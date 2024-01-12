https://ukraina.ru/20240112/1052669902.html

Подготовка к захвату Приднестровья, договор с Великобританией. Итоги 12 января на Украине

Подготовка к захвату Приднестровья, договор с Великобританией. Итоги 12 января на Украине - 12.01.2024 Украина.ру

Подготовка к захвату Приднестровья, договор с Великобританией. Итоги 12 января на Украине

МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке при помощи украинских специалистов терактов в ПМР. Великобритания и Украина заключили соглашение о безопасности

2024-01-12T18:00

2024-01-12T18:00

2024-01-12T18:00

эксклюзив

хроники

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О том, что иностранныеспециалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах, заявили в пятницу в пресс-службе министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской республики."По имеющей информации, в настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств Республики Молдова под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов, направленных на уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, проведения диверсий на военных объектах, захват или уничтожение высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств", - отмечалось в сообщении МГБ.Днём ранее министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской республики сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной 7 января."7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершении которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", — указывалось в сообщении вечером 11 января.Подробности произошедшего не МГБ не привело.В Государственной пограничной службе Украины отрицали какие-либо инциденты на границе."Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину", — заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.Одной из причин произошедшего могла стать охота за людьми: граждане ПМР часто имеют также российское и украинское гражданство. В соседней с Приднестровьем Одессе в последние дни многократно ужесточились облавы военкомов. Последние вламываются в автобусы, троллейбусы и маршрутки с тем, чтобы увести с собой мужчин.В итоге 12 января Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог российского военкомата — Ред.) признал факт облав, отметив, что они вполне законны."На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины", - указывалось в сообщении ТЦК.Одесские военкомы призвали мужчин города "не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга", а прийти самостоятельно в ТЦК.В то же время, инцидент на границе с Украиной произошёл менее, чем через неделю после того, как Молдавия начала атаку на экономику Приднестровья. Как рассказал в опубликованном 11 января интервью РИА "Новости" глава ПМР Вадим Красносельский, Молдавия усилила давление на экономику ПМР, отменив льготы для приднестровских компаний при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе республики вступили в силу с 1 января."Молдова усиливает политику по удушению приднестровской экономики и провоцированию социального кризиса в Приднестровье. Сохраняющаяся банковско-финансовая и транспортная блокада, проблемы с импортом большого перечня товаров, включая социально значимые — лекарства, медицинское оборудование, топливо, — блокирование экспорта приднестровских предприятий, экологические, а теперь и таможенные платежи — всё это звенья одной цепи", — отметил Красносельский, отметив, что даже такие меры не приведут к капитуляции Приднестровья.А МИД России выразил обеспокоенность по поводу учений на территории Приднестровья украинских военных."Послу [Молдавии в России Лилиану Дарию] также была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО. Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлечённости в боевые действия на стороне киевского режима", - отмечалось в сообщении МИД РФ 10 января.Ранее, осенью, ряд экспертов заявил, что руководство Молдавии может задуматься о силовом решении приднестровского вопроса."После местных выборов, показавших неизбежность её краха, Санду готова на всё. В том числе, и на подавление народных протестов руками украинских карателей. Правда, платить по 3.000 евро на укрокарательский нос бюджет не позволяет, но на святое дело подавления протестов владельцами Санду выделены гранты. Не удивлюсь, если взамен Киев потребовал и получил разрешение на вторжение в Приднестровье", - писал в конце ноября в своём телеграм-канале политолог и историк Лев Вершинин.Однако пока властям Молдавии удаётся удерживать ситуацию под своим контролем.Соглашение о безопасностиПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.Документ под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединённым королевством Великобритании и Северной Ирландии" подписали лидеры двух стран после переговоров в Мариинском дворце в Киеве.Данный документ стал первым среди договоров по безопасности во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились."Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, то война бы не началась", – заявил после подписания договора Зеленский.Сунак же заявил, что это "первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина". Также премьер-министр Великобритании подчеркнул, что его страна первой предоставляла Украине также летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты и тому подобное.Как заявили Сунак и Зеленский, в соглашении прописан срок его действия – десять лет с возможностью продления. Однако в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока действие обязательств по безопасности завершится и будет инкорпорировано в систему НАТО.Но пока Зеленский подписывал с Сунаком соглашение, украинские военные продолжали нести потери. Одним из ярчайших показателей потерь стал опрос в телеграм-канале 35-й отдельной бригады морской пехоты. Опрос проводился среди родственников бойцов и касался Крынок."Остановил опрос. Это п****ц. 212 пропали без вести, 149 погибли. В целом 361 человек. Это целый батальон. Данные, конечно, не официальные, но поверить я легко в них могу, ведь сам видел количество трупов, из которых уже мосты в болотах получились", - позже написал в группе автор опроса.Таким образом, украинские военные продолжают гибнуть в боевых действиях, которые руководство Украины могло прекратить ещё весной 2022 года, но чему помешал возглавлявший тогда правительство Великобритании Борис Джонсон.

https://ukraina.ru/20240112/1052652088.html

https://ukraina.ru/20240112/1052647129.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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