https://ukraina.ru/20240115/1052687543.html

Умеров отказался раскрыть украинский план на год

Умеров отказался раскрыть украинский план на год - 15.01.2024 Украина.ру

Умеров отказался раскрыть украинский план на год

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался рассказать про украинский план на 2024 год. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ)

2024-01-15T07:58

2024-01-15T07:58

2024-01-15T08:15

рустем умеров

новости

украина

план

партнерство

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"Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры", - сказал Умеров.В начале месяца генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что нынешний год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. По его словам, инициатива в военном конфликте принадлежит российским силам. Украинские военные пока не могут перейти в активное контрнаступление. Он счел, что конфликт может завершиться мирными переговорами уже до конца декабря.В свою очередь бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет заявил, что конфликт на Украине закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. Он обратил внимание на то, что решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

https://ukraina.ru/20231221/1052297920.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рустем умеров, новости, украина, план, партнерство