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Еще один "господин Никто". Почему Франция обречена на катастрофу

Еще один "господин Никто". Почему Франция обречена на катастрофу - 15.01.2024 Украина.ру

Еще один "господин Никто". Почему Франция обречена на катастрофу

Последние новости из Франции, откровенно говоря, шокировали. Сначала премьером страны стал ничем не примечательный бывший министр по делам молодежи, Габриэль Атталь, которому всего 34 года

2024-01-15T05:31

2024-01-15T05:31

2024-01-15T05:31

эксклюзив

франция

эммануэль макрон

шарль де голль

глобализм

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Габриэль – открытый гомосексуалист, но это уже давно никого в Европе не шокирует. А через пару дней МИД Франции возглавил супруг нового премьера – Стефан Сежурне (39 лет).Новая должность Сежурне называется "министр Европы и иностранных дел". Ну, для Европы подойдёт. А для других "иностранных дел"?Конечно, сложновато представить себе коммуникацию министра – гомосексуалиста с арабскими странами, например. Но провластная пресса Франции – в восхищении."Самый популярный член правительства, будущий президент!" – так описывают Габриэля Атталя.Атталя и Сежурне называют возможными будущими президентами Франции (выборы будут в 2027 году). В любом случае, один из них может стать, например, президентом, а второй будет его первым джентльменом.Два глобалистаНо и злые языки не молчат. Габриэль Атталь уже получил не очень почётное звание: "вторая леди Франции" (намёк на то, что он слишком близок к президенту Макрону).Глава левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон написал, что Атталь "вернулся к работе пресс-секретаря". Это и насмешка над полной несамостоятельностью нового премьера, и отсылка к его прежней должности, с которой он начал своё восхождение к власти: 7 лет тому назад 27-летний тогда Атталь стал пресс-секретарём партии Макрона "Вперёд!"Впоследствии был "спикером правительства".Из-за того, что он очень часто появляется на ТВ, а также ведет своё политическое шоу в соцсетях, Атталь хорошо известен каждому французу и, действительно, достаточно популярен. Но не как политик, а скорее как журналист.Атталь - еврей, гей, при этом в графе "вероисповедание" пишет "православный". Сочетание - крайне необычное, но таковы официальные данные.Его предки - из России. Среди его родственников есть даже графы Голицыны. Родители его мамы эмигрировали из России ещё во время гражданской войны. Дальний предок был предводителем дворянства Одесского уезда при императоре Александре Втором.Больше всего удивляет всех возраст и, скажем так, незрелость нового премьера. Против этого назначения высказались даже члены нынешнего правительства - министр финансов Франции и министр внутренних дел.В 34 года ничем не примечательный юноша назначен руководить Францией? А его супруг - руководить всей дипломатией страны?"Голубое лобби" или фининтерн?Выводы, конечно, напрашиваются сразу: работает "голубое лобби".Но будет большой ошибкой считать, что их двигает лобби "нетрадиционной ориентации". Хотя такое лобби, безусловно, существует, и продолжает оставаться очень влиятельным во всёх "странах победившей демократии". Но дело всё же не в этом. Гомосексуализм нынешних руководителей Франции отвлекает внимание от самого важного. Оба они - глобалисты и "слуги Фининтерна".Карьера Габриэля Атталя поддерживается с 2018 года Всемирным экономическим форумом. Так же, как и Сежурне.Оба они - космополиты, "граждане мира". Эта странная обёртка, опять сочетание несочетаемого, как и "православный гей". Обёртка "гражданин мира" скрывает под собой служение интересам глобалистов, в нашем сегодняшнем мире - служение интересам правительств США, Англии и негласного мирового правительства, представители которого как раз и заседают во Всемирном экономическом форуме.Оба они, можно так сказать, не столько открытые геи, сколько открытые политики антифранцузской направленности. Их не интересуют интересы Франции. Так же, как не интересуют они Макрона, нынешнего президента.Можно вспомнить одно из самых скандальных высказываний Макрона: "Французская культура не существует. Я никогда не видел французского искусства."Наверняка под этим охотно подпишутся космополиты Атталь и Сежурне.Гиганты прошлогоЖак Ширак, например, стал премьером в 42 года, а после этого был мэром Парижа в течение 20 лет. И только после этого, в 62 года, стал президентом.