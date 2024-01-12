https://ukraina.ru/20240112/1052656725.html

"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену

"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену - 12.01.2024 Украина.ру

"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января в общении с журналистами ответил на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать авиаудары США и Великобритании по Йемену

2024-01-12T14:40

2024-01-12T14:40

2024-01-12T14:40

йемен

новости

дмитрий песков

сша

кремль

зарубежье

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"Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция", - сказал Песков.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства.

https://ukraina.ru/20240112/1052647129.html

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йемен, новости, дмитрий песков, сша, кремль, зарубежье