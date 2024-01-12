https://ukraina.ru/20240112/1052667485.html
Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен
Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен - 12.01.2024 Украина.ру
Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен
Почти полсотни украинских военнослужащих сдались в плен за неделю, сообщили 12 января в Минобороны РФ
2024-01-12T17:30
2024-01-12T17:30
2024-01-12T17:30
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Накануне, 11 января, украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военнослужащих. По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22.Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.
https://ukraina.ru/20240111/1052626849.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, плен, военнопленные, минобороны, минобороны рф, всу
Новости, Россия, Украина, плен, военнопленные, Минобороны, Минобороны РФ, ВСУ
Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен
Почти полсотни украинских военнослужащих сдались в плен за неделю, сообщили 12 января в Минобороны РФ