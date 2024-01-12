https://ukraina.ru/20240112/1052661937.html

ЦИК России направил приглашения на выборы в "не недружественные страны"

ЦИК России направил приглашения на выборы в "не недружественные страны" - 12.01.2024 Украина.ру

ЦИК России направил приглашения на выборы в "не недружественные страны"

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) направила приглашения для наблюдения на президентских выборах зарубежным партнёрам, сообщили 12 января журналисты РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Павла Андреева

2024-01-12T16:39

2024-01-12T16:39

2024-01-12T16:39

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Он отметил "большой интерес", а ответы на приглашения уже поступают.В декабре в пресс-службе ЦИК сообщили, что представители Сербии намерены принять участие в наблюдении на предстоящих выборах президента России.Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.

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