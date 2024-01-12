Плагиат и сомнительные личности: участники украинского Нацотбора на Евровидение уже попали в скандалы - 12.01.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240112/1052657856.html
Плагиат и сомнительные личности: участники украинского Нацотбора на Евровидение уже попали в скандалы
Плагиат и сомнительные личности: участники украинского Нацотбора на Евровидение уже попали в скандалы - 12.01.2024 Украина.ру
Плагиат и сомнительные личности: участники украинского Нацотбора на Евровидение уже попали в скандалы
На Украине прошла жеребьевка участников Нацотбора на Евровидение-2024, были выбраны 11 финалистов, передает "Суспільне"
2024-01-12T14:58
2024-01-12T15:15
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евровидение
культура
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Финал пройдет 3 февраля, место его проведения сохраняется в секрете из соображений безопасности. Судейский состав украинцы выберут онлайн-голосованием на следующей неделе.В список участников попали Alyona Alyona &amp; Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.В мае 2024 году песенный конкурс "Евровидение" пройдёт в шведском городе Мальмё.Коллектив NAHABA, который представил композицию Glasss обвинили в плагиате: музыкальный материал напомнил аудитории песню "Нас не догонят!" российской группы "t.A.T.u"."Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - цитирует издание "РБК-Украина" один из комментариев в You-Tube.Сомнительный момент комментаторы нашли и в песне дуэта Alyona Alyona &amp; Jerry Heil (Алёна Савраненко и Яна Шемаева) Teresa &amp; Maria.В песне следующий припев:"З нами Мама Тереза і Діва МаріяБосі, ніби по лезу, йшли по землі"(с нами Мама Тереза и Дева Мария, босые, как по лезвию, шли по земле – ред.)Упоминание католической монахини матери Терезы Калькуттской (Агнес Бояджиу) многие украинцы сочли неуместным из-за многочисленных исторических материалов, утверждающих, что в хосписах, которые она организовывала, умирающим не помогали, не лечили, а, напротив, издевались над людьми, а целью самой монахини было не милосердие, а заработок.
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новости, украина, музыка, евровидение, культура
Культура, Новости, Украина, музыка, Евровидение, культура

Плагиат и сомнительные личности: участники украинского Нацотбора на Евровидение уже попали в скандалы

14:58 12.01.2024 (обновлено: 15:15 12.01.2024)
 
© eurovision.tv
© eurovision.tv
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На Украине прошла жеребьевка участников Нацотбора на Евровидение-2024, были выбраны 11 финалистов, передает "Суспільне"
Финал пройдет 3 февраля, место его проведения сохраняется в секрете из соображений безопасности. Судейский состав украинцы выберут онлайн-голосованием на следующей неделе.
В список участников попали Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.
В мае 2024 году песенный конкурс "Евровидение" пройдёт в шведском городе Мальмё.
Коллектив NAHABA, который представил композицию Glasss обвинили в плагиате: музыкальный материал напомнил аудитории песню "Нас не догонят!" российской группы "t.A.T.u".
"Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - цитирует издание "РБК-Украина" один из комментариев в You-Tube.
Сомнительный момент комментаторы нашли и в песне дуэта Alyona Alyona & Jerry Heil (Алёна Савраненко и Яна Шемаева) Teresa & Maria.
В песне следующий припев:
"З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі"
(с нами Мама Тереза и Дева Мария, босые, как по лезвию, шли по земле – ред.)
Упоминание католической монахини матери Терезы Калькуттской (Агнес Бояджиу) многие украинцы сочли неуместным из-за многочисленных исторических материалов, утверждающих, что в хосписах, которые она организовывала, умирающим не помогали, не лечили, а, напротив, издевались над людьми, а целью самой монахини было не милосердие, а заработок.
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