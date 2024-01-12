Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет - 12.01.2024 Украина.ру
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Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет
Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет - 12.01.2024 Украина.ру
Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет
Президент Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США. Таким мнением поделился 12 января депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2024-01-12T14:19
2024-01-12T14:19
владимир зеленский
пенсионеры
шеремет
новости
украина
сша
зарубежье
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"Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленского, прежде всего, беспокоит, какие он недополучит дивиденды в случае отсутствия западных денег, а судьба пенсионеров его волнует в последнюю очередь.Ранее Зеленский сказал, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые "вымрут", если им не дать пенсию.
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владимир зеленский, пенсионеры, шеремет, новости, украина, сша, зарубежье
Владимир Зеленский, пенсионеры, Шеремет, Новости, Украина, США, Зарубежье

Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет

14:19 12.01.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Президент Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США. Таким мнением поделился 12 января депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленского, прежде всего, беспокоит, какие он недополучит дивиденды в случае отсутствия западных денег, а судьба пенсионеров его волнует в последнюю очередь.

"Если Зеленский действительно печется о пенсионерах, то нужно не лить крокодильи слезы на Западе, а лично обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой спасти страну и украинский народ от правления и предательства киевской хунты", - отметил депутат.

Ранее Зеленский сказал, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые "вымрут", если им не дать пенсию.
Зеленский пресс-конференция
07:27
Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеровПрезидент Украины Владимир Зеленский 11 января раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине
 
Владимир ЗеленскийпенсионерыШереметНовостиУкраинаСШАЗарубежье
 
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