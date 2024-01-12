https://ukraina.ru/20240112/1052655488.html

Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет

Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет - 12.01.2024 Украина.ру

Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет

Президент Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США. Таким мнением поделился 12 января депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости

2024-01-12T14:19

2024-01-12T14:19

2024-01-12T14:19

владимир зеленский

пенсионеры

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"Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленского, прежде всего, беспокоит, какие он недополучит дивиденды в случае отсутствия западных денег, а судьба пенсионеров его волнует в последнюю очередь.Ранее Зеленский сказал, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые "вымрут", если им не дать пенсию.

https://ukraina.ru/20240112/1052646323.html

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владимир зеленский, пенсионеры, шеремет, новости, украина, сша, зарубежье