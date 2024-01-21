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Окопы и блиндажи в зоне спецоперации

Окопы и блиндажи в зоне спецоперации - 21.01.2024 Украина.ру

Окопы и блиндажи в зоне спецоперации

Так или иначе, можно констатировать факт, что наша страна вновь решает вопросы национальной безопасности вооруженным путем. Не важно, как называется вооруженный конфликт: локальный, региональный или полномасштабный.

2024-01-21T12:46

2024-01-21T12:46

2024-01-21T12:46

эксклюзив

сво

спецоперация

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В любом сценарии одним из самых востребованных блоков знаний и умений бойца – это окапывание, создание защитных сооружений ниже поверхности земли. К ним относятся окопы, блиндажи, траншеи и другие сопутствующие элементы оборонительного характера.Взять, к примеру, выбор места. Поступает команда выдвинуться на определённые рубежи, закрепиться, окопаться. Далее два варианта: противник близко, и окапывание будет происходить в зоне его прямой видимости, пусть и с дистанции 2 км и более (от оптико-электронных приборов наблюдения, до прицелов снайперов). Во втором случае придётся начинать окапывание из положения лёжа, по возможности скрытно, не сильно повышая силуэт. Что сильно сложнее. И нужно тренироваться, готовясь к такому.Зимой 2022 года мне приходилось наблюдать такую картину. Разбитая и покинутая позиция ВСУ в ЛНР. Сразу бросилось в глаза всё: и мотивация окапываться, и стимул артиллеристам учиться стрелять точно, и ответ на вопрос: куда деваются снаряды. Наши командиры сразу, по горячим следам, провели детальный разбор. Место окапывания желательно выбирать под прикрытием деревьев. На опушке леса, немного вглубь, чтобы хоть несколько рядов деревьев прикрывали. Также внутри лесополос. На складчатой местности выбирают высоты, склоны, чтобы открывался лучший обзор, и одновременно выступы, рельеф, крупные камни, дополнительно защищали будущие окопы от пуль и осколков.Лесополоса – логичное место для организации позиций, окапывания. Понятно, что направление выдвижения противника известно. Линию обороны намечают так, чтобы сектора обозрения и стрельбы были направлены соответственно. Привязка к естественным укрытиям приоритетнее, чем какие-то правильные геометрические линии.Допустим, подразделение окапывается в лесистом выступе, выходящем к открытому пространству (полю, лугу). Если какой-то окоп по линии должен оказаться в поле, то нужно отбросить «линейки» и перенести позицию в лес, за опушку, чтобы прикрывал фланг. Когда большинство окопов будет под прикрытием деревьев, а одна или несколько позиций по глупости окажутся на открытой местности, это демаскирует подразделение, сделает более уязвимыми не только выдвинутых на «открытку», но и всех остальных.Для окапывания используются так называемые малые сапёрные лопатки, или их многочисленные гражданские аналоги. Очень хорошо позаботиться, чтобы лопатки были у всех в подразделении, и не возникало очереди на лопату… Если предстоит длительная оборона, нужны серьёзные фортификации (а этого заранее никто не знает), стараются подтянуть и более серьёзный инструмент: кирки, ломы, полноценные лопаты, ручные пилы, бензопилы.При рытье окопов возникает масса нюансов. Например, если на какое-то время работы по улучшению, углублению окопа прерываются, разумно вернуть дёрн на место, где теперь бруствер. Обеспечив тем самым слитность с окружающей местностью, подстилкой. Видел, как в Кременском лесу, ещё зимой, наблюдательный пункт противника был обнаружен нашими с квадрокоптера. Они недавно откопали позиции и яркий желтый, даже красноватый грунт на брустверах, на фоне заснеженного леса, выдавал их за много километров. Обнаружили, накрыли артиллерией.Поэтому важно маскировать окопы. Стараться прикрыть брустверы тем же дёрном, листвой, снегом что и вокруг. Если использовать фрагменты местности, то нужно стараться брать их чуть поодаль, в тылу. Иначе выбранные целые площадки дёрна, лесной подстилки, также выдадут позиции. Если используются ветки, лапник и всё в подобное, также стараться не обтесать растительность вокруг, а брать распределено: там немного, там чуть-чуть. И не прямо с соседних деревьев и кустарников, которые вас прикрывают, а из ближнего тыла, с флангов по посадке.Правильно поступают командиры, когда при наличии собственных малых дронов, дают команду полетать над своими позициями, чтобы оценить качество маскировки. И доработать, если что.В окопе под полный рост формируют ступень, чтобы иметь возможность туда вскочить и вести круговой обзор и стрельбу на 360 градусов. Также образуют ниши для БК, гранат, средств наблюдения, чтобы были под рукой. Если ростовой окоп пока остаётся индивидуальным, предусматривают ступеньки для быстрого выхода наверх. А также формируют углубление, где будет собираться вода. Возможно сразу сток, если рельеф позволяет. Например, если позиция где-то на гребне перед оврагом, низиной сзади.