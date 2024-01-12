"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин - 12.01.2024 Украина.ру
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"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин
"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин - 12.01.2024 Украина.ру
"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин
В селе Оноковцы на Закарпатье женщины прогнали военкомов, пригрозив им вилами, камнями и народным гневом. Украинские телеграм-каналы публикуют видео перепалки
2024-01-12T17:13
2024-01-12T17:13
новости
военкомат
закарпатье
женщины
украина
мобилизация
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Военкомы установили блокпост на въезде в село, чтобы останавливать все проезжающие автомобили и вручать мужчинам повестки. Местные жительницы стали кричать, чтобы на фронт шли они, а не вылавливали бедняков и совсем юных парней, у которых еще "ни жены, ни детей не было".Сотрудники ТЦК (они же военкомы) показали постановление коменданта об установке блокпоста, но женщин это не переубедило."А теперь собирайтесь, и идите отсюда! Потому что сейчас люди с вилами придут сюда! Сейчас вы будете убегать, потому что люди в вас камнями станут бросать. А ну, камнями метать в тех чертей! Мы решили, что вас здесь не должно быть", - пригрозили местные жительницы.В результате перепалки военкомы отошли к своей машине и отпустили автомобиль, который остановили ранее для проверки. Некоторые каналы пишут, что в машине были мужчины, номера - львовские. Регулярно в интернете появляются видео рейдов военкомов в Одессе, где мужчин выводят из общественного транспорта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военкомат, закарпатье, женщины, украина, мобилизация
Новости, военкомат, Закарпатье, женщины, Украина, мобилизация

"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин

17:13 12.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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В селе Оноковцы на Закарпатье женщины прогнали военкомов, пригрозив им вилами, камнями и народным гневом. Украинские телеграм-каналы публикуют видео перепалки
Военкомы установили блокпост на въезде в село, чтобы останавливать все проезжающие автомобили и вручать мужчинам повестки. Местные жительницы стали кричать, чтобы на фронт шли они, а не вылавливали бедняков и совсем юных парней, у которых еще "ни жены, ни детей не было".
"Слушайте, господин, вы неправильно все делаете, не по закону делаете. У вас есть документы, почему вы здесь установили блокпост и вылавливаете парней, как холопов, как крыс? У нас уже полсела погибло, а вы тут стоите, живые", - высказала военкому одна из женщин.
Сотрудники ТЦК (они же военкомы) показали постановление коменданта об установке блокпоста, но женщин это не переубедило.
"А теперь собирайтесь, и идите отсюда! Потому что сейчас люди с вилами придут сюда! Сейчас вы будете убегать, потому что люди в вас камнями станут бросать. А ну, камнями метать в тех чертей! Мы решили, что вас здесь не должно быть", - пригрозили местные жительницы.
В результате перепалки военкомы отошли к своей машине и отпустили автомобиль, который остановили ранее для проверки. Некоторые каналы пишут, что в машине были мужчины, номера - львовские.
Регулярно в интернете появляются видео рейдов военкомов в Одессе, где мужчин выводят из общественного транспорта.
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Заголовок открываемого материала
17:13"А ну, камнями метать в этих чертей!": на Закарпатье женщины отбили у военкомов нескольких мужчин
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