https://ukraina.ru/20240116/1052709389.html

"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом

"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом - 16.01.2024 Украина.ру

"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом

На границе между Харьковской и Белгородской областью нет линии фронта. Решение о том, чтобы зайти на те же рубежи, с которых мы ушли, напрашивается уже давно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-01-16T07:30

2024-01-16T07:30

2024-01-16T07:30

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Чтобы достичь такого эффекта, надо продвинуться хотя бы на 40 километров на 80-километровом фронте. Если мы от Богодухова прорвемся к Северскому Донцу, мы одним краем упремся в российскую границу, а другим краем в Северский Донец. Харьков останется посередине. Хотя понятно, что брать двухмиллионный город мы не сможем.Почему именно на такую глубину? Там есть шоссе от Харькова на Богодухов и на Купянск. Это рокадная дорога, которая критически важна для фронта. Вдоль нее можно перебрасывать войска. Так что если прорываться, то за эту дорогу.Есть ли у нас для этого силы? По советским уставам, батальон должен наступать на километр фронта. Грубо говоря, для такой операции нам нужна группировка минимум в 60–70 тысяч человек. Чисто арифметически такие силы у нас есть. Мы создаем новые бригады, которые готовятся на полигонах.Снабжения тоже не хватает. История с американскими и европейскими деньгами тоже начинает сказываться на фронте. Хоть и не до такой степени, как об этом голосят. Так что ВСУ не в самой лучшей форме.Погода тоже за нас. В Харькове целый месяц держится температура −5, −10 градусов. Почва достаточно промерзла.Наконец, у нас есть серьезный повод для такой операции, как обстрел Белгорода. Песков сказал, что армия будет решать эту проблему. А еще прошлым летом Путин доктринально сказал, что в Харьковской области нам нужно создавать санитарный кордон.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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новости, наступление, харьков, вс рф, всу, белгород