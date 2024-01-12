https://ukraina.ru/20240112/1052661937.html
ЦИК России направил приглашения на выборы в "не недружественные страны"
ЦИК России направил приглашения на выборы в "не недружественные страны" - 12.01.2024 Украина.ру
ЦИК России направил приглашения на выборы в "не недружественные страны"
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) направила приглашения для наблюдения на президентских выборах зарубежным партнёрам, сообщили 12 января журналисты РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Павла Андреева
2024-01-12T16:39
2024-01-12T16:39
2024-01-12T16:39
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Он отметил "большой интерес", а ответы на приглашения уже поступают.В декабре в пресс-службе ЦИК сообщили, что представители Сербии намерены принять участие в наблюдении на предстоящих выборах президента России.Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
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новости, россия, цик, выборы, президентские выборы, сербия
Новости, Россия, ЦИК, выборы, президентские выборы, Сербия
ЦИК России направил приглашения на выборы в "не недружественные страны"
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) направила приглашения для наблюдения на президентских выборах зарубежным партнёрам, сообщили 12 января журналисты РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Павла Андреева
"Приглашения уже направлены нашим партнерам в избирательных органах в не недружественных странах, а также в профильные отраслевые организации", - сказал Андреев.
Он отметил "большой интерес", а ответы на приглашения уже поступают.
В декабре в пресс-службе ЦИК сообщили, что представители Сербии намерены принять участие в наблюдении на предстоящих выборах президента России.
Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.