https://ukraina.ru/20240112/1052655488.html
Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет
Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет - 12.01.2024 Украина.ру
Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет
Президент Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США. Таким мнением поделился 12 января депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2024-01-12T14:19
2024-01-12T14:19
2024-01-12T14:19
владимир зеленский
пенсионеры
шеремет
новости
украина
сша
зарубежье
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"Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленского, прежде всего, беспокоит, какие он недополучит дивиденды в случае отсутствия западных денег, а судьба пенсионеров его волнует в последнюю очередь.Ранее Зеленский сказал, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые "вымрут", если им не дать пенсию.
https://ukraina.ru/20240112/1052646323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, пенсионеры, шеремет, новости, украина, сша, зарубежье
Владимир Зеленский, пенсионеры, Шеремет, Новости, Украина, США, Зарубежье
Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет
Президент Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США. Таким мнением поделился 12 января депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленского, прежде всего, беспокоит, какие он недополучит дивиденды в случае отсутствия западных денег, а судьба пенсионеров его волнует в последнюю очередь.
"Если Зеленский действительно печется о пенсионерах, то нужно не лить крокодильи слезы на Западе, а лично обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой спасти страну и украинский народ от правления и предательства киевской хунты", - отметил депутат.
Ранее Зеленский сказал, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые "вымрут", если им не дать пенсию.