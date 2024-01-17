Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией - 17.01.2024 Украина.ру
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Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией
Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией - 17.01.2024 Украина.ру
Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией
НАТО проиграли на Украине, поэтому пытаются напугать Россию и Белоруссию, милитаризируя границы. Германия по науськиванию США и в целях личной выгоды нарушает все соглашения с Москвой
2024-01-17T15:23
2024-01-17T15:23
интервью
давос
нато
украина
россия
германия
всу
сша
ес
граница
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт РИСИ Сергей Ермаков.Германия готовится к войне между НАТО и Россией после поражения ВСУ, пишет Bild со ссылкой на якобы "секретный документ" Бундесвера. Утверждается, что столкновение начнется в конце 2024 года с пограничного конфликта в Сувалкском коридоре между Белоруссией и Калининградской областью.— Сергей Михайлович, что стоит за провокационными публикациями Bild?— Это происходит в рамках информационно-политического обеспечения стратегических планов НАТО.Во-первых, идет демонизация России, повышение градуса напряженности в обществе западных стран перед лицом выдуманной российской военной агрессии и угрозы с Востока. Во-вторых, в конце года государства НАТО утвердили военные бюджеты и сейчас реализуют свои амбициозные планы — в том числе в рамках Альянса.В-третьих, Германия готовит задел к юбилейному июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Там обсудят вооруженный конфликт на Украине: провал наступления ВСУ, проблемы с оказанием военной и военно-технической помощи Киеву со стороны натовских государств, в том числе Германии.На фоне всего этого у союзников возникает вопрос: кто будет нести ответственность за оборону Европы? США или европейские союзники? Германия сегодня имеет для этого экономический потенциал. Также она проводит милитаризацию своей внешней политики как в рамках НАТО, так и ЕС.Германии нужна милитаризация еще и для того чтобы иметь весомый аргумент в трансатлантическом споре с Францией, США и Британией. Последняя потихоньку устраняется от континентальных европейских дел, несмотря на то, что Лондон активно держит руку на пульсе в делах ЕС, в частности на севере Европы.В этом плане появление статьи Bild может оправдать планы Германии и ее министра обороны Писториуса. Военные могут и должны планировать всевозможные сценарии — плохие, хорошие и самые фантастические — именно для того чтобы понять, как обеспечить безопасность собственного государства.— В НАТО давно планируют различные варианты военных действий против России. Что сейчас должно насторожить нас больше всего?— Меня беспокоит то, что эти планы все чаще реализуются в виде легенды всевозможных военных учений, которые постоянно увеличиваются качественно и количественно и уже проходят вблизи наших границ. Напомню, что на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе был принят план по укреплению натовских сил передового присутствия на восточном фланге, повышение их уровня развертывания с батальонного до бригадного. Соответственно, происходит развитие командно-штабных структур.