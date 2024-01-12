Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву - 12.01.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву
Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву - 12.01.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отнесся к заявлению США о прекращении помощи Украине. Об этом 12 января сообщает РИА Новости
2024-01-12T08:57
2024-01-12T09:01
джон кирби
помощь
новости
украина
сша
зарубежье
депутат
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"Пока по (театральный режиссер Константин — ред.) Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев.По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.Накануне координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
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джон кирби, помощь, новости, украина, сша, зарубежье, депутат
Джон Кирби, помощь, Новости, Украина, США, Зарубежье, депутат

Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву

08:57 12.01.2024 (обновлено: 09:01 12.01.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отнесся к заявлению США о прекращении помощи Украине. Об этом 12 января сообщает РИА Новости
"Пока по (театральный режиссер Константин — ред.) Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев.
По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
07:12
США прекратили поставки оружия Украине— КирбиПомощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. Об этом 11 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
 
Джон КирбипомощьНовостиУкраинаСШАЗарубежьедепутат
 
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Заголовок открываемого материала
08:57Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву
08:56Атака на Йемен и прекращение помощи Киеву. Главное на Украине на утро 12 января
08:29США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
08:11Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России
07:58Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ
07:49Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
07:27Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров
07:12США прекратили поставки оружия Украине— Кирби
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