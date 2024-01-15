Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении

"Не боится грязи и не глушится". Новые русские танки готовятся к прорыву украинской обороны на Запорожье В подразделения российской армии, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении, впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом 4 января сообщил командир танкового подразделения ВС РФ Николай во время общения с журналистами