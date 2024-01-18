https://ukraina.ru/20240118/1052762936.html
"Вы - Белгород, мы - Харьков": как приструнить ВСУ и устроить панику в их рядах - Мощанский
"Вы - Белгород, мы - Харьков": как приструнить ВСУ и устроить панику в их рядах - Мощанский - 18.01.2024 Украина.ру
"Вы - Белгород, мы - Харьков": как приструнить ВСУ и устроить панику в их рядах - Мощанский
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о том, что стало ясно командованию России к концу... Украина.ру, 18.01.2024
2024-01-18T13:24
2024-01-18T13:24
2024-01-18T13:24
илья мощанский
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авдеевка
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сво
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о том, что стало ясно командованию России к концу декабря 2023 года и какая работа над ошибками была проведена, а также о ситуации в Крынках и о том, чем поможет России "тактика бобра": 00:23 – Как Россия помешает планам ВСУ на 2024 год; 08:50 - Удары российских ракет по КБ "Луч" в Киеве в конце 2023 года; 12:00 – Чем ВСУ обстреливают Белгород? 15:05 – Что происходит в Крынках? 21:05 – Выгодно ли России открыть второй фронт, двинувшись из Белгородской области? 29:05 – О грядущих продвижениях российской армии. #Мощанский #ВСУ #Хромово #Авдеевка #ДНР #Марьинка #дроны #ланцеты #штурм #СВО #спецоперация #Россия #Украина #ПВО #кинжал #мобилизация #США #ракеты #БПЛА #Харьков #Днепр #Новомихайловка #Угледар #ВПК #Донецк
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илья мощанский, всу, авдеевка, днр, дроны, сво, видео
Илья Мощанский, ВСУ, Авдеевка, ДНР, дроны, СВО
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о том, что стало ясно командованию России к концу декабря 2023 года и какая работа над ошибками была проведена, а также о ситуации в Крынках и о том, чем поможет России "тактика бобра":
00:23 – Как Россия помешает планам ВСУ на 2024 год;
08:50 - Удары российских ракет по КБ "Луч" в Киеве в конце 2023 года;
12:00 – Чем ВСУ обстреливают Белгород?
15:05 – Что происходит в Крынках?
21:05 – Выгодно ли России открыть второй фронт, двинувшись из Белгородской области?