Зачем копаются окопы в полный рост... Не только чтобы скрываться в них целиком. При артобстреле, при детонациях в воздухе, например, от контактов с деревьями, или со специально настроенными взрывателями, осколки прошивают склоны траншей. И только в положении лёжа на дне глубокой траншеи, вероятность спастись максимальна.Если перейти к соединению окопов между собой траншеями, формируют сток, чтобы вода из окопов выходила в общую систему водостока и затем отводилась в специально вырытый отстойник или по рельефу куда-то в низину, относительно позиций. Как показал опыт СВО, траншеи ни в коем случае не должны быть ровными. Их протяжённые участки нужно формировать в виде ломаной линии, пологих зигзагов. Это нужно по двум соображениям:- при попадании снаряда, миномётной мины, гранаты в траншею, осколки полетят по открытым проходам. Если их линия будет ровной на большом протяжении, мощные осколки могут нанести поражение большому числу бойцов, что недопустимо. При ломаной конфигурации осколки пройдут короткий отрезок, и врежутся в массив грунта.- при заходе штурмующего противника в траншею, тот одной очередью может прошить всех бойцов, стоящих в ряд, и не заметивших прорыв себе во фланг. При ломаной же структуре обороняться, скрываться за углами проще.В стенах траншей формируют углубления, ниши, где могут быть целые лежанки для бойцов. Ниши делают повыше дна траншей, на случай затопления, в таких местах можно укрыться в сухости. Такие углубления лучше защищены от осколков, чем просто пространство, даже на дне траншей. Также там складируется БК, групповое оружие: пулемёты, АГС, гранатомёты, ПТУРы и тому подобное. Со временем желательно такие ниши укреплять от осыпания грунта, обшивать досками, частоколом брёвнышек, веток. Помимо ниш, расположенных вдоль стен траншей, создают так называемые лисьи норы, углубления перпендикулярные к траншее в массиве грунта, имеющие узкий вход, и вмещающие бойца целиком. Это эффективные укрытия от осколков.Возле окопов, НП (наблюдательных пунктов) и огневых ячеек, полезно создать участки с навесом. Делают настил из веток, брёвнышек, используют тенты, плащи и тому подобное. Идея – укрываться в этих зонах от наблюдения с дронов и от осадков. В современных реалиях – это ещё и защита от всевозможных сбросов боеприпасов с квадрокоптеров. Часто участки с перекрытием сверху сочетаются с нишей или лисьей норой. Накаты из относительно толстых брёвен, могут быть и дополнительной защитой от осколков, рвущихся рядом снарядов и мин.Главная и самая правильная борьба с затоплением окопов происходит на этапе выбора позиции. Желательно уже тогда просчитать, понять, как движутся дождевые и талые воды на участке. Это позволяет сформировать эффективный сток из будущих траншей, а не мучиться всё время с откачкой, вывертыванием воды. Только при правильно подгаданном рельефе будет эффективна канавка-сток, проделанная вдоль траншей. Если перепад уровней незначителен, вода будет задерживаться, канавка и дно траншей размываться, случится «болото».При длительном стоянии на позиции личный состав нужно занимать. Чтобы не слонялись вокруг, не демаскировали укреп, не срывали растяжки, и были при деле. Заодно решат проблему осыпания, размывания траншей. Для этого используют дощатые щиты по бокам, любой подходящий строительный или отделочный материал, который удалось добыть. Из подручных средств применяют частоколы веток средней толщины, плетни из ивовой лозы.Ещё один полезный приём – формирование на протяжении линии траншей нескольких участков, по форме, как буква «П». Это мера на случай прорыва противника в наши траншеи, на одном из флангов. По бокам от такого «П» -образного участка вкапывают по ящику ручных гранат. Бойцы, отступая под натиском противника, забирают гранаты из ящика, переходят на другую сторону от «П». И начинают закидывать противника через этот выступ. Причём не надо гадать, куда кидать, поскольку траншеи соосны. Тут же и второй ящик с гранатами. Воздействие стрелковым оружием со стороны противника не эффективно, массив грунта защищает обороняющихся. Только если начнётся бой над бруствером. Но там уже кто кого переиграет. Нужно это контролировать.Одной из главных проблем солдаты и офицеры, находящиеся на фронте, назвали грязь. Украинская грязь — так называемая муляка — практически везде. Она забирается в берцы, за рукава, за шиворот. Приходится без преувеличения спать в этой грязи, есть в ней. Пейзаж на переднем крае по большей части представляет собой воронки от снарядов и грязь.Местность, на которой по большей части на Украине происходят боевые действия, представляет собой сельскохозяйственные угодья, то есть квадраты с размерами сторон в 5 км, окаймленные лесополосами (посадками). Находиться на открытых участках подобной местности опасно для жизни. Укрываться и оборудовать оборонительные сооружения можно только в посадках.