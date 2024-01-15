https://ukraina.ru/20240115/1052691901.html
О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов
О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов - 15.01.2024 Украина.ру
О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 15.01.2024
2024-01-15T10:44
2024-01-15T10:44
2024-01-15T10:44
видео
фролов александр
энергетика
арктика
россия
сво
спецоперация
экономика
спг
атомная энергетика
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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал планы России на Северный морской путь, а также рассказал о последствиях запрета ЕС на импорт сжиженного пропана из России и о том, почему серьёзно падают цены на СПГ в Азии00:40 – Грузовой арктический флот: перспективы; 05:34 – 2024 год для атомной энергетики; 07:40 – Последствия запрета ЕС на импорт российских сжиженных углеводородов; 13:47 – Почему цены на СПГ в Азии упали до минимума? 21:38 - Спрос на нефть и жидкие углеводороды в 2024 году.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, фролов александр, энергетика, арктика, россия, сво, спецоперация, экономика, спг, атомная энергетика, польша, сша, газ, российский газ, сжиженный природный газ, нефть, германия, азия, китай, опек, видео
Видео, Фролов Александр, энергетика, Арктика, Россия, СВО, Спецоперация, экономика, СПГ, атомная энергетика, Польша, США, газ, российский газ, сжиженный природный газ, нефть, Германия, Азия, Китай, ОПЕК
О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал планы России на Северный морской путь, а также рассказал о последствиях запрета ЕС на импорт сжиженного пропана из России и о том, почему серьёзно падают цены на СПГ в Азии
00:40 – Грузовой арктический флот: перспективы;
05:34 – 2024 год для атомной энергетики;
07:40 – Последствия запрета ЕС на импорт российских сжиженных углеводородов;
13:47 – Почему цены на СПГ в Азии упали до минимума?
21:38 - Спрос на нефть и жидкие углеводороды в 2024 году.