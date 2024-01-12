Выход из тупика по Украине. Что показала эскалация на Ближнем Востоке - 12.01.2024 Украина.ру
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Выход из тупика по Украине. Что показала эскалация на Ближнем Востоке
Выход из тупика по Украине. Что показала эскалация на Ближнем Востоке - 12.01.2024 Украина.ру
Выход из тупика по Украине. Что показала эскалация на Ближнем Востоке
Англосаксонская коалиция сформирована. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли ракетный удар по территории Йемена. Вооруженные силы двух стран также поддержали Австралия, Канада, Нидерланды и Бахрейн
2024-01-12T16:10
2024-01-12T16:10
эксклюзив
йемен
хуситы
сша
великобритания
украина
джо байден
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Заявленная цель операции – предотвратить нападение на коммерческие суда в Красном море и обезопасить важный ближневосточный регион от военных вызовов со стороны хуситов и их сторонников.Можно ли считать 12 января новой точкой отсчета в расширении эскалации на Ближнем Востоке – анализировали эксперты на своих страницах в социальных сетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Вашингтон и Лондон нанесли удары по Йемену Центральное командование ВС США выпустило следующий пресс-релиз:"12 января в 2:30 ночи (по времени Саны) силы Центрального командования США в координации с Соединённым Королевством и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов, чтобы ослабить их способность продолжать свои незаконные и безрассудные нападения на американские и международные объекты, суда и коммерческое судоходство в Красном море.Эта многонациональная акция была направлена против радиолокационных систем, систем противовоздушной обороны, а также мест хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, крылатых и баллистических ракет".Важная деталь. В релизе заявляется, что "эти удары не связаны с операцией Prosperity Guardian, оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, и проводятся отдельно от неё".По имеющимся данным, только ВВС США нанесли удары по шести десяткам целей на 16 объектах хуситов. Кроме того, крылатые ракеты Tomahawk применялись с кораблей и подлодок США и Британии.Что это означает? Самое главное заключается в том, что американские и британские корабли, подлодки и летательные аппараты в Красном море становятся легитимными военными целями для йеменского движения "Ансар Аллах".А если брать шире, то любые военные объекты США и Британии и в любой точке Земного шара. Этот фактор можно и нужно использовать — в том числе как ответ на гибридную войну Глобального Запада во главе с США и Британией против России на Украине.Тюрколог Владимир Аватков:Удар по Йемену – акт агрессии Шестерного союза (США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Бахрейн, Канада) против суверенного государства. Он уже ожидаемо привёл к росту цен на нефть и сокращению грузопотока регионе.Этот произвол оказался возможным по той причине, что система международного права давно растоптана западными державами, а международные отношения ушли на перезагрузку.Всё всем резко стало можно. Интересно, насколько преступная коалиция понимает то, какой древний сундук войны они очередной раз пытаются открыть.Скорее всего, понимают.Дело в том, что нет у них шансов, кроме как в случае, когда гореть будет всё ярким пламенем. Разрыв торговли, полная перезагрузка - и как можно более неспешно. Чтобы успеть сами перезагрузиться.Иными словами, нужна эпоха войн. Где-то ярких и коротких, однодневных, чтобы показывать, что вялый гегемон ещё на плаву. А где-то затяжных и кровавых.Как метко выразилась М. В. Захарова, эта агрессия - "полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей". Запад хочет разрушить контуры нового мира на Ближнем Востоке. Ему чужда российская повестка инклюзивной безопасности в регионе.Отсюда - одна эскалация сменяет другую. Здесь и Газа, и Йемен, и "как бы Иран приплести".Самое интересно, как когда-то сказал наш министр иностранных дел, приближение нового полицентризма можно только замедлить, но нельзя остановить. Незаконные действия Запада, как бы они н стремились к иному, только ускоряют переход миропорядка к новой эпохе.Политолог Максим Жаров:США и Великобритания начали операцию против йеменских хуситов с "отключённым" Пентагоном (Ллойд Остин по-прежнему в больнице) и при медийном доминировании Лондона.По первым признакам это даже не одноразовая манипуляция, а чья-то персональная импровизация. Все это может привести к тому, что политическое и военное планирование администрации Байдена будет окончательно нарушено и начнётся совсем уж невероятная импровизация одновременно на нескольких ТВД.Так что Россия, Китай и Иран сейчас должны давить на администрацию Байдена с целью восстановления управляемости событий на Ближнем Востоке. Иначе остановить скатывание мира к глобальному конфликту будет очень сложно.Украинский политик Евгений Шевченко:Судя по публикациям западных и ближневосточных СМИ, у обеих сторон небольшое замешательство от вчерашних событий в Йемене. Думаю, конкретного плана нет ни у одной из сторон нового очага конфликта на Ближнем Востоке.