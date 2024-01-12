https://ukraina.ru/20240112/1052655706.html

Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужб

Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужб - 12.01.2024 Украина.ру

Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужб

Сотрудник особо режимного предприятия Пензенской области собирал сведения для польских спецслужб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 12 января в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-01-12T14:18

2024-01-12T14:18

2024-01-12T14:18

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Сотрудники ФСБ РФ пресекли сотрудничество россиянина с представителем польских спецслужб. Мужчина работал на одном из особо режимных предприятий Пензенской области, общался с представителями иностранных спецслужб.По информации следствия, задержанный сам установил и поддерживал контакт с сотрудником польских спецслужб с конца ноября 2023 года. За передачу информации о работе предприятия он хотел получить помощь в переезде за границу.Мужчина собирал сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности".ФСБ опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника. На допросе россиянин рассказал, что планировал передать данные для нанесения ударов по предприятию в обмен на предоставление политического убежища.Данные задержанный хотел передать с территории Казахстана "в целях собственной безопасности", рассказал он. Более того, после выезда за границу он хотел привлечь к дальнейшей передачи данных других сотрудников предприятия, которые имеют доступ к военной и государственной тайне.В квартире задержанного обнаружили одежду с символикой западных стран и шевронами НАТО, конституцию Польши, книгу об Адольфе Гитлере, самоучитель украинского языка, а также коллекцию американских автомобильных номерных знаков, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

https://ukraina.ru/20240108/1052578217.html

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новости, россия, фсб, пенза, предприятие, шпионы