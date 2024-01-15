Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
08:30 15.01.2024 (обновлено: 08:35 15.01.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУкраинская бронетехника, захваченная ВС РФ в Черниговской области
© Министерство обороны РФ
Расчет Самоходной артиллерийской установки (САУ)"Мста-С" при помощи высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил украинский танк Т-64. Об этом 15 января сообщает Минобороны РФ
"На Купянском направлении разведчики обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - говорится в материале.
Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки "Запад", работающие на САУ "Мста-С".
"Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил танк Т-64 ВСУ", - отметили в ведомстве.
4 января, 11:03"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на ЗапорожьеВ подразделения российской армии, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении, впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом 4 января сообщил командир танкового подразделения ВС РФ Николай во время общения с журналистами