https://ukraina.ru/20240118/1052753174.html

"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ

"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру

"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ

Численность ВСУ составляет примерно 600–700 тысяч человек. Сейчас на Украине идет отлов очередной партии мобилизованных. За этот год Киев планирует поставить под ружье за этот год еще 500 тысяч человек. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-01-18T07:30

2024-01-18T07:30

2024-01-18T07:30

новости

россия

украина

всу

мобилизация

военные

владимир зеленский

рустем умеров

армия

украинская армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460557_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_100c67b44e6b1733b60fc130c43a8f18.jpg

Понятно, что сейчас армия РФ никуда наступать не планирует. А в апреле российским войскам останется только получить команду и идти вперед. К тому времени ВПК нарастит свою мощь, а ВС РФ пополнятся новыми частями, рассказал эксперт.При этом бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Селезнев через месяц сказал, что в ВСУ служат 1,3 миллиона человек. А совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил про 600 тысяч военных, уточнил он.Если взять усредненную цифру, то численность ВСУ прямо сейчас составляет 600–700 тысяч человек. Понятно, что сейчас на Украине идет отлов очередной партии мобилизованных. Они планируют поставить под ружье за этот год 500 тысяч человек. Таким образом Киев сможет набрать около 1,2 миллиона солдат, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240116/1052723179.html

россия

украина

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, всу, мобилизация, военные, владимир зеленский, рустем умеров, армия, украинская армия, солдаты, сво