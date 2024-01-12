https://ukraina.ru/20240112/1052666777.html

"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин

"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин - 12.01.2024 Украина.ру

"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин

В селе Оноковцы на Закарпатье женщины прогнали военкомов, пригрозив им вилами, камнями и народным гневом. Украинские телеграм-каналы публикуют видео перепалки

2024-01-12T17:13

2024-01-12T17:13

2024-01-12T17:13

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военкомат

закарпатье

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мобилизация

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Военкомы установили блокпост на въезде в село, чтобы останавливать все проезжающие автомобили и вручать мужчинам повестки. Местные жительницы стали кричать, чтобы на фронт шли они, а не вылавливали бедняков и совсем юных парней, у которых еще "ни жены, ни детей не было".Сотрудники ТЦК (они же военкомы) показали постановление коменданта об установке блокпоста, но женщин это не переубедило."А теперь собирайтесь, и идите отсюда! Потому что сейчас люди с вилами придут сюда! Сейчас вы будете убегать, потому что люди в вас камнями станут бросать. А ну, камнями метать в тех чертей! Мы решили, что вас здесь не должно быть", - пригрозили местные жительницы.В результате перепалки военкомы отошли к своей машине и отпустили автомобиль, который остановили ранее для проверки. Некоторые каналы пишут, что в машине были мужчины, номера - львовские. Регулярно в интернете появляются видео рейдов военкомов в Одессе, где мужчин выводят из общественного транспорта.

https://ukraina.ru/20240112/1052652521.html

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новости, военкомат, закарпатье, женщины, украина, мобилизация