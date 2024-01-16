https://ukraina.ru/20240116/1052722906.html

"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине

"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине - 16.01.2024 Украина.ру

"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в своем Instagram*-аккаунте топ-20 музыкальных трендов украинского YouTube – половина композиций оказались российскими

2024-01-16T15:21

2024-01-16T15:21

2024-01-16T15:21

культура

новости

музыка

певица

"слово пацана" (сериал)

песня

украина

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"Как вам такой выбор украинцев?! Сколько еще должно прилететь ракет, чтобы мы поняли, что вы и помогаете врагу. Вы разрушаете нашу культуру своими руками. Вы платите им деньги, чтобы они нас убивали!!!", - эмоционально написала артистка.Среди песен, которые вошли в топ – "День X" Моргенштерна** (Алишер Валеев), которого Огневич назвала "хорошим русским, который мечтает вернуться в Россию, но боится мобилизации", дуэт SHAMAN (Ярослав Дронов) и Ярослава Сумишевского, на личности которого певица сделала акцент, так как он ездил с концертами в Крым и числится в украинской базе "Миротворец".Популярность песни группы "Ласковый май" "Седая ночь" действительно взлетела и в России, и на Украине после сериала Жоры Крыжовникова "Слова пацана. Кровь на асфальте", который вышел в конце 2023 года.Сама Огневич регулярно попадает в скандалы, в частности, на днях она разозлила свою публику фотографиями с дорогого тайского курорта, которые выглядели цинично на фоне ее радикальной позиции, а до этого заявляла, что Украинская православная церковь (УПЦ) относится не к религии, а к пропаганде "русских нарративов".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Лицо выполняет функции иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20231219/1052204096.html

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новости, музыка, певица, "слово пацана" (сериал), песня, украина