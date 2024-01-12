https://ukraina.ru/20240112/1052655871.html

Бомбардировка Йемена. США выстрелили себе в ногу

Бомбардировка Йемена. США выстрелили себе в ногу - 12.01.2024 Украина.ру

Бомбардировка Йемена. США выстрелили себе в ногу

Соединенные Штаты Америки начали очередную полномасштабную агрессивную войну на Ближнем Востоке

2024-01-12T15:43

2024-01-12T15:43

2024-01-12T15:58

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Американские военные корабли, подводные лодки и боевая авиация нанесли массированные ракетные удары по территории Йемена, включая столицу страны Сану и стратегически важный порт на Красном море — Ходейду.По данным министерства обороны США, для этой атаки были использованы сотни высокоточных боеприпасов. А глава Пентагона Ллойд Остин лично контролировал ее из больницы, где он находится после недавно сделанной операции.Как заявили в Вашингтоне и Лондоне, ракетные обстрелы совершаются в целях защиты от повстанческой организации «Ансар Аллах», которая объединила под руководством семьи аль-Хуси местных шиитов-зейдитов и контролирует значительную часть Йемена.Хуситы, как принято называть йеменских повстанцев, атакуют в Красном море суда, следующие в порты Израиля, в отместку за жестокие бомбардировки сектора Газа. Они используют для этого малозаметные беспилотники и быстроходные катера, не обращая внимания на грозные окрики из Белого дома.А Вашингтон пытается сохранить за собой роль глобального полицейского, подбрасывая дрова в костер ближневосточного конфликта.Военную операцию поддержали Великобритания, Австралия, Канада и Нидерланды, однако фактически ее осуществляют военные силы США.Лондон смог задействовать для участия в агрессии эсминец в сопровождении авиагруппы, а остальные младшие партнеры Америки прислали на американские корабли своих офицеров.Единственным арабским государством, которое формально присоединилась к этой атаке, стал Бахрейн — маленькая островная страна, на территории которой давно базируется Пятый флот США.Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, которые не так давно воевали против хуситов в Йемене, уклонились от участия в военной агрессии. А Оман даже решил закрыть свое небо для иностранных военных самолетов, чтобы они не наносили удары из воздушного пространства этой страны.Основная ответственность за последствия военной авантюры ложится именно на США, а ее результаты являются сейчас совершенно неочевидными, несмотря на эффектные кадры со взлетающими ракетами «томагавк».Уже ясно, что первые ракетные атаки не смогли нанести хуситам серьезный ущерб, поскольку йеменцы готовились этим ударам давно, заблаговременно рассредоточивая свои войска и ресурсы.Хуситское командование накопило значительный опыт оборонительных действий против ударов с воздуха. Потому что вооруженные силы «Ансар Аллах» в течение нескольких лет выдерживали бомбардировки с применением однотипных американских вооружений, которые применялись против них саудитами.В Йемене заявили, что американские обстрелы укрепляют их решимость в борьбе с коллективным Западом. А также пообещали, что Красное море по-прежнему останется закрытым для сухогрузов и танкеров, связанных с израильскими компаниями.«Американо-британский враг, поддерживая продолжающиеся зверства Израиля в Газе, начал отвратительную агрессию против Йеменской Республики, нанеся 73 авиаудара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. В результате этих авиаударов пять человек из наших вооруженных сил погибли и получили ранения шесть человек.Американские и британские враги несут полную ответственность за свою преступную агрессию против нашего йеменского народа, и она не останется без ответа, без возмездия и наказания.Вооруженные силы Йемена без колебаний нанесут удары по источникам угроз и всем враждебным целям на суше и на море, чтобы защитить Йемен, его суверенитет и независимость.Эта жестокая агрессия не удержит Йемен от его позиции поддержки угнетения палестинского народа. Вооруженные силы Йемена подтверждают свою приверженность предотвращению прохода израильских кораблей в Аравийском и Красном морях в направлении оккупированных портов Палестины», — говорится об этом в специальном коммюнике.Военные эксперты предупреждают: чтобы подавить хуситов, американцам придется совершать регулярные массированные обстрелы йеменской территории, стирая с лица земли поселки и города.Однако попытки охотиться за операторами дронов с помощью дорогостоящих крылатых ракет вряд ли окажутся эффективными. А жертвами таких атак в первую очередь станет гражданское население, что окончательно оттолкнет от США исламский мир и государства Глобального Юга.Агрессия против Йемена не пользуется популярностью даже в самой Америке.После первых сообщений о ракетных обстрелах возле здания Белого дома начались антивоенные акции. Президент Джозеф Байден не решился записывать видеообращение к нации, ограничившись кратким письменным отчетом о проведенных бомбардировках. Хотя, согласно законодательным нормам, он не имел права атаковать другую страну, не получив предварительного разрешения от конгресса.«Президенту необходимо было прийти в конгресс, прежде чем нанести удар по хуситам в Йемене и вовлечь нас в новый конфликт на Ближнем Востоке.Это первая статья конституции. Раздел 2C закона о военных полномочиях ясно дает понять: президент США может втягивать страну в военные действия только после разрешения конгресса или в случае чрезвычайного положения в стране, когда США находятся под неминуемым нападением. Отчет не является заменой (разрешения). Это наступательный удар», — заявил по этому поводу демократический конгрессмен Ро Кхана.Конгрессмены-демократы Рашида Тлайб и Кори Буш также назвали действия Байдена, неконституционными, осудив «бесконечную войну», которую десятилетиями проводят на Ближнем Востоке США.А основной республиканский кандидат Дональд Трамп предупредил, что президент США настойчиво подталкивает свою страну к мировой войне.«Байден не только глупый и некомпетентный — я считаю, что он полностью сошел с ума. Он ментальная катастрофа, которая ведет нашу страну в ад. Из-за него начнется Третья мировая. Без всякой причины», — прокомментировал он атаку на Йемен.«Республиканцы бросились обвинять Байдена в том, что он атаковал хуситов слишком поздно. И это позволило им накопить силы, чтобы теперь задействовать дроны и ракеты против американских баз.К тому же хуситы вполне могут ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, что отправит нефтяные цены выше 100 долларов за баррель и ввергнет США в рецессию», — отмечает американист Малек Дудаков.Таким образом, война против Йемена может стать для американской администрации типичным выстрелом в ногу.Эти непопулярные действия явно не дадут Байдену никаких бонусов в предстоящей предвыборной кампании — если он действительно решится принимать в ней участие.Вместе с тем, атаки йеменской территории усиливают раскол в лагере демократов и окончательно подрывают остатки пресловутого морального авторитета США — напоминая о том, что это государство постоянно бомбит планету ради своих собственных интересов.Порядок, основанный на американских правилах, шатается. И символично, что этому способствуют повстанцы из нищей, разоренной войной страны, не побоявшиеся бросить вызов глобальному имперскому Голиафу.

https://ukraina.ru/20240112/1052656304.html

https://ukraina.ru/20240112/1052656725.html

https://ukraina.ru/20240112/1052647129.html

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2024

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, сша, великобритания, йемен, джо байден, хуситы