https://ukraina.ru/20240112/1052651134.html
Украинцы вынуждены платить тысячи долларов, чтобы не воевать - Times
Украинцы вынуждены платить тысячи долларов, чтобы не воевать - Times - 12.01.2024 Украина.ру
Украинцы вынуждены платить тысячи долларов, чтобы не воевать - Times
Гражданам Украины приходится платить от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы не попасть на фронт. Такие цифры 12 января привела британская газета Times
2024-01-12T12:21
2024-01-12T12:21
2024-01-12T12:21
мобилизация
побег
новости
украина
река
документы
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Британские журналисты написали статью о попытках украинцев покинуть страну из-за мобилизации. Они платят за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников, выяснили журналисты.Услуги нелегального перехода предлагают многочисленные телеграм-каналы. За поддельные документы, например, требуют от 700 до 1,3 тысячи долларов. По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну. "Эти цифры, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры закон направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек", - отмечает газета.Накануне украинская Госпогранслужба в своем телеграм-канале указала, что с начала СВО в реке Тиса утонули 19 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В декабре на пресс-конференции Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20240112/1052647898.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, побег, новости, украина, река, документы
Украинцы вынуждены платить тысячи долларов, чтобы не воевать - Times
Гражданам Украины приходится платить от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы не попасть на фронт. Такие цифры 12 января привела британская газета Times
Британские журналисты написали статью о попытках украинцев покинуть страну из-за мобилизации. Они платят за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников, выяснили журналисты.
"Те, кто предпочитают покинуть Украину через леса или реку Тиса (на границе с Румынией и Венгрией. – Ред.), ищут проводников... которые обычно просят от 3,5 до 5 тысяч долларов", - пишет издание.
Услуги нелегального перехода предлагают многочисленные телеграм-каналы. За поддельные документы, например, требуют от 700 до 1,3 тысячи долларов.
По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну.
"Эти цифры, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры закон направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек", - отмечает газета.
Накануне украинская Госпогранслужба в своем телеграм-канале указала, что с начала СВО в реке Тиса утонули 19 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В декабре на пресс-конференции Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.