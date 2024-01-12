https://ukraina.ru/20240112/1052655706.html
Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужб
Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужб - 12.01.2024 Украина.ру
Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужб
Сотрудник особо режимного предприятия Пензенской области собирал сведения для польских спецслужб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 12 января в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-01-12T14:18
2024-01-12T14:18
2024-01-12T14:18
новости
россия
фсб
пенза
предприятие
шпионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052653118_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0fd30a86734462482cef39df19732a13.jpg
Сотрудники ФСБ РФ пресекли сотрудничество россиянина с представителем польских спецслужб. Мужчина работал на одном из особо режимных предприятий Пензенской области, общался с представителями иностранных спецслужб.По информации следствия, задержанный сам установил и поддерживал контакт с сотрудником польских спецслужб с конца ноября 2023 года. За передачу информации о работе предприятия он хотел получить помощь в переезде за границу.Мужчина собирал сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности".ФСБ опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника. На допросе россиянин рассказал, что планировал передать данные для нанесения ударов по предприятию в обмен на предоставление политического убежища.Данные задержанный хотел передать с территории Казахстана "в целях собственной безопасности", рассказал он. Более того, после выезда за границу он хотел привлечь к дальнейшей передачи данных других сотрудников предприятия, которые имеют доступ к военной и государственной тайне.В квартире задержанного обнаружили одежду с символикой западных стран и шевронами НАТО, конституцию Польши, книгу об Адольфе Гитлере, самоучитель украинского языка, а также коллекцию американских автомобильных номерных знаков, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.
https://ukraina.ru/20240108/1052578217.html
пенза
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052653118_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_3e98ba8e096619e3ce3742fa24919f59.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, фсб, пенза, предприятие, шпионы
Новости, Россия, ФСБ, Пенза, предприятие, шпионы
Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужб
Сотрудник особо режимного предприятия Пензенской области собирал сведения для польских спецслужб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 12 января в Центре общественных связей ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ пресекли сотрудничество россиянина с представителем польских спецслужб. Мужчина работал на одном из особо режимных предприятий Пензенской области, общался с представителями иностранных спецслужб.
По информации следствия, задержанный сам установил и поддерживал контакт с сотрудником польских спецслужб с конца ноября 2023 года. За передачу информации о работе предприятия он хотел получить помощь в переезде за границу.
Мужчина собирал сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности".
ФСБ опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника. На допросе россиянин рассказал, что планировал передать данные для нанесения ударов по предприятию в обмен на предоставление политического убежища.
"Планировал передать данные о государственом предприятии, режимном объекте, где я работаю. Данные об объеме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций. По электроподстанциям, чтобы, если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам", — сказал он.
Данные задержанный хотел передать с территории Казахстана "в целях собственной безопасности", рассказал он.
Более того, после выезда за границу он хотел привлечь к дальнейшей передачи данных других сотрудников предприятия, которые имеют доступ к военной и государственной тайне.
В квартире задержанного обнаружили одежду с символикой западных стран и шевронами НАТО, конституцию Польши, книгу об Адольфе Гитлере, самоучитель украинского языка, а также коллекцию американских автомобильных номерных знаков, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.