Украинский политолог Константин Бондаренко:США и Великобритания в ближайшие часы могут начать боевые действия против йеменских хуситов. Тем, кто считают, что сумма боевых действий в других точках планеты может привести к остановке или замораживанию войны в Украине, не стоит обольщаться. Это разные темы и их по-разному будут подавать и продавать потребителям информации.А пока всем любителям войнушек надо помнить основное правило войн на Ближнем Востоке: главное - случайно не перепутать хуситов с хасидами. Были еще гуситы, но это было давно и в других широтах.Политический эксперт Малек Дудаков:Ракетные удары по Йемену усилили раскол внутри США. Белый дом после длительной паузы принял решение вместе с кабинетом Риши Сунака ударить по инфраструктуре хуситов. Хотя Байден долгое время отказывался лезть в Йемен - опасаясь разрастания войны на Ближнем Востоке.Республиканцы бросились обвинять Байдена в том, что он атаковал хуситов слишком поздно. И это позволило им накопить силы - чтобы теперь задействовать дроны и ракеты против американских баз. К тому же хуситы вполне могут ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии - что отправит нефтяные цены выше 100 долларов за баррель и ввергнет США в рецессию.А однопартийцы Байдена - из круга левых демократов - обрушились с критикой на Белый дом за начало войны без разрешения Конгресса. Ро Ханна, Рашида Тлайб и Барбара Ли назвали это прямым нарушением конституции США - и превышением президентских полномочий.По принятому в эпоху вьетнамской войны закону президент США имеет право участвовать в конфликте без одобрения Конгресса до 60 дней. Хотя многие и считают это антиконституционным. Но Байден специально не стал запрашивать разрешения Конгресса - понимая, что на фоне раскола и бюджетных войн вопрос согласования атаки на хуситов затянется надолго.Параллельно продолжают бушевать скандалы вокруг Пентагона. Не только Ллойд Остин встретил начало 2024 года не на рабочем месте. Но и его первый заместитель - Кэтлин Хикс - вдруг отправилась на пляжный отдых в Пуэрто-Рико. Они выбрали самое лучшее время, чтобы слинять с патовой ситуацией на Украине и резкой эскалацией на Ближнем Востоке.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20240112/1052655871.html
https://ukraina.ru/20240112/1052656304.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, йемен, хуситы, сша, великобритания, украина, джо байден
Эксклюзив, Йемен, хуситы, США, Великобритания, Украина, Джо Байден

Выход из тупика по Украине. Что показала эскалация на Ближнем Востоке

16:10 12.01.2024
 
© Public domain
© Public domain
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Англосаксонская коалиция сформирована. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли ракетный удар по территории Йемена. Вооруженные силы двух стран также поддержали Австралия, Канада, Нидерланды и Бахрейн
Заявленная цель операции – предотвратить нападение на коммерческие суда в Красном море и обезопасить важный ближневосточный регион от военных вызовов со стороны хуситов и их сторонников.
Можно ли считать 12 января новой точкой отсчета в расширении эскалации на Ближнем Востоке – анализировали эксперты на своих страницах в социальных сетях.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
Вашингтон и Лондон нанесли удары по Йемену Центральное командование ВС США выпустило следующий пресс-релиз:
"12 января в 2:30 ночи (по времени Саны) силы Центрального командования США в координации с Соединённым Королевством и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов, чтобы ослабить их способность продолжать свои незаконные и безрассудные нападения на американские и международные объекты, суда и коммерческое судоходство в Красном море.
Эта многонациональная акция была направлена против радиолокационных систем, систем противовоздушной обороны, а также мест хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, крылатых и баллистических ракет".
Важная деталь. В релизе заявляется, что "эти удары не связаны с операцией Prosperity Guardian, оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, и проводятся отдельно от неё".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
15:43
Бомбардировка Йемена. США выстрелили себе в ногуСоединенные Штаты Америки начали очередную полномасштабную агрессивную войну на Ближнем Востоке
По имеющимся данным, только ВВС США нанесли удары по шести десяткам целей на 16 объектах хуситов. Кроме того, крылатые ракеты Tomahawk применялись с кораблей и подлодок США и Британии.
Что это означает? Самое главное заключается в том, что американские и британские корабли, подлодки и летательные аппараты в Красном море становятся легитимными военными целями для йеменского движения "Ансар Аллах".
А если брать шире, то любые военные объекты США и Британии и в любой точке Земного шара. Этот фактор можно и нужно использовать — в том числе как ответ на гибридную войну Глобального Запада во главе с США и Британией против России на Украине.
Тюрколог Владимир Аватков:
Удар по Йемену – акт агрессии Шестерного союза (США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Бахрейн, Канада) против суверенного государства. Он уже ожидаемо привёл к росту цен на нефть и сокращению грузопотока регионе.
Этот произвол оказался возможным по той причине, что система международного права давно растоптана западными державами, а международные отношения ушли на перезагрузку.
Всё всем резко стало можно. Интересно, насколько преступная коалиция понимает то, какой древний сундук войны они очередной раз пытаются открыть.
Скорее всего, понимают.
