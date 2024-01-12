Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен - 12.01.2024 Украина.ру
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Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен
Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен - 12.01.2024 Украина.ру
Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен
Почти полсотни украинских военнослужащих сдались в плен за неделю, сообщили 12 января в Минобороны РФ
2024-01-12T17:30
2024-01-12T17:30
новости
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украина
плен
военнопленные
минобороны
минобороны рф
всу
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Накануне, 11 января, украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военнослужащих. По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22.Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.
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новости, россия, украина, плен, военнопленные, минобороны, минобороны рф, всу
Новости, Россия, Украина, плен, военнопленные, Минобороны, Минобороны РФ, ВСУ

Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен

17:30 12.01.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Почти полсотни украинских военнослужащих сдались в плен за неделю, сообщили 12 января в Минобороны РФ
"В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении", - говорится в сводке МО РФ.
Накануне, 11 января, украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военнослужащих. По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22.
Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 10:07
"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУПоля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных. Об этом рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко, передает 11 января РИА Новости
 
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