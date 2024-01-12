В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака - 12.01.2024 Украина.ру
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В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака
В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака - 12.01.2024 Украина.ру
В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Верховная Рада также готовится к встрече
2024-01-12T17:29
2024-01-12T17:29
новости
риши сунак
владимир зеленский
великобритания
украина
верховная рада
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"Оказывается, на Украине есть правительство", - иронично написала в своем телеграм-канале первый заместитель председателя ВР, депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, членов Кабинета министров Украины впервые за два года собрали в зале парламента. Президиум в парламенте задрапировали флагами Украины и Великобритании, Зеленский встретил Сунака с почетным караулом.На встрече с Зеленским британский премьер подписал "соглашение о гарантиях безопасности" в рамках декларации, которую Украина согласовала летом на саммите G7.Британия стала первой страной, подписавшей ее.Накануне визита Сунак заявил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие пару лет.
https://ukraina.ru/20240112/1052652088.html
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новости, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, украина, верховная рада
Новости, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, Верховная Рада

В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака

17:29 12.01.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Сунак
Зеленский Сунак
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Верховная Рада также готовится к встрече
"Оказывается, на Украине есть правительство", - иронично написала в своем телеграм-канале первый заместитель председателя ВР, депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, членов Кабинета министров Украины впервые за два года собрали в зале парламента.
Президиум в парламенте задрапировали флагами Украины и Великобритании, Зеленский встретил Сунака с почетным караулом.
На встрече с Зеленским британский премьер подписал "соглашение о гарантиях безопасности" в рамках декларации, которую Украина согласовала летом на саммите G7.
Британия стала первой страной, подписавшей ее.
Накануне визита Сунак заявил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие пару лет.
Зеленский и начальство (Сунак) - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
13:00
Утешительный визит Сунака, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 январяВ Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским прибудет премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
НовостиРиши СунакВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаВерховная Рада
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Подготовка к захвату Приднестровья, договор с Великобританией. Итоги 12 января на Украине
17:43Сунак и Зеленский подписали соглашение, в Великобритании его назвали историческим
17:40"Зеленский не подозревает, что первый кирпичик в приговоре ему уже заложен". Новые откровения Деркача
17:30Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен
17:29В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака
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16:45Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком"
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