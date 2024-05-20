Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы - 20.05.2024 Украина.ру
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Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы
Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы - 20.05.2024 Украина.ру
Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы
Россия еще не ввела в бой основные свои силы на этом направлении. Я не хочу гадать, но пока это действительно похоже на выманивание ВСУ, чтобы они отправили туда резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-20T03:30
2024-05-20T03:30
новости
россия
харьков
харьковская область
сергей полетаев
вс рф
север
наступление
батальон
резервы
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Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ, рассказал эксперт.По информации из открытых источников, российская группировка "Север" (которая действует на севере Харьковской области) насчитывает 10-12 бригад (30-35 тысяч человек), а для занятия приграничных сел ВС РФ задействовали всего силы нескольких батальонов, отметил он.Возможно, именно поэтому в действиях РФ столько "нарочитости и демонстративности". Во-первых, было громко объявлено о том, что появилась новая группировка. Во-вторых, ведущие новостные агентства докладывают о боях за Волчанск и Липцы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, где еще может продолжится наступление российских войск можно прочитать в интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
https://ukraina.ru/20240516/1055108076.html
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новости, россия, харьков, харьковская область, сергей полетаев , вс рф, север, наступление, батальон, резервы, всу, сво
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Сергей Полетаев , ВС РФ, север, наступление, батальон, резервы, ВСУ, СВО

Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы

03:30 20.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия еще не ввела в бой основные свои силы на этом направлении. Я не хочу гадать, но пока это действительно похоже на выманивание ВСУ, чтобы они отправили туда резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ, рассказал эксперт.
По информации из открытых источников, российская группировка "Север" (которая действует на севере Харьковской области) насчитывает 10-12 бригад (30-35 тысяч человек), а для занятия приграничных сел ВС РФ задействовали всего силы нескольких батальонов, отметил он.

"Россия еще не ввела в бой основные свои силы на этом направлении. Я не хочу гадать, но пока это действительно похоже на выманивание ВСУ, чтобы они отправили туда резервы", - подчеркнул Полетаев.

Возможно, именно поэтому в действиях РФ столько "нарочитости и демонстративности". Во-первых, было громко объявлено о том, что появилась новая группировка. Во-вторых, ведущие новостные агентства докладывают о боях за Волчанск и Липцы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, где еще может продолжится наступление российских войск можно прочитать в интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
Вадим Трухачев интервью
16 мая, 19:00
Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо — это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза"
 
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