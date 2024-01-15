https://ukraina.ru/20240115/1052691901.html

О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов

О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов - 15.01.2024 Украина.ру

О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 15.01.2024

2024-01-15T10:44

2024-01-15T10:44

2024-01-15T10:44

видео

фролов александр

энергетика

арктика

россия

сво

спецоперация

экономика

спг

атомная энергетика

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал планы России на Северный морской путь, а также рассказал о последствиях запрета ЕС на импорт сжиженного пропана из России и о том, почему серьёзно падают цены на СПГ в Азии00:40 – Грузовой арктический флот: перспективы; 05:34 – 2024 год для атомной энергетики; 07:40 – Последствия запрета ЕС на импорт российских сжиженных углеводородов; 13:47 – Почему цены на СПГ в Азии упали до минимума? 21:38 - Спрос на нефть и жидкие углеводороды в 2024 году.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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