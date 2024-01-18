Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине - 18.01.2024 Украина.ру
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Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине
Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине - 18.01.2024 Украина.ру
Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине
Президент США Джо Байден предупредил лидеров Конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного мира", сообщил Белый дом
2024-01-18T09:20
2024-01-18T09:24
сша
помощь
конгресс сша
джо байден
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На днях американский лидер пригласил к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Киева."На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию", - говорится в пресс-релизе.Американский лидер перечислил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира.Утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в Конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.Байден согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе США и заявил, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах, сообщили в Белом доме.
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сша, помощь, конгресс сша, джо байден, новости, зарубежье
США, помощь, Конгресс США, Джо Байден, Новости, Зарубежье

Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине

09:20 18.01.2024 (обновлено: 09:24 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден предупредил лидеров Конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного мира", сообщил Белый дом
На днях американский лидер пригласил к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Киева.
"На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию", - говорится в пресс-релизе.
Американский лидер перечислил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира.
"Он ясно дал понять: продолжающееся бездействие Конгресса несет угрозу национальной безопасности США, альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал Конгресс оперативно выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решительном настрое США", - добавили в Белом доме.
Утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в Конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
Байден согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе США и заявил, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах, сообщили в Белом доме.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря 2023, 23:43
США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью КиевуВ Пентагоне заявили, что США придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине, так как средства на поддержку Киева заканчиваются
 
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