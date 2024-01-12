https://ukraina.ru/20240112/1052667599.html

В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака

В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака - 12.01.2024 Украина.ру

В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Верховная Рада также готовится к встрече

2024-01-12T17:29

2024-01-12T17:29

2024-01-12T17:29

новости

риши сунак

владимир зеленский

великобритания

украина

верховная рада

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"Оказывается, на Украине есть правительство", - иронично написала в своем телеграм-канале первый заместитель председателя ВР, депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, членов Кабинета министров Украины впервые за два года собрали в зале парламента. Президиум в парламенте задрапировали флагами Украины и Великобритании, Зеленский встретил Сунака с почетным караулом.На встрече с Зеленским британский премьер подписал "соглашение о гарантиях безопасности" в рамках декларации, которую Украина согласовала летом на саммите G7.Британия стала первой страной, подписавшей ее.Накануне визита Сунак заявил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие пару лет.

https://ukraina.ru/20240112/1052652088.html

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новости, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, украина, верховная рада