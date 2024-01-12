"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену - 12.01.2024 Украина.ру
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"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену
"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену - 12.01.2024 Украина.ру
"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января в общении с журналистами ответил на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать авиаудары США и Великобритании по Йемену
2024-01-12T14:40
2024-01-12T14:40
йемен
новости
дмитрий песков
сша
кремль
зарубежье
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"Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция", - сказал Песков.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства.
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йемен, новости, дмитрий песков, сша, кремль, зарубежье
Йемен, Новости, Дмитрий Песков, США, Кремль, Зарубежье

"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену

14:40 12.01.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января в общении с журналистами ответил на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать авиаудары США и Великобритании по Йемену
"Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция", - сказал Песков.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства.
бомбардировки Йемена США и Великобританией - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
08:56
Атака на Йемен и прекращение помощи Киеву. Главное на Украине на утро 12 январяСША и Великобритания начали бомбардировки Йемена. Белый дом объявил о прекращении помощи Украине
 
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