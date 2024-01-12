https://ukraina.ru/20240112/1052667599.html
В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака
В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака - 12.01.2024 Украина.ру
В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Верховная Рада также готовится к встрече
2024-01-12T17:29
2024-01-12T17:29
2024-01-12T17:29
новости
риши сунак
владимир зеленский
великобритания
украина
верховная рада
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"Оказывается, на Украине есть правительство", - иронично написала в своем телеграм-канале первый заместитель председателя ВР, депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, членов Кабинета министров Украины впервые за два года собрали в зале парламента. Президиум в парламенте задрапировали флагами Украины и Великобритании, Зеленский встретил Сунака с почетным караулом.На встрече с Зеленским британский премьер подписал "соглашение о гарантиях безопасности" в рамках декларации, которую Украина согласовала летом на саммите G7.Британия стала первой страной, подписавшей ее.Накануне визита Сунак заявил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие пару лет.
https://ukraina.ru/20240112/1052652088.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, украина, верховная рада
Новости, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, Верховная Рада
В Раде впервые за два года собрали все правительство из-за визита Сунака
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Верховная Рада также готовится к встрече
"Оказывается, на Украине есть правительство", - иронично написала в своем телеграм-канале первый заместитель председателя ВР, депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, членов Кабинета министров Украины впервые за два года собрали в зале парламента.
Президиум в парламенте задрапировали флагами Украины и Великобритании, Зеленский встретил Сунака с почетным караулом.
На встрече с Зеленским британский премьер подписал "соглашение о гарантиях безопасности" в рамках декларации, которую Украина согласовала летом на саммите G7.
Британия стала первой страной, подписавшей ее.
Накануне визита Сунак заявил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие пару лет.