Выкопать окопы полного профиля и блиндажи (землянки) для укрытия личного состава в условиях муляки практически нереально. Только что отрытые ячейки и щели почти сразу заполняются грязной жижей. Можно выкопать разве что подобие лисьих нор, в которых и приходится бойцам и командирам на переднем крае укрываться от огня стрелкового оружия, огневых налетов, наконец, спать, да и просто жить.Древесные насаждения, из которых состоят украинские лесополосы, не везде пригодны для сооружения перекрытий землянок и блиндажей. К тому же любая деятельность по сооружению подобных укрытий практически немедленно вскрывается противником и становится объектом для огневого удара. Нужны привозные материалы и соответствующая инженерная техника.Военные инженеры ВС РФ ведут масштабные работы по укреплению фортификаций на участках фронта, где возможны наступательные действия ВСУ. Устанавливаются бетонные заграждения, капитальные блиндажи. Но возможности эффективно сдерживать натиск врага и обезопасить солдат от ударов артиллерии зависят не только от бетона, но и от той работы, которую, как говорится, военнослужащие выполняют своими руками. Здесь немалое значение имеют и бытовые условия, особенно в зимний период, созданные в окопах.Добротные окопы обшиты деревом, верхние бревенчатые покрытия начинаются за несколько метров до блиндажей. Сами блиндажи надежно укрыты бревнами в два-три наката. Созданы необходимые бытовые условия для обогрева и приема пищи, есть буржуйки и генераторы. Бойцы рассказывают, что в таких условиях они готовы встретить и отразить любой натиск противника. К примеру, сразу в трех регионах Урала и Сибири бизнес решил внести вклад в создание мощной укрепленной базы вдоль прифронтовой линии в зоне СВО. Местные инженеры разработали несколько вариантов мобильных блиндажей. Передвижные фортификационные сооружения, по утверждению создателей, помогут спасти жизни тысяч солдат и облегчат задачу инженерным войскам. Но, поскольку новации имеют специфическое предназначение, запустить их в массовое производство оказалось непросто. В первую очередь, из-за бюрократических проволочек. Уральцы разработали конструкцию, способную выдержать прямое попадание мин, гранат, кассетных боеприпасов- Мы с коллегой, перед тем как начать свое дело, не один десяток лет проработали на оборонном предприятии. И после очередного репортажа об атаках дронов решили сделать что-то полезное для защиты наших бойцов. Разработали блиндаж, способный выдержать прямое попадание мин, гранат, кассетных боеприпасов, - поделился своим мнением один из создателей конструкции руководитель компании Леонид Бычков.Одно из ноу-хау - применение березовых брусьев для облицовки. Каркас блиндажа сделан из металлопрофиля, но дерево и греет, и защищает. Как пояснил Бычков, древесина березы лишь немного (на 10 процентов) уступает по прочности дубу. Она настолько плотная, что, в отличие от сосны, способна задержать осколки гранат и фугасных снарядов. Чтобы усилить защиту крыши от атак с неба, брус на нее укладывают, как во фронтовой песне, в три наката.Вторая особенность - возможность быстрого перемещения блиндажа. Перевозить укрепсооружение можно и на обычном трале, но в условиях боевых действий это нереально. Поэтому для транспортировки блиндаж оснащен полозьями. Хоть зимой, хоть летом его можно перетащить при помощи любой тяжелой техники, будь то танк или БМП. Разработчики, кстати, уже подали документы, чтобы запатентовать такое решение для перемещения тяжелых конструкций.Первый мобильный блиндаж уральцы отправили в район Шебекино. По словам бойцов-испытателей, защитное сооружение так естественно вписалось в местный пейзаж, что ни один вражеский разведчик или дрон его не вычислит - просто холмик в степи.- Для фронта блиндажей много не бывает. Подобных, продуманных конструкторами и изготовленных на производстве укрепсооружений сейчас в зоне боевых действий не хватает. Все, от окопов до блиндажей, выкапывается и обустраивается вручную бойцами. Насколько быстро и качественно успели оборудовать защиту, настолько обезопасили себя от обстрелов врага, - справедливо считают «окопники»В Госдуме представили новейшие разработки, которые будет применены в зоне СВО. Речь идет о переносных бункерах, дронах-ретрансляторах и щитах, которые сделают невидимыми бойцов и технику. Эксперты в первую очередь оценили щиты, которые помогут сохранить жизни солдат. Они представляют собой блоки, которые можно установить на блиндажи и окопы, сделав их невидимыми для дронов с тепловизорами и спутников. Они подчеркивают, что возлагают большие надежды именно на защитные щиты, потому что в приоритете — жизнь солдат.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, сво, спецоперация