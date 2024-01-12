https://ukraina.ru/20240112/1052665458.html

"Мы пошли вперёд, и этот каток не остановить": Киселёв о ближайших целях и задачах России

"Мы пошли вперёд, и этот каток не остановить": Киселёв о ближайших целях и задачах России - 12.01.2024 Украина.ру

"Мы пошли вперёд, и этот каток не остановить": Киселёв о ближайших целях и задачах России

Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселёв из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал о проблемах ветеранов боевых действий из Донецкой и Луганской народных республик, раскрыл достоинства и недостатки военной техники, используемой в зоне СВО, а также дал прогноз по ходу боевых действий на линии соприкосновения

2024-01-12T16:42

2024-01-12T16:42

2024-01-12T16:42

видео

киселев

россия

украина

донбасс

сво

спецоперация

фронт

купянск

купянское направление

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00:35 – о проблемах интеграции подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР в состав ВС РФ;08:44 – о поставках вооружений и военной техники в подразделения ДНР и ЛНР;14:14 – о новых системах российских вооружений;17:00 – о возможном наступлении ВС РФ в направлении Купянска;21:08 – о переброске частей с купянского и краснолиманского на иные направления;23:23 – удары по украинским тылам: что было наиболее эффективно?25:31 – задача-максимум для ВС РФ в дистанционной войне.

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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