Дело в том, что нет у них шансов, кроме как в случае, когда гореть будет всё ярким пламенем. Разрыв торговли, полная перезагрузка - и как можно более неспешно. Чтобы успеть сами перезагрузиться.
Дмитрий Дробницкий интервью
14:39
Дмитрий Дробницкий: Хотя США втянулись в заваруху с хуситами, ВСУ еще не скоро останутся без снарядов США сейчас остановили предоставление военной помощи Украине в связи с прекращением финансирования, но огромное количество грузов еще находится в пути, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Иными словами, нужна эпоха войн. Где-то ярких и коротких, однодневных, чтобы показывать, что вялый гегемон ещё на плаву. А где-то затяжных и кровавых.
Как метко выразилась М. В. Захарова, эта агрессия - "полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей". Запад хочет разрушить контуры нового мира на Ближнем Востоке. Ему чужда российская повестка инклюзивной безопасности в регионе.
Отсюда - одна эскалация сменяет другую. Здесь и Газа, и Йемен, и "как бы Иран приплести".
Самое интересно, как когда-то сказал наш министр иностранных дел, приближение нового полицентризма можно только замедлить, но нельзя остановить. Незаконные действия Запада, как бы они н стремились к иному, только ускоряют переход миропорядка к новой эпохе.
Политолог Максим Жаров:
США и Великобритания начали операцию против йеменских хуситов с "отключённым" Пентагоном (Ллойд Остин по-прежнему в больнице) и при медийном доминировании Лондона.
По первым признакам это даже не одноразовая манипуляция, а чья-то персональная импровизация. Все это может привести к тому, что политическое и военное планирование администрации Байдена будет окончательно нарушено и начнётся совсем уж невероятная импровизация одновременно на нескольких ТВД.
Так что Россия, Китай и Иран сейчас должны давить на администрацию Байдена с целью восстановления управляемости событий на Ближнем Востоке. Иначе остановить скатывание мира к глобальному конфликту будет очень сложно.
Украинский политик Евгений Шевченко:
Судя по публикациям западных и ближневосточных СМИ, у обеих сторон небольшое замешательство от вчерашних событий в Йемене. Думаю, конкретного плана нет ни у одной из сторон нового очага конфликта на Ближнем Востоке.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
14:40
"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по ЙеменуПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января в общении с журналистами ответил на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать авиаудары США и Великобритании по Йемену
Украинский политолог Константин Бондаренко:
США и Великобритания в ближайшие часы могут начать боевые действия против йеменских хуситов. Тем, кто считают, что сумма боевых действий в других точках планеты может привести к остановке или замораживанию войны в Украине, не стоит обольщаться. Это разные темы и их по-разному будут подавать и продавать потребителям информации.
А пока всем любителям войнушек надо помнить основное правило войн на Ближнем Востоке: главное - случайно не перепутать хуситов с хасидами. Были еще гуситы, но это было давно и в других широтах.
Политический эксперт Малек Дудаков:
Ракетные удары по Йемену усилили раскол внутри США. Белый дом после длительной паузы принял решение вместе с кабинетом Риши Сунака ударить по инфраструктуре хуситов. Хотя Байден долгое время отказывался лезть в Йемен - опасаясь разрастания войны на Ближнем Востоке.
Республиканцы бросились обвинять Байдена в том, что он атаковал хуситов слишком поздно. И это позволило им накопить силы - чтобы теперь задействовать дроны и ракеты против американских баз. К тому же хуситы вполне могут ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии - что отправит нефтяные цены выше 100 долларов за баррель и ввергнет США в рецессию.
А однопартийцы Байдена - из круга левых демократов - обрушились с критикой на Белый дом за начало войны без разрешения Конгресса. Ро Ханна, Рашида Тлайб и Барбара Ли назвали это прямым нарушением конституции США - и превышением президентских полномочий.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
15:53
На пути к Третьей мировой. США системно организовывают вселенский хаосКак и прогнозировали многие специалисты, после войны Израиля с движением ХАМАС вторая точка нестабильности и турбулентности, ставящих планету на грань Третьей мировой войны, разрослась на Ближнем Востоке – в Йемене
По принятому в эпоху вьетнамской войны закону президент США имеет право участвовать в конфликте без одобрения Конгресса до 60 дней. Хотя многие и считают это антиконституционным. Но Байден специально не стал запрашивать разрешения Конгресса - понимая, что на фоне раскола и бюджетных войн вопрос согласования атаки на хуситов затянется надолго.
Параллельно продолжают бушевать скандалы вокруг Пентагона. Не только Ллойд Остин встретил начало 2024 года не на рабочем месте. Но и его первый заместитель - Кэтлин Хикс - вдруг отправилась на пляжный отдых в Пуэрто-Рико. Они выбрали самое лучшее время, чтобы слинять с патовой ситуацией на Украине и резкой эскалацией на Ближнем Востоке.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивЙеменхуситыСШАВеликобританияУкраинаДжо Байден
 
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