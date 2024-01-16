"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине - 16.01.2024 Украина.ру
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Культура
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"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине
"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине - 16.01.2024 Украина.ру
"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в своем Instagram*-аккаунте топ-20 музыкальных трендов украинского YouTube – половина композиций оказались российскими
2024-01-16T15:21
2024-01-16T15:21
культура
новости
музыка
певица
"слово пацана" (сериал)
песня
украина
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"Как вам такой выбор украинцев?! Сколько еще должно прилететь ракет, чтобы мы поняли, что вы и помогаете врагу. Вы разрушаете нашу культуру своими руками. Вы платите им деньги, чтобы они нас убивали!!!", - эмоционально написала артистка.Среди песен, которые вошли в топ – "День X" Моргенштерна** (Алишер Валеев), которого Огневич назвала "хорошим русским, который мечтает вернуться в Россию, но боится мобилизации", дуэт SHAMAN (Ярослав Дронов) и Ярослава Сумишевского, на личности которого певица сделала акцент, так как он ездил с концертами в Крым и числится в украинской базе "Миротворец".Популярность песни группы "Ласковый май" "Седая ночь" действительно взлетела и в России, и на Украине после сериала Жоры Крыжовникова "Слова пацана. Кровь на асфальте", который вышел в конце 2023 года.Сама Огневич регулярно попадает в скандалы, в частности, на днях она разозлила свою публику фотографиями с дорогого тайского курорта, которые выглядели цинично на фоне ее радикальной позиции, а до этого заявляла, что Украинская православная церковь (УПЦ) относится не к религии, а к пропаганде "русских нарративов".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Лицо выполняет функции иноагента в РФ
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новости, музыка, певица, "слово пацана" (сериал), песня, украина
Культура, Новости, музыка, певица, "Слово пацана" (сериал), песня, Украина

"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине

15:21 16.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Albin OlssonЗлата Огневич
Злата Огневич - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© commons.wikimedia.org / Albin Olsson
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Украинская певица Злата Огневич опубликовала в своем Instagram*-аккаунте топ-20 музыкальных трендов украинского YouTube – половина композиций оказались российскими
"Как вам такой выбор украинцев?! Сколько еще должно прилететь ракет, чтобы мы поняли, что вы и помогаете врагу. Вы разрушаете нашу культуру своими руками. Вы платите им деньги, чтобы они нас убивали!!!", - эмоционально написала артистка.
Среди песен, которые вошли в топ – "День X" Моргенштерна** (Алишер Валеев), которого Огневич назвала "хорошим русским, который мечтает вернуться в Россию, но боится мобилизации", дуэт SHAMAN (Ярослав Дронов) и Ярослава Сумишевского, на личности которого певица сделала акцент, так как он ездил с концертами в Крым и числится в украинской базе "Миротворец".
"Седая ночь" - наверное вот для этого был создан сериал "Слово пацана", чтобы саундтреки залетали в тренды, и мы вспоминали, "как прекрасно было в СССР", - написала Огневич.
Популярность песни группы "Ласковый май" "Седая ночь" действительно взлетела и в России, и на Украине после сериала Жоры Крыжовникова "Слова пацана. Кровь на асфальте", который вышел в конце 2023 года.
Сама Огневич регулярно попадает в скандалы, в частности, на днях она разозлила свою публику фотографиями с дорогого тайского курорта, которые выглядели цинично на фоне ее радикальной позиции, а до этого заявляла, что Украинская православная церковь (УПЦ) относится не к религии, а к пропаганде "русских нарративов".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Лицо выполняет функции иноагента в РФ
19 декабря 2023, 07:32Культура
"Слово пацана". Культурная сенсация 2023 годаСамым резонансным культурным событием года объективно можно считать сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Во всяком случае, по масштабу интереса, скандала и дискуссии
 
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