https://ukraina.ru/20240115/1052687543.html
Умеров отказался раскрыть украинский план на год
Умеров отказался раскрыть украинский план на год - 15.01.2024 Украина.ру
Умеров отказался раскрыть украинский план на год
Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался рассказать про украинский план на 2024 год. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ)
2024-01-15T07:58
2024-01-15T07:58
2024-01-15T08:15
рустем умеров
новости
украина
план
партнерство
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"Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры", - сказал Умеров.В начале месяца генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что нынешний год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. По его словам, инициатива в военном конфликте принадлежит российским силам. Украинские военные пока не могут перейти в активное контрнаступление. Он счел, что конфликт может завершиться мирными переговорами уже до конца декабря.В свою очередь бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет заявил, что конфликт на Украине закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. Он обратил внимание на то, что решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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рустем умеров, новости, украина, план, партнерство
Рустем Умеров, Новости, Украина, план, партнерство
Умеров отказался раскрыть украинский план на год
07:58 15.01.2024 (обновлено: 08:15 15.01.2024)
Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался рассказать про украинский план на 2024 год. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ)
"Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры", - сказал Умеров.
В начале месяца генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что нынешний год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. По его словам, инициатива в военном конфликте принадлежит российским силам. Украинские военные пока не могут перейти в активное контрнаступление. Он счел, что конфликт может завершиться мирными переговорами уже до конца декабря.
В свою очередь бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет заявил, что конфликт на Украине закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. Он обратил внимание на то, что решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.