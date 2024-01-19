https://ukraina.ru/20240119/1052780527.html

Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов

Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов - 19.01.2024 Украина.ру

Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов

Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения спецоперации. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, передает 19 января РИА Новости

2024-01-19T09:48

2024-01-19T09:48

2024-01-19T09:48

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"Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей. И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля", - сказал Трофимов.По его мнению, высказывания бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает.По его словам, просто адекватный человек, не говоря уже о тех, кто находится у руля западных государств, давно бы задумался и сделал выводы о ложности выбранного пути."Но западные так называемые лидеры с упорством, достойным отборных баранов, ведут свои страны к пропасти", - подчеркнул Трофимов.На днях Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям.

https://ukraina.ru/20240118/1052759877.html

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новости, крым, нато, россия, сво, запад, зарубежье