Иной путь был у стремительного Макрона, "банкира Ротшильдов", который только основал партию, и через год - уже глава государства (6 апреля 2016 года основал партию, 24 апреля 2017 избран президентом Франции).Жорж Помпиду стал премьером в 51 год, президентом - в 58.Генерал де Голль в 54 года возглавил Временное правительство Франции (в 1944 году), а официально премьер-министром республики стал в 1958, когда ему исполнилось 68 лет.Но, конечно, важен не возраст, а то, как эти люди себя вели, что они сделали и что они себе "позволяли" - в хорошем смысле этого слова."Великая Франция"Премьер Жорж Помпиду в 1964 году назвал ядерные силы НАТО в Европе "разрушительными" и "провокационными" и даже сообщил, что они имеют антифранцузскую направленность."Франция полна решимости восстановить на своей территории полное осуществление своего суверенитета", - сказал президент де Голль, и Франция вышла из военной структуры НАТО.14 членов альянса получили ноту о том, что все их военные штабы и базы должны быть закрыты, а войска должны покинуть территорию Франции. Все иностранные войска и иностранное ядерное оружие покинули территорию Франции. И американцы - тоже.Даже штаб квартира НАТО была срочно переведена из Парижа в Брюссель. Страна вернулась в военный альянс уже только при Саркози, в 2009 году.Президент Де Голль говорил о свободной Европе "от Лиссабона до Урала". Генерал отказался использовать доллар в расчётах и перешел на "золотой стандарт".Он потребовал у США обменять, как положено, их доллары на золото, и получил его - 75 тонн. Правда, шокированные США предупредили, что следующий французский корабль с долларами может встретить уже штатовская штурмовая авиация. Поэтому де Голль больше корабли с долларами в США не присылал.Но и одного корабля хватило, чтобы за де Голлем с восхищением следили во Франции, и не только во Франции. США, к сожалению, очень быстро устроили де Голлю "парижскую весну", студенческие бунты 1968 года. Видимо, это и была первая "цветная революция" в Европе в 20 веке.А какие технические достижения были у Франции при "гигантах"!При Помпиду во Франции появились скоростные автодороги, скоростные железные дороги, аэропорт Шарля де Голля, район Дефанс в Париже, застроенный небоскребами (самый известный - "Башня Монпарнас"), центр искусства Помпиду, музей д"Орсэ.При де Голле страна самостоятельно разработала ядерное оружие и средства его доставки: ракеты, бомбардировщики, атомные подводные лодки.Атомная энергетика Франции начала строиться при де Голле и получила развитие уже при следующих президентах. 56 атомных станций было построено с 1974 по 1989 год. И все последующие президенты продолжали поддерживать атомную энергетику страны, которая даёт Франции и сегодня настоящий энергетический суверенитет.Ведь Франция, благодаря де Голлю, остается крупнейшим в мире нетто-экспортером электроэнергии! Благодаря её низкой стоимости, Франция получает от экспорта прибыль в размере около 3 миллиардов евро в год.Да, станции уже изношены, есть и другие проблемы. Но всё же ни один президент Франции не пошел на то, чтобы отказаться от атомной энергии.Как это сделала при "госпоже канцлерин" соседняя Германия. Они отказались от атомных станций, и теперь страну ждёт экономический коллапс. Надо заметить, конечно, что никакого коллапса бы не было, если бы не подрыв "Северных потоков" и не решения немецкого правительства, которые привели к отказу от российских энергоресурсов. Но это уже другая история.Генерал де Голль действительно сделал Францию великой в то время. У него и лозунг такой был: "Великая Франция".Президент США Ричард Никсон называл де Голля "гигантом стратегической мысли". Человеком, который думал не только о Франции и не только об отношениях Франции и США. Он учитывал обстановку и в Азии, и в Африке, бывал в СССР и любил нашу страну.Как и Жорж Помпиду, навещавший Брежнева в Пицунде. Как и Жак Ширак, и Франсуа Миттеран. Они имели глобальный взгляд на мир и на место Франции в нём.Но время гигантов прошло.Господа "Никто"Вот каковы взгляды нынешнего президента Макрона: "У нас нет никакой программы! Но у нас есть видение будущего".Свою партию он называет "ни правой, ни левой".Политическая позиция, по сути, отсутствует. Собственного мнения нет. По любым вопросам принимает в итоге точку зрения Вашингтона. О суверенитете нет и речи.Вспомнить хотя бы историю с подлодками для Австралии, когда контракт у французских фирм просто отобрали американские? При де Голле этого бы не посмели сделать. А Макрон - ничего, только немного повозмущался для приличия.