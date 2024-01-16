https://ukraina.ru/20240116/1052709389.html
"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом
"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом - 16.01.2024 Украина.ру
"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом
На границе между Харьковской и Белгородской областью нет линии фронта. Решение о том, чтобы зайти на те же рубежи, с которых мы ушли, напрашивается уже давно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-16T07:30
2024-01-16T07:30
2024-01-16T07:30
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наступление
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вс рф
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Чтобы достичь такого эффекта, надо продвинуться хотя бы на 40 километров на 80-километровом фронте. Если мы от Богодухова прорвемся к Северскому Донцу, мы одним краем упремся в российскую границу, а другим краем в Северский Донец. Харьков останется посередине. Хотя понятно, что брать двухмиллионный город мы не сможем.Почему именно на такую глубину? Там есть шоссе от Харькова на Богодухов и на Купянск. Это рокадная дорога, которая критически важна для фронта. Вдоль нее можно перебрасывать войска. Так что если прорываться, то за эту дорогу.Есть ли у нас для этого силы? По советским уставам, батальон должен наступать на километр фронта. Грубо говоря, для такой операции нам нужна группировка минимум в 60–70 тысяч человек. Чисто арифметически такие силы у нас есть. Мы создаем новые бригады, которые готовятся на полигонах.Снабжения тоже не хватает. История с американскими и европейскими деньгами тоже начинает сказываться на фронте. Хоть и не до такой степени, как об этом голосят. Так что ВСУ не в самой лучшей форме.Погода тоже за нас. В Харькове целый месяц держится температура −5, −10 градусов. Почва достаточно промерзла.Наконец, у нас есть серьезный повод для такой операции, как обстрел Белгорода. Песков сказал, что армия будет решать эту проблему. А еще прошлым летом Путин доктринально сказал, что в Харьковской области нам нужно создавать санитарный кордон.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, харьков, вс рф, всу, белгород
"Надо продвинуться хотя бы на 40 километров": военный эксперт о наступлении ВС РФ под Харьковом
На границе между Харьковской и Белгородской областью нет линии фронта. Решение о том, чтобы зайти на те же рубежи, с которых мы ушли, напрашивается уже давно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Чтобы достичь такого эффекта, надо продвинуться хотя бы на 40 километров на 80-километровом фронте. Если мы от Богодухова прорвемся к Северскому Донцу, мы одним краем упремся в российскую границу, а другим краем в Северский Донец. Харьков останется посередине. Хотя понятно, что брать двухмиллионный город мы не сможем.
Почему именно на такую глубину? Там есть шоссе от Харькова на Богодухов и на Купянск. Это рокадная дорога, которая критически важна для фронта. Вдоль нее можно перебрасывать войска. Так что если прорываться, то за эту дорогу.
Есть ли у нас для этого силы? По советским уставам, батальон должен наступать на километр фронта. Грубо говоря, для такой операции нам нужна группировка минимум в 60–70 тысяч человек. Чисто арифметически такие силы у нас есть. Мы создаем новые бригады, которые готовятся на полигонах.
"Аргумент против такой операции состоит в том, что у нас нет опыта. Аргумент за такую операцию в том, что украинская армия в значительной степени истощена. Прошлогодний план мобилизации они провалили. Не похоже, чтобы это была дезинформация. Наверное, драконовские законы они принимают только для того, чтобы наловить как можно больше народу более жесткими методами", - считает эксперт.
Снабжения тоже не хватает. История с американскими и европейскими деньгами тоже начинает сказываться на фронте. Хоть и не до такой степени, как об этом голосят. Так что ВСУ не в самой лучшей форме.
Погода тоже за нас. В Харькове целый месяц держится температура −5, −10 градусов. Почва достаточно промерзла.
Наконец, у нас есть серьезный повод для такой операции, как обстрел Белгорода. Песков
сказал, что армия будет решать эту проблему. А еще прошлым летом Путин
доктринально сказал, что в Харьковской области нам нужно создавать санитарный кордон.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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