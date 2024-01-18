"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру
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"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ
"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру
"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ
Численность ВСУ составляет примерно 600–700 тысяч человек. Сейчас на Украине идет отлов очередной партии мобилизованных. За этот год Киев планирует поставить под ружье за этот год еще 500 тысяч человек. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-01-18T07:30
2024-01-18T07:30
новости
россия
украина
всу
мобилизация
военные
владимир зеленский
рустем умеров
армия
украинская армия
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Понятно, что сейчас армия РФ никуда наступать не планирует. А в апреле российским войскам останется только получить команду и идти вперед. К тому времени ВПК нарастит свою мощь, а ВС РФ пополнятся новыми частями, рассказал эксперт.При этом бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Селезнев через месяц сказал, что в ВСУ служат 1,3 миллиона человек. А совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил про 600 тысяч военных, уточнил он.Если взять усредненную цифру, то численность ВСУ прямо сейчас составляет 600–700 тысяч человек. Понятно, что сейчас на Украине идет отлов очередной партии мобилизованных. Они планируют поставить под ружье за этот год 500 тысяч человек. Таким образом Киев сможет набрать около 1,2 миллиона солдат, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240116/1052723179.html
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новости, россия, украина, всу, мобилизация, военные, владимир зеленский, рустем умеров, армия, украинская армия, солдаты, сво
Новости, Россия, Украина, ВСУ, мобилизация, военные, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Армия, украинская армия, солдаты, СВО

"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ

07:30 18.01.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
Численность ВСУ составляет примерно 600–700 тысяч человек. Сейчас на Украине идет отлов очередной партии мобилизованных. За этот год Киев планирует поставить под ружье за этот год еще 500 тысяч человек. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Понятно, что сейчас армия РФ никуда наступать не планирует. А в апреле российским войскам останется только получить команду и идти вперед. К тому времени ВПК нарастит свою мощь, а ВС РФ пополнятся новыми частями, рассказал эксперт.
"Другое дело, как этому будет противостоять Украина. А тут клиент путается в показаниях. Министр обороны [Украины Рустем] Умеров 6 сентября говорил, что численность ВСУ составляет более миллиона человек, а в секторе безопасности и обороны задействованы 800 тысяч", - добавил Подлесный.
При этом бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Селезнев через месяц сказал, что в ВСУ служат 1,3 миллиона человек. А совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил про 600 тысяч военных, уточнил он.
Если взять усредненную цифру, то численность ВСУ прямо сейчас составляет 600–700 тысяч человек. Понятно, что сейчас на Украине идет отлов очередной партии мобилизованных. Они планируют поставить под ружье за этот год 500 тысяч человек. Таким образом Киев сможет набрать около 1,2 миллиона солдат, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
16 января, 15:38
Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТОЗаявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия нанесет удары по таким аэродромам, безосновательны. Бомбить территорию стран НАТО мы не будем, и на Западе это знают, считает политолог Андрей Суздальцев
 
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Заголовок открываемого материала
08:21370 лет Переяславской раде. А было ли воссоединение?
07:30"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ
07:00"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле
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