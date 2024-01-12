https://ukraina.ru/20240112/1052661029.html

Выход из тупика по Украине. Что показала эскалация на Ближнем Востоке

Выход из тупика по Украине. Что показала эскалация на Ближнем Востоке - 12.01.2024 Украина.ру

Выход из тупика по Украине. Что показала эскалация на Ближнем Востоке

Англосаксонская коалиция сформирована. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли ракетный удар по территории Йемена. Вооруженные силы двух стран также поддержали Австралия, Канада, Нидерланды и Бахрейн

2024-01-12T16:10

2024-01-12T16:10

2024-01-12T16:10

эксклюзив

йемен

хуситы

сша

великобритания

украина

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052661767_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c075cad670820ef835a4858d77880351.jpg

Заявленная цель операции – предотвратить нападение на коммерческие суда в Красном море и обезопасить важный ближневосточный регион от военных вызовов со стороны хуситов и их сторонников.Можно ли считать 12 января новой точкой отсчета в расширении эскалации на Ближнем Востоке – анализировали эксперты на своих страницах в социальных сетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Вашингтон и Лондон нанесли удары по Йемену Центральное командование ВС США выпустило следующий пресс-релиз:"12 января в 2:30 ночи (по времени Саны) силы Центрального командования США в координации с Соединённым Королевством и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов, чтобы ослабить их способность продолжать свои незаконные и безрассудные нападения на американские и международные объекты, суда и коммерческое судоходство в Красном море.Эта многонациональная акция была направлена против радиолокационных систем, систем противовоздушной обороны, а также мест хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, крылатых и баллистических ракет".Важная деталь. В релизе заявляется, что "эти удары не связаны с операцией Prosperity Guardian, оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, и проводятся отдельно от неё".По имеющимся данным, только ВВС США нанесли удары по шести десяткам целей на 16 объектах хуситов. Кроме того, крылатые ракеты Tomahawk применялись с кораблей и подлодок США и Британии.Что это означает? Самое главное заключается в том, что американские и британские корабли, подлодки и летательные аппараты в Красном море становятся легитимными военными целями для йеменского движения "Ансар Аллах".А если брать шире, то любые военные объекты США и Британии и в любой точке Земного шара. Этот фактор можно и нужно использовать — в том числе как ответ на гибридную войну Глобального Запада во главе с США и Британией против России на Украине.Тюрколог Владимир Аватков:Удар по Йемену – акт агрессии Шестерного союза (США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Бахрейн, Канада) против суверенного государства. Он уже ожидаемо привёл к росту цен на нефть и сокращению грузопотока регионе.Этот произвол оказался возможным по той причине, что система международного права давно растоптана западными державами, а международные отношения ушли на перезагрузку.Всё всем резко стало можно. Интересно, насколько преступная коалиция понимает то, какой древний сундук войны они очередной раз пытаются открыть.Скорее всего, понимают.Дело в том, что нет у них шансов, кроме как в случае, когда гореть будет всё ярким пламенем. Разрыв торговли, полная перезагрузка - и как можно более неспешно. Чтобы успеть сами перезагрузиться.Иными словами, нужна эпоха войн. Где-то ярких и коротких, однодневных, чтобы показывать, что вялый гегемон ещё на плаву. А где-то затяжных и кровавых.Как метко выразилась М. В. Захарова, эта агрессия - "полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей". Запад хочет разрушить контуры нового мира на Ближнем Востоке. Ему чужда российская повестка инклюзивной безопасности в регионе.Отсюда - одна эскалация сменяет другую. Здесь и Газа, и Йемен, и "как бы Иран приплести".Самое интересно, как когда-то сказал наш министр иностранных дел, приближение нового полицентризма можно только замедлить, но нельзя остановить. Незаконные действия Запада, как бы они н стремились к иному, только ускоряют переход миропорядка к новой эпохе.Политолог Максим Жаров:США и Великобритания начали операцию против йеменских хуситов с "отключённым" Пентагоном (Ллойд Остин по-прежнему в больнице) и при медийном доминировании Лондона.По первым признакам это даже не одноразовая манипуляция, а чья-то персональная импровизация. Все это может привести к тому, что политическое и военное планирование администрации Байдена будет окончательно нарушено и начнётся совсем уж невероятная импровизация одновременно на нескольких ТВД.Так что Россия, Китай и Иран сейчас должны давить на администрацию Байдена с целью восстановления управляемости событий на Ближнем Востоке. Иначе остановить скатывание мира к глобальному конфликту будет очень сложно.Украинский политик Евгений Шевченко:Судя по публикациям западных и ближневосточных СМИ, у обеих сторон небольшое замешательство от вчерашних событий в Йемене. Думаю, конкретного плана нет ни у одной из сторон нового очага конфликта на Ближнем Востоке.Украинский политолог Константин Бондаренко:США и Великобритания в ближайшие часы могут начать боевые действия против йеменских хуситов. Тем, кто считают, что сумма боевых действий в других точках планеты может привести к остановке или замораживанию войны в Украине, не стоит обольщаться. Это разные темы и их по-разному будут подавать и продавать потребителям информации.А пока всем любителям войнушек надо помнить основное правило войн на Ближнем Востоке: главное - случайно не перепутать хуситов с хасидами. Были еще гуситы, но это было давно и в других широтах.Политический эксперт Малек Дудаков:Ракетные удары по Йемену усилили раскол внутри США. Белый дом после длительной паузы принял решение вместе с кабинетом Риши Сунака ударить по инфраструктуре хуситов. Хотя Байден долгое время отказывался лезть в Йемен - опасаясь разрастания войны на Ближнем Востоке.Республиканцы бросились обвинять Байдена в том, что он атаковал хуситов слишком поздно. И это позволило им накопить силы - чтобы теперь задействовать дроны и ракеты против американских баз. К тому же хуситы вполне могут ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии - что отправит нефтяные цены выше 100 долларов за баррель и ввергнет США в рецессию.А однопартийцы Байдена - из круга левых демократов - обрушились с критикой на Белый дом за начало войны без разрешения Конгресса. Ро Ханна, Рашида Тлайб и Барбара Ли назвали это прямым нарушением конституции США - и превышением президентских полномочий.По принятому в эпоху вьетнамской войны закону президент США имеет право участвовать в конфликте без одобрения Конгресса до 60 дней. Хотя многие и считают это антиконституционным. Но Байден специально не стал запрашивать разрешения Конгресса - понимая, что на фоне раскола и бюджетных войн вопрос согласования атаки на хуситов затянется надолго.Параллельно продолжают бушевать скандалы вокруг Пентагона. Не только Ллойд Остин встретил начало 2024 года не на рабочем месте. Но и его первый заместитель - Кэтлин Хикс - вдруг отправилась на пляжный отдых в Пуэрто-Рико. Они выбрали самое лучшее время, чтобы слинять с патовой ситуацией на Украине и резкой эскалацией на Ближнем Востоке.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20240112/1052655871.html

https://ukraina.ru/20240112/1052656304.html

https://ukraina.ru/20240112/1052656725.html

https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, йемен, хуситы, сша, великобритания, украина, джо байден