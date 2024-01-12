СБУ объявила подозрение луганскому священнику, против которого Зеленский ввел санкции - 12.01.2024 Украина.ру
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СБУ объявила подозрение луганскому священнику, против которого Зеленский ввел санкции
СБУ объявила подозрение луганскому священнику, против которого Зеленский ввел санкции - 12.01.2024 Украина.ру
СБУ объявила подозрение луганскому священнику, против которого Зеленский ввел санкции
Митрополит Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Василий Поворознюк получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 12 января пресс-служба СБУ
2024-01-12T16:05
2024-01-12T16:05
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сбу
священник
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Поводом стало участие священнослужителя в церемонии присоединения Луганской Народной Республики к России в сентябре 2022 года, а также участие в мероприятии, на котором присутствовал глава ЛНР Леонид Пасечник."Тогда под камеры российских телеканалов Поворознюк совместно с советником Кадырова выступил за принятие так называемой резолюции, где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте", - пишет СБУ.Митрополита обвиняют в "пособничестве государству-агрессору", ему может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества, однако подозрение заочное.В декабре 2022 года он попал в список священников, "угрожающих национальной безопасности Украины".Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в тот же день президент Владимир Зеленский ввел в действие это решение.Первым результатом работы СНБО в этой части стал санкционный список из 10-ти священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.
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новости, репрессии, сбу, священник, упц
Новости, репрессии, СБУ, священник, УПЦ

СБУ объявила подозрение луганскому священнику, против которого Зеленский ввел санкции

16:05 12.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Водник
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© commons.wikimedia.org / Водник
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Митрополит Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Василий Поворознюк получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 12 января пресс-служба СБУ
Поводом стало участие священнослужителя в церемонии присоединения Луганской Народной Республики к России в сентябре 2022 года, а также участие в мероприятии, на котором присутствовал глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Тогда под камеры российских телеканалов Поворознюк совместно с советником Кадырова выступил за принятие так называемой резолюции, где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте", - пишет СБУ.
Митрополита обвиняют в "пособничестве государству-агрессору", ему может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества, однако подозрение заочное.
В декабре 2022 года он попал в список священников, "угрожающих национальной безопасности Украины".
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в тот же день президент Владимир Зеленский ввел в действие это решение.
Первым результатом работы СНБО в этой части стал санкционный список из 10-ти священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.
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