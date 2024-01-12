https://ukraina.ru/20240112/1052665458.html
"Мы пошли вперёд, и этот каток не остановить": Киселёв о ближайших целях и задачах России
"Мы пошли вперёд, и этот каток не остановить": Киселёв о ближайших целях и задачах России - 12.01.2024 Украина.ру
"Мы пошли вперёд, и этот каток не остановить": Киселёв о ближайших целях и задачах России
Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселёв из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал о проблемах ветеранов боевых действий из Донецкой и Луганской народных республик, раскрыл достоинства и недостатки военной техники, используемой в зоне СВО, а также дал прогноз по ходу боевых действий на линии соприкосновения
2024-01-12T16:42
2024-01-12T16:42
2024-01-12T16:42
видео
киселев
россия
украина
донбасс
сво
спецоперация
фронт
купянск
купянское направление
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00:35 – о проблемах интеграции подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР в состав ВС РФ;08:44 – о поставках вооружений и военной техники в подразделения ДНР и ЛНР;14:14 – о новых системах российских вооружений;17:00 – о возможном наступлении ВС РФ в направлении Купянска;21:08 – о переброске частей с купянского и краснолиманского на иные направления;23:23 – удары по украинским тылам: что было наиболее эффективно?25:31 – задача-максимум для ВС РФ в дистанционной войне.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, киселев, россия, украина, донбасс, сво, спецоперация, фронт, купянск, купянское направление, беспилотники, артиллерия, танки, пво, наступление, белгород, обстрелы, видео
Видео, Киселев, Россия, Украина, Донбасс, СВО, Спецоперация, фронт, Купянск, Купянское направление, беспилотники, артиллерия, танки, ПВО, наступление, Белгород, обстрелы
"Мы пошли вперёд, и этот каток не остановить": Киселёв о ближайших целях и задачах России
Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселёв из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал о проблемах ветеранов боевых действий из Донецкой и Луганской народных республик, раскрыл достоинства и недостатки военной техники, используемой в зоне СВО, а также дал прогноз по ходу боевых действий на линии соприкосновения
00:35
– о проблемах интеграции подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР в состав ВС РФ;08:44
– о поставках вооружений и военной техники в подразделения ДНР и ЛНР;14:14
– о новых системах российских вооружений;17:00
– о возможном наступлении ВС РФ в направлении Купянска;21:08
– о переброске частей с купянского и краснолиманского на иные направления;23:23
– удары по украинским тылам: что было наиболее эффективно?25:31
– задача-максимум для ВС РФ в дистанционной войне.