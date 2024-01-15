"Разговорами ради разговоров" назвал Песков встречу по Украине в Давосе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января высказался насчет встречи по Украине в Давосе и обсуждения так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского
"Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу: по сути это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине - мы (Россия - ред.) там не участвуем. И без нашего участия какие-либо обсуждения возможны, но лишены перспективы какого-либо результата", - отметил официальный представитель Кремля.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Вчера, 04:37Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в ДавосВ понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе начинается ежегодная сходка мировых толстосумов для обсуждения развития процессов экономической глобализации в ходе Всемирного экономического форума. При этом украинского президента Зеленского туда вызвали на ковер пораньше, на 14 января