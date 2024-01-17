https://ukraina.ru/20240117/1052733234.html

"Волшебного горшочка с деньгами у США нет": Блинкен о финансировании Киева

"Волшебного горшочка с деньгами у США нет": Блинкен о финансировании Киева - 17.01.2024 Украина.ру

"Волшебного горшочка с деньгами у США нет": Блинкен о финансировании Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Штатов нет "волшебного горшочка", откуда можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе, передает CNBC

2024-01-17T09:48

2024-01-17T09:48

2024-01-17T09:51

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"Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас", - сказал Блинкен.Госсекретарь вновь заверил, что большая часть денег для Киева будет потрачена в США.Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти недели. Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией.

https://ukraina.ru/20240102/1052536935.html

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сша, новости, деньги, конгресс сша, зарубежье, энтони блинкен, украина