду.
Поэтому даже при наличии трудовой книжки им в России подтверждается стаж только до 1991 года. И если тебе до 1991 года трудового стажа не хватает — нужно 20 лет — то при этом начисляется только социальная пенсия.
И получается, что человек проработал в Советском Союзе, потом на Украине, а подтвердить кроме ответа от украинских государственных органов это ничем нельзя, Украина, естественно, никаких ответов не даст.
В итоге назначается минимальная социальная пенсия. В Белгороде это что-то в районе 9300 рублей, из которых человек должен оплатить жилье, поскольку своего у него нет, 5-6 тысяч стоит комната в коммуналке, и на оставшиеся 4 тысячи как-то прожить целый месяц с питанием, лекарствами и т.д.
Для пожилых людей, у которых нет родственников, — проблема практически нерешаемая. Прожить на эту социалку нельзя.
— А поехать в пункт временного размещения?
— Во-первых, в Белгороде и Белгородской области ПВР для беженцев нет, они все для местных из приграничья.
Во-вторых, Белгородская область приграничная и многие ждут возможности вернуться домой, им ближе к дому находиться спокойнее и не хочется уезжать далеко.
В-третьих, пожилым людям физически трудно куда-то ехать. Предлагали ПВР в Ярославле, в Суздале — это 3,5 тысячи километров, а для 89-летнего человек такая длинная дорога плюс смена климата может быть убийственна.
В-четвертых, в Белгородской области — самое большое количество харьковских беженцев и человеку страшно уезжать от кумовьев, односельчан, хоть каких-то знакомых, к кому хотя бы в самом крайнем случае, но можно обратиться за помощью. А там они окажутся в полном одиночестве.
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— Тогда тот же вопрос: что делать?
— Я регулярно пишу об этом депутатам Госдумы, журналистам, пытаюсь, чтобы эти проблемы не исчезали из информационного поля. И вот сейчас уже подан законопроект касательно пенсий — чтобы признавали советский стаж, который есть в трудовой книжке, без подтверждения от украинских органов.
Но, кроме этого, очень важно для беженцев из Харьковской области получить такой же статус, как и жители новых регионов. Ведь с ноября уже нет упрощенной системы получения гражданства, ни льгот, ничего.
Хотя мы все прекрасно помним события сентября 2022 года, когда люди из Купянска и всего приграничья Харьковской области вынуждены были покинуть свои дома и у них теперь нет туда доступа. Так вот, юридически они считаются просто мигрантами, наравне с трудовыми мигрантами. Как будто харьковчане добровольно приехали сюда и могут при желании в любой момент вернуться домой.
Обидно до ужаса, когда стоят две мамочки в очереди в социальной службе — одной положены памперсы, потому что одна из ДНР, а другой не положены, потому что она из Харьковской области. А у них между селами при этом разница — в три километра.
— В Харьковской области ведь есть небольшая территория под контролем России?
— На сегодняшний день 34 населенных пункта Харьковской области находятся под контролем ВС РФ. Там живут около 3000 человек, 116 детей, в том числе самый маленький в октябре родился.
Официально это "серая зона", там стоят российские войска, но люди не признаны, у них нет ничего: ни школ, ни больниц, ни лекарств. Два года люди без света, без газа, без тепла, без связи.
И интересно получается — если там с самого начала СВО стоят российские войска, значит, территория вроде бы наша, а люди вроде бы не наши — украинские. Но со стороны Украины к ним не может приехать помощь по объективным причинам, а для России их как бы нет.
— Как они выживают?
— 85% оставшихся жителей — пожилые и не хотят оттуда уезжать ни при каких обстоятельствах. И вот они там живут под такими обстрелами, которых нет даже в Донецке, нигде такого нет.
Там по одной улице может шесть Хаймарсов прилететь одновременно, но об этом никто не говорит и кто не показывает. А с 30 декабря по 9 января там не было хлеба. Единственная оставшаяся там пекарня, которая обеспечивает бесплатным хлебом как местное население, так и находящихся там военнослужащих, не получила муки.
Собирая по всему миру по 100, 200, 500 кг муки мы пытаемся как-то решить проблему. А потребность — 10 тонн в месяц.
Станция метро Пушкинская, Харьков
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Средств гигиены тоже нет, моющих средств банальных. И купить негде, потому что нет магазинов. А были бы магазины, денег ведь тоже нет.
Я приезжаю туда, а мне 90-летний дедушка говорит, что за два года ни разу по-человечески не помылся. Кусок мыла, свечка, батарейка — для них просто бесценны. Нет дров, нет угля, без которого можно замерзнуть и не дожить до весны.
Актуальнейший вопрос — пленка для окон, потому что стекла выбивает раз в три дня и стеклить нет никакого смысла. А надо пленкой закрывать еще пробитые крыши и стены. И, конечно, там очень опасно, поэтому из волонтеров едут туда единицы.
 
РоссияУкраинаХарьковская областьБелгородбеженцыукраинские беженцыгражданствогуманитарная помощьгуманитарная катастрофаИнтервьюДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
 
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