Весёлый "господин Никто", так называют его во Франции.Сегодня Макрона поддерживают 27 процентов населения. Его партия занимает третье место по популярности. И это только официальные данные. На деле поддержка может оказаться ещё меньше.Но позвольте, как же он стал президентом?Всё - как везде в странах "победившей демократии" и всеохватного либерализма: лишние бюллетени (на выборах президентом Макрона было найдено и доказано наличие полумиллиона лишних, власть просто извинилась), "правильный" подсчёт голосов, фальшивые отчёты социологов ("побеждает Макрон!"), которые делаются задолго до выборов и активно влияют на общественное мнение.Вот так один "мистер Никто" стал президентом, а теперь сделал премьером "мистера Никто" номер два.Путь ГабриэляДо этого Габриэль Атталь был простым советником министра здравоохранения. В 28 лет стал депутатом Национального собрания, в 29 - министром по делам молодёжи.Чья-то невидимая рука начала двигать Габриэля по карьерной лестнице.Габриэль Атталь открыто проживает со Стефаном Сежурне, который до последнего времени был генеральным секретарём правящей партии (вот такая должность, а вы думали, генсеки только в СССР были?).Партия называется "Возрождение". Раньше называлась "Вперёд, республика!", а до этого -"Вперёд!". Эту партию основали для Эммануэля Макрона, под выборы его президентом Франции. "En Marche!" - то есть "Вперёд!" - заглавные буквы повторяют инициалы Эммануэля Макрона.Атталь и Сежурне - супруги, между ними заключен гражданский договор.При назначении Габриэля министром по делам молодёжи французы возмущались: в сфере образования руководить поставили человека, который никакого отношения к образованию не имеет. Но протесты ни к чему не привели.Больше всего до сих пор Габриэль Атталь знаменит тем, что как министр по делам молодежи отменил ношение в школах абайи. Это традиционное для женщин ислама платье с длинными рукавами.Можно представить, как восприняли теперь миллионы мусульман Франции новость о том, что страной будет управлять открытый гей, которого ещё и считают скрытым или даже открытым исламофобом.Глобалисты во властиБывший премьер министр, Элизабет Борн, принимала непопулярные решения, за которые никогда не проголосовал бы парламент. Есть такой закон во Франции, который позволяет принимать законодательные акты без одобрения парламента.Такова была её роль: взять на себя весь негатив экономических реформ - например, пенсионного законодательства. Теперь она должна уйти, уступив место юноше без опыта в политике, в экономике, даже без житейского опыта. Это, по сути, вчерашний студент.Но и Элизабет Борн, конечно, демонстрировала чудеса экономической глупости. Она радовалась санкциям против России и считала, что они работают."Франция хочет сделать цену невыносимой для России. Санкции работают. Факты очевидны, экономика России задыхается", - так говорила она в 2022 году.И вот, через полтора года сама госпожа премьер ушла со своего поста. За этот год экономика России выросла. А экономика Франции - увы, нет.Как же будет заниматься экономикой Габриэль Атталь?"Он чистый глобалист, как и Макрон", - характеризуют Атталя эксперты.А значит, про реальный суверенитет Франции надо окончательно забыть. Если Элизабет Борн ещё пыталась что-то отстаивать, то теперь власть во Франции - полностью в руках глобалистов.Время французских политиков - "гигантов стратегической мысли" - в прошлом. Теперь пришло время политиков - "пресс-секретарей" мирового правительства."Европейские политики пытаются выглядеть как де Голль, а ведут себя как маршал Петен", - сказал президент России Владимир Путин.Да, ведут они себя как предатель Франции маршал Петен. А выглядят как школьники или студенты, которых случайно посадили за стол с табличкой "премьер" и "президент".И если во Франции не появится лидер, отстаивающий национальный суверенитет, то страна обречена на экономическую и политическую катастрофу.Но как он появится? Откуда? Все рычаги управления элитами - у Всемирного форума, всяческих "фондов Сороса" и других подобных сетевых организаций.Так что придется гражданам Франции жить с очередным "господином "Никто" и его супругом, супругой, в общем, кто их там разберёт. Да и какая, в конечном счёте, разница.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, франция, эммануэль макрон, шарль де голль, глобализм