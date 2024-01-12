https://ukraina.ru/20240112/1052656725.html
"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену
"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену - 12.01.2024 Украина.ру
"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января в общении с журналистами ответил на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать авиаудары США и Великобритании по Йемену
2024-01-12T14:40
2024-01-12T14:40
2024-01-12T14:40
йемен
новости
дмитрий песков
сша
кремль
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_5810182dca8cd7ac81ae49c706b7d0b7.jpg.webp
"Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция", - сказал Песков.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства.
https://ukraina.ru/20240112/1052647129.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9d5c86fcaf945ded6eef47e8dd1ad844.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
йемен, новости, дмитрий песков, сша, кремль, зарубежье
Йемен, Новости, Дмитрий Песков, США, Кремль, Зарубежье
"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января в общении с журналистами ответил на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать авиаудары США и Великобритании по Йемену
"Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция", - сказал Песков.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства.