https://ukraina.ru/20240112/1052667485.html

Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен

Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен - 12.01.2024 Украина.ру

Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен

Почти полсотни украинских военнослужащих сдались в плен за неделю, сообщили 12 января в Минобороны РФ

2024-01-12T17:30

2024-01-12T17:30

2024-01-12T17:30

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Накануне, 11 января, украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военнослужащих. По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22.Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.

https://ukraina.ru/20240111/1052626849.html

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новости, россия, украина, плен, военнопленные, минобороны, минобороны рф, всу