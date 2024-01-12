https://ukraina.ru/20240112/1052647467.html
Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву
Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву - 12.01.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отнесся к заявлению США о прекращении помощи Украине. Об этом 12 января сообщает РИА Новости
2024-01-12T08:57
2024-01-12T08:57
2024-01-12T09:01
джон кирби
помощь
новости
украина
сша
зарубежье
депутат
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"Пока по (театральный режиссер Константин — ред.) Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев.По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.Накануне координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
https://ukraina.ru/20240112/1052646202.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джон кирби, помощь, новости, украина, сша, зарубежье, депутат
Джон Кирби, помощь, Новости, Украина, США, Зарубежье, депутат
Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву
08:57 12.01.2024 (обновлено: 09:01 12.01.2024)
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отнесся к заявлению США о прекращении помощи Украине. Об этом 12 января сообщает РИА Новости
"Пока по (театральный режиссер Константин — ред.) Станиславскому: "Не верю!". Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно", - сказал Ивлев.
По его словам, прекращение поддержки со стороны США стало бы закономерным итогом и уроком для киевских властей, предавших интересы украинского народа ради западных подачек.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.