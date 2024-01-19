Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов - 19.01.2024 Украина.ру
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Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов
Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов - 19.01.2024 Украина.ру
Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов
Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения спецоперации. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, передает 19 января РИА Новости
2024-01-19T09:48
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"Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей. И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля", - сказал Трофимов.По его мнению, высказывания бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает.По его словам, просто адекватный человек, не говоря уже о тех, кто находится у руля западных государств, давно бы задумался и сделал выводы о ложности выбранного пути."Но западные так называемые лидеры с упорством, достойным отборных баранов, ведут свои страны к пропасти", - подчеркнул Трофимов.На днях Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям.
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новости, крым, нато, россия, сво, запад, зарубежье
Новости, Крым, НАТО, Россия, СВО, Запад, Зарубежье

Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов

09:48 19.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения спецоперации. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, передает 19 января РИА Новости
"Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей. И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля", - сказал Трофимов.
По его мнению, высказывания бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает.
"В таком статусе очень легко давать советы и угрожать. Хочется отметить, что с начала специальной военной операции, количество бывших руководителей в странах НАТО растет угрожающими для них темпами, давно уже измеряясь десятками", - подчеркнул глава комитета.
По его словам, просто адекватный человек, не говоря уже о тех, кто находится у руля западных государств, давно бы задумался и сделал выводы о ложности выбранного пути.
"Но западные так называемые лидеры с упорством, достойным отборных баранов, ведут свои страны к пропасти", - подчеркнул Трофимов.
На днях Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям.
Вчера, 12:44
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