Если говорить конкретно о Германии — она идет еще дальше. Страна со следующего года развернет на территории Литвы на постоянной основе военную бригаду составом около 5 тысяч военнослужащих. По натовской классификации и стандартам это серьезные силы. То есть в Литве будет постоянное место дислокации Бундесвера — со строительством домов, школ и иных учреждений для семей военнослужащих.Все это планируется организовать вблизи нашей границы с тем, чтобы оказывать на Россию силовое давление — под предлогом того, что якобы мы можем зайти с территории Белоруссии и Калининграда и напасть на НАТО. Это серьезная угроза нашей безопасности, и такие примеры не единичны.— В статье Bild упомянута Белоруссия. НАТО также считают ее "угрозой"?— Белоруссию натовцы считают сателлитом России. Плюс — это союзное государство. Поэтому немецкое издание и дает такой политический подтекст: якобы два сильных лидера всегда договорятся между собой.Они [НАТО, Запад] ведь как ситуацию выставляют? Дескать, мы демократичные, а Россия агрессивная и зачем-то отрежет от НАТО три прибалтийской республики и часть Польши. Здесь ничего нового нет.Во время холодной войны точно такой же посыл со стороны НАТО в сторону СССР был в отношении населенного пункта Фулда. Так вот тогда натовцы кричали, что Фулда — уязвимое место, якобы через эти немецкие земли советские танковые колонны обязательно пойдут маршем до Ла-Манша. Сегодня обоснование меняется, но по сути все то же самое.— А ресурсов-то у Германии и НАТО хватит, чтобы выступить против России и Белоруссии?— Вообще, планы Германии удивляют. Действительно, у немцев сейчас не так много ресурсов. Например, явно видно, что им сложно оказывать военно-техническую поддержку Украине.Появление статьи Bild, я считаю, имеет целью вызвать у немецкого читателя "справедливое возмущение" и оправдать действия немецких политиканов. Однако амбиции элит дополнительным бременем лягут на плечи налогоплательщиков Германии.Плюс действия Берлина окончательно подрывают все соглашения между Россией и НАТО. У нас четко установлено, что никаких сил, в том числе тяжелых вооружений, на постоянной основе размещаться вблизи наших границ не должно. И все это происходит в рамках американской политики.Традиционно американцы предпочитают, чтобы на первое место выходили их союзники по НАТО и ЕС, а сами США потихоньку дирижируют процессом, не подставляясь напрямую.— В Давосе обсуждают "формулу мира" для Украины, которую планируют предложить России. А параллельно Bild выпускает подобные материалы. Как можно объяснить такую противоречивость западной риторики в отношении Москвы?— Есть противоречие со здравой логикой, но с точки зрения западного политикума здесь особой дисгармонии нет. Европейцы думают иначе: чтобы договориться — надо всегда держать дубинку наготове.Они считают, что им нельзя проиграть на Украине. Но ни о какой победе ВСУ речь не идет, и они это прекрасно понимают. Поэтому западные политики делают попытки решить что-то с позиции натовской военной силы. Это лишний повод показать, что именно Европа (а не только американцы) готовы напрячься, милитаризироваться, представлять в военном плане некую силу, которая может также оказывать давление на Россию.
https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html
https://ukraina.ru/20240116/1052723179.html
https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html
давос
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сша
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, давос, нато, украина, россия, германия, всу, сша, ес, граница, агрессия, милитаризация
Интервью, Давос, НАТО, Украина, Россия, Германия, ВСУ, США, ЕС, граница, агрессия, милитаризация

Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией

15:23 17.01.2024
 
© riss.ruСергей Ермаков интервью
Сергей Ермаков интервью
© riss.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
НАТО проиграли на Украине, поэтому пытаются напугать Россию и Белоруссию, милитаризируя границы. Германия по науськиванию США и в целях личной выгоды нарушает все соглашения с Москвой
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
Германия готовится к войне между НАТО и Россией после поражения ВСУ, пишет Bild со ссылкой на якобы "секретный документ" Бундесвера. Утверждается, что столкновение начнется в конце 2024 года с пограничного конфликта в Сувалкском коридоре между Белоруссией и Калининградской областью.
— Сергей Михайлович, что стоит за провокационными публикациями Bild?
— Это происходит в рамках информационно-политического обеспечения стратегических планов НАТО.
Во-первых, идет демонизация России, повышение градуса напряженности в обществе западных стран перед лицом выдуманной российской военной агрессии и угрозы с Востока.
Во-вторых, в конце года государства НАТО утвердили военные бюджеты и сейчас реализуют свои амбициозные планы — в том числе в рамках Альянса.
В-третьих, Германия готовит задел к юбилейному июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Там обсудят вооруженный конфликт на Украине: провал наступления ВСУ, проблемы с оказанием военной и военно-технической помощи Киеву со стороны натовских государств, в том числе Германии.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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На фоне всего этого у союзников возникает вопрос: кто будет нести ответственность за оборону Европы? США или европейские союзники? Германия сегодня имеет для этого экономический потенциал. Также она проводит милитаризацию своей внешней политики как в рамках НАТО, так и ЕС.
Германии нужна милитаризация еще и для того чтобы иметь весомый аргумент в трансатлантическом споре с Францией, США и Британией. Последняя потихоньку устраняется от континентальных европейских дел, несмотря на то, что Лондон активно держит руку на пульсе в делах ЕС, в частности на севере Европы.
В этом плане появление статьи Bild может оправдать планы Германии и ее министра обороны Писториуса. Военные могут и должны планировать всевозможные сценарии — плохие, хорошие и самые фантастические — именно для того чтобы понять, как обеспечить безопасность собственного государства.
— В НАТО давно планируют различные варианты военных действий против России. Что сейчас должно насторожить нас больше всего?
— Меня беспокоит то, что эти планы все чаще реализуются в виде легенды всевозможных военных учений, которые постоянно увеличиваются качественно и количественно и уже проходят вблизи наших границ.
Напомню, что на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе был принят план по укреплению натовских сил передового присутствия на восточном фланге, повышение их уровня развертывания с батальонного до бригадного. Соответственно, происходит развитие командно-штабных структур.
Если говорить конкретно о Германии — она идет еще дальше. Страна со следующего года развернет на территории Литвы на постоянной основе военную бригаду составом около 5 тысяч военнослужащих. По натовской классификации и стандартам это серьезные силы.
То есть в Литве будет постоянное место дислокации Бундесвера — со строительством домов, школ и иных учреждений для семей военнослужащих.
Все это планируется организовать вблизи нашей границы с тем, чтобы оказывать на Россию силовое давление — под предлогом того, что якобы мы можем зайти с территории Белоруссии и Калининграда и напасть на НАТО. Это серьезная угроза нашей безопасности, и такие примеры не единичны.
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Вчера, 15:38
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— В статье Bild упомянута Белоруссия. НАТО также считают ее "угрозой"?
— Белоруссию натовцы считают сателлитом России. Плюс — это союзное государство. Поэтому немецкое издание и дает такой политический подтекст: якобы два сильных лидера всегда договорятся между собой.
Они [НАТО, Запад] ведь как ситуацию выставляют? Дескать, мы демократичные, а Россия агрессивная и зачем-то отрежет от НАТО три прибалтийской республики и часть Польши. Здесь ничего нового нет.
Во время холодной войны точно такой же посыл со стороны НАТО в сторону СССР был в отношении населенного пункта Фулда. Так вот тогда натовцы кричали, что Фулда — уязвимое место, якобы через эти немецкие земли советские танковые колонны обязательно пойдут маршем до Ла-Манша.
Сегодня обоснование меняется, но по сути все то же самое.
— А ресурсов-то у Германии и НАТО хватит, чтобы выступить против России и Белоруссии?
— Вообще, планы Германии удивляют. Действительно, у немцев сейчас не так много ресурсов. Например, явно видно, что им сложно оказывать военно-техническую поддержку Украине.
Появление статьи Bild, я считаю, имеет целью вызвать у немецкого читателя "справедливое возмущение" и оправдать действия немецких политиканов. Однако амбиции элит дополнительным бременем лягут на плечи налогоплательщиков Германии.
Плюс действия Берлина окончательно подрывают все соглашения между Россией и НАТО. У нас четко установлено, что никаких сил, в том числе тяжелых вооружений, на постоянной основе размещаться вблизи наших границ не должно. И все это происходит в рамках американской политики.
Традиционно американцы предпочитают, чтобы на первое место выходили их союзники по НАТО и ЕС, а сами США потихоньку дирижируют процессом, не подставляясь напрямую.
Вчера, 15:31
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— В Давосе обсуждают "формулу мира" для Украины, которую планируют предложить России. А параллельно Bild выпускает подобные материалы. Как можно объяснить такую противоречивость западной риторики в отношении Москвы?
— Есть противоречие со здравой логикой, но с точки зрения западного политикума здесь особой дисгармонии нет. Европейцы думают иначе: чтобы договориться — надо всегда держать дубинку наготове.
Они считают, что им нельзя проиграть на Украине. Но ни о какой победе ВСУ речь не идет, и они это прекрасно понимают. Поэтому западные политики делают попытки решить что-то с позиции натовской военной силы.
Это лишний повод показать, что именно Европа (а не только американцы) готовы напрячься, милитаризироваться, представлять в военном плане некую силу, которая может также оказывать давление на Россию.
 
ИнтервьюДавосНАТОУкраинаРоссияГерманияВСУСШАЕСграницаагрессиямилитаризация
 
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