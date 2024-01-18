https://ukraina.ru/20240118/1052754050.html

Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине

Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине - 18.01.2024 Украина.ру

Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине

Президент США Джо Байден предупредил лидеров Конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного мира", сообщил Белый дом

2024-01-18T09:20

2024-01-18T09:20

2024-01-18T09:24

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На днях американский лидер пригласил к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Киева."На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию", - говорится в пресс-релизе.Американский лидер перечислил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира.Утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в Конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.Байден согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе США и заявил, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах, сообщили в Белом доме.

https://ukraina.ru/20231214/1052134819.html

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