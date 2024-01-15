https://ukraina.ru/20240115/1052695307.html

"Разговорами ради разговоров" назвал Песков встречу по Украине в Давосе

"Разговорами ради разговоров" назвал Песков встречу по Украине в Давосе - 15.01.2024 Украина.ру

"Разговорами ради разговоров" назвал Песков встречу по Украине в Давосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января высказался насчет встречи по Украине в Давосе и обсуждения так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского

2024-01-15T12:33

2024-01-15T12:33

2024-01-15T12:33

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"Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу: по сути это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине - мы (Россия - ред.) там не участвуем. И без нашего участия какие-либо обсуждения возможны, но лишены перспективы какого-либо результата", - отметил официальный представитель Кремля. Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.

https://ukraina.ru/20240114/1052664806.html

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давос, новости, украина, кремль, россия, дмитрий песков