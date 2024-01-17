https://ukraina.ru/20240117/1052740914.html

Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией

Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией - 17.01.2024 Украина.ру

Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией

НАТО проиграли на Украине, поэтому пытаются напугать Россию и Белоруссию, милитаризируя границы. Германия по науськиванию США и в целях личной выгоды нарушает все соглашения с Москвой

2024-01-17T15:23

2024-01-17T15:23

2024-01-17T15:23

интервью

давос

нато

украина

россия

германия

всу

сша

ес

граница

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт РИСИ Сергей Ермаков.Германия готовится к войне между НАТО и Россией после поражения ВСУ, пишет Bild со ссылкой на якобы "секретный документ" Бундесвера. Утверждается, что столкновение начнется в конце 2024 года с пограничного конфликта в Сувалкском коридоре между Белоруссией и Калининградской областью.— Сергей Михайлович, что стоит за провокационными публикациями Bild?— Это происходит в рамках информационно-политического обеспечения стратегических планов НАТО.Во-первых, идет демонизация России, повышение градуса напряженности в обществе западных стран перед лицом выдуманной российской военной агрессии и угрозы с Востока. Во-вторых, в конце года государства НАТО утвердили военные бюджеты и сейчас реализуют свои амбициозные планы — в том числе в рамках Альянса.В-третьих, Германия готовит задел к юбилейному июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Там обсудят вооруженный конфликт на Украине: провал наступления ВСУ, проблемы с оказанием военной и военно-технической помощи Киеву со стороны натовских государств, в том числе Германии.На фоне всего этого у союзников возникает вопрос: кто будет нести ответственность за оборону Европы? США или европейские союзники? Германия сегодня имеет для этого экономический потенциал. Также она проводит милитаризацию своей внешней политики как в рамках НАТО, так и ЕС.Германии нужна милитаризация еще и для того чтобы иметь весомый аргумент в трансатлантическом споре с Францией, США и Британией. Последняя потихоньку устраняется от континентальных европейских дел, несмотря на то, что Лондон активно держит руку на пульсе в делах ЕС, в частности на севере Европы.В этом плане появление статьи Bild может оправдать планы Германии и ее министра обороны Писториуса. Военные могут и должны планировать всевозможные сценарии — плохие, хорошие и самые фантастические — именно для того чтобы понять, как обеспечить безопасность собственного государства.— В НАТО давно планируют различные варианты военных действий против России. Что сейчас должно насторожить нас больше всего?— Меня беспокоит то, что эти планы все чаще реализуются в виде легенды всевозможных военных учений, которые постоянно увеличиваются качественно и количественно и уже проходят вблизи наших границ. Напомню, что на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе был принят план по укреплению натовских сил передового присутствия на восточном фланге, повышение их уровня развертывания с батальонного до бригадного. Соответственно, происходит развитие командно-штабных структур.Если говорить конкретно о Германии — она идет еще дальше. Страна со следующего года развернет на территории Литвы на постоянной основе военную бригаду составом около 5 тысяч военнослужащих. По натовской классификации и стандартам это серьезные силы. То есть в Литве будет постоянное место дислокации Бундесвера — со строительством домов, школ и иных учреждений для семей военнослужащих.Все это планируется организовать вблизи нашей границы с тем, чтобы оказывать на Россию силовое давление — под предлогом того, что якобы мы можем зайти с территории Белоруссии и Калининграда и напасть на НАТО. Это серьезная угроза нашей безопасности, и такие примеры не единичны.— В статье Bild упомянута Белоруссия. НАТО также считают ее "угрозой"?— Белоруссию натовцы считают сателлитом России. Плюс — это союзное государство. Поэтому немецкое издание и дает такой политический подтекст: якобы два сильных лидера всегда договорятся между собой.Они [НАТО, Запад] ведь как ситуацию выставляют? Дескать, мы демократичные, а Россия агрессивная и зачем-то отрежет от НАТО три прибалтийской республики и часть Польши. Здесь ничего нового нет.Во время холодной войны точно такой же посыл со стороны НАТО в сторону СССР был в отношении населенного пункта Фулда. Так вот тогда натовцы кричали, что Фулда — уязвимое место, якобы через эти немецкие земли советские танковые колонны обязательно пойдут маршем до Ла-Манша. Сегодня обоснование меняется, но по сути все то же самое.— А ресурсов-то у Германии и НАТО хватит, чтобы выступить против России и Белоруссии?— Вообще, планы Германии удивляют. Действительно, у немцев сейчас не так много ресурсов. Например, явно видно, что им сложно оказывать военно-техническую поддержку Украине.Появление статьи Bild, я считаю, имеет целью вызвать у немецкого читателя "справедливое возмущение" и оправдать действия немецких политиканов. Однако амбиции элит дополнительным бременем лягут на плечи налогоплательщиков Германии.Плюс действия Берлина окончательно подрывают все соглашения между Россией и НАТО. У нас четко установлено, что никаких сил, в том числе тяжелых вооружений, на постоянной основе размещаться вблизи наших границ не должно. И все это происходит в рамках американской политики.Традиционно американцы предпочитают, чтобы на первое место выходили их союзники по НАТО и ЕС, а сами США потихоньку дирижируют процессом, не подставляясь напрямую.— В Давосе обсуждают "формулу мира" для Украины, которую планируют предложить России. А параллельно Bild выпускает подобные материалы. Как можно объяснить такую противоречивость западной риторики в отношении Москвы?— Есть противоречие со здравой логикой, но с точки зрения западного политикума здесь особой дисгармонии нет. Европейцы думают иначе: чтобы договориться — надо всегда держать дубинку наготове.Они считают, что им нельзя проиграть на Украине. Но ни о какой победе ВСУ речь не идет, и они это прекрасно понимают. Поэтому западные политики делают попытки решить что-то с позиции натовской военной силы. Это лишний повод показать, что именно Европа (а не только американцы) готовы напрячься, милитаризироваться, представлять в военном плане некую силу, которая может также оказывать давление на Россию.

https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html

https://ukraina.ru/20240116/1052723179.html

https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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