Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении - 15.01.2024 Украина.ру
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Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении - 15.01.2024 Украина.ру
Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
Расчет Самоходной артиллерийской установки (САУ)"Мста-С" при помощи высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил украинский танк Т-64. Об этом 15 января сообщает Минобороны РФ
2024-01-15T08:30
2024-01-15T08:35
танки
всу
артиллерия
новости
украина
боеприпасы
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"На Купянском направлении разведчики обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - говорится в материале.Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки "Запад", работающие на САУ "Мста-С".
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танки, всу, артиллерия, новости, украина, боеприпасы
танки, ВСУ, артиллерия, Новости, Украина, боеприпасы

Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении

08:30 15.01.2024 (обновлено: 08:35 15.01.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУкраинская бронетехника, захваченная ВС РФ в Черниговской области
Украинская бронетехника, захваченная ВС РФ в Черниговской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Расчет Самоходной артиллерийской установки (САУ)"Мста-С" при помощи высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил украинский танк Т-64. Об этом 15 января сообщает Минобороны РФ
"На Купянском направлении разведчики обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - говорится в материале.
Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки "Запад", работающие на САУ "Мста-С".
"Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил танк Т-64 ВСУ", - отметили в ведомстве.
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
4 января, 11:03
"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на ЗапорожьеВ подразделения российской армии, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении, впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом 4 января сообщил командир танкового подразделения ВС РФ Николай во время общения с журналистами
 
танкиВСУартиллерияНовостиУкраинабоеприпасы
 
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Заголовок открываемого материала
